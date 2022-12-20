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Каталогизатор домашней библиотеки MyLibrary 1.0

20.12.2022 12:46

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 1.0. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет.

MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2 и epub, как доступные напрямую, так и упакованные в zip архивы, и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов.

Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия файлов fb2 и epub. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны.

Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хэш-сумм доступных файлов), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ProfessorNa...)
Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58362-mylibrary
Ключевые слова: mylibrary, fb2, epub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:42, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему бы не хранить книги просто аккуратно рассортированными по папочкам? И искать с помощью find.
     
     
  • 2.2, topin89 (ok), 13:48, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее с помощью (rip)grep. Но всяк бывает, кому-то такой подход может быть удобнее
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:48, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты был хоть раз в нормальной библиотеке? Там как минимум по 2 каталога: один по авторам, другой по рубрикам.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:54, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    про команду ln(1) слыхал?
     
     
  • 4.10, OpenEcho (?), 14:15, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + attr(1)
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 14:30, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    reboot не пробовал?
     
  • 4.12, Аноним (13), 14:29, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    rm -rf ~/ тебе ни о чём не говорит?
     
  • 4.41, Аноним_t (?), 16:52, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представь себе библиотеку либрусека, которая сосотит из сотни тысяч книг. И прикинь, сколько нужно создать директорий, и сколько раз нужно набрать твой ln(1), чтобы получился аналог библиотеки? Каким-то образом заглядывая во все fb2, извлекая оттуда информацию о авторе и жанре. Сможешь?
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:51, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отличный вопрос. Половина проблем у людей - то что книги прилетают в какой-то плохо читаемой и соответственно плохо ищущейся абракадабре, которую сначала нужно переименовать. Полное именование книги не всегда влезает в 128 знаков (которые в мультибайте дадут 256 байт, которые уже иногда и в ограничения ФС упираются). Причём с epub ещё норм, можно наскриптовать чтобы вся коллекция книг была переименована в соответствии с title в метаданных. С PDF/DJVU зато реальная бооооль.
    Ну и отдельно категоризация... ну и если библиотечка не умеет в OPDS, то тоже некоторым будет неудобно...
    А ещё некоторым хочется синкать прогресс чтения между устройствами и тут вдруг резко все эти библиотеки остаются ненужны
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 14:32, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующий вопрос. А если люди не пираты и используют нормальные сервисы для чтения, а то и несколько за бабос. Как им может помочь эта балалайкой?
     
     
  • 4.19, Об вас пекчусь (?), 14:54, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >нормальные сервисы

    одному чуваку на зоне нравилось. Он говорил, как могут люди на свободе жить - это же думать самому надо, решения принимать. Ненормальные какие-то.

     
     
  • 5.31, Аноним (13), 16:17, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одному нравилось жить в перекосившемся бараке с туалетом не улице лишь бы ни за что не платить. Да и денег у него из-за этого и не было. А другой живет в приличном загородном доме и платит за всё. Ты свой путь с бараком уже выбрал.  
     
     
  • 6.38, qwe (??), 16:43, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А другой живет в приличном загородном доме и платит за всё.

    То есть при прочих равных денег у него много меньше, чем у первого.

     
  • 4.27, Аноним (27), 16:09, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А если люди не пираты и используют нормальные сервисы для чтения

    То у них всего две книги на выбор, им каталогизатор не нужен.

     
     
  • 5.28, Аноним (28), 16:13, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какую сам прочитаешь, какую матери закачаешь?
     
  • 5.32, Аноним (13), 16:17, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты за жизнь накопил на две книги это не значит что все такие же бездельники как ты.
     
  • 4.40, qwe (??), 16:51, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что сейчас из официальных магазинов и библиотек убирают неудобные книги и книги неудобных авторов, локальные хранилища становятся еще более оправданными в отличии от "нормальных" сервисов.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:55, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно согласен. Можно еще тегировать и искать ввода/кликая теги.
    Но если у вас не 15 папочек по 1 в глубину, удобство этих подходов близится к O(n).
     
     
  • 3.18, Аноним (13), 14:43, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно написать нейросеть которая сама за тебя выберет что читать. И каталог тогда не нужен.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 15:11, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    .. а также сама за тебя почитает, посрётся в форумах, набухается пива.. и вообще будет жить на всю катушку пока ты шабашишь в офисе
     
     
  • 5.29, Аноним (13), 16:14, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было бы не плохо.
     
  • 2.22, asdasd (?), 15:13, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как вы будете использовать find если книги лежат в архивах?
     
     
  • 3.35, . (?), 16:30, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо всю коллекцию сжать mksquashfs, при необходимости монтировать и потом find
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:29, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что теги. Предположим, у Вас есть папка "Категория А" и папка "Категория Б". Вот только книга относится к ОБОИМ категориям. Что будете делать, выбирать категорию произвольной? Или хранить две копии, каждую копию в свою папку? А что если в книгу введете какие-то изменения (например, заметку добавите с помощью Okular)?

    Проще просто присвоить книге два тега, "Категория А" и "Категория Б". И в случае надобности, искать книгу по одному из этих тегов.

     
     
  • 3.25, asaaddxasaadd (ok), 15:44, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, hardlink даже в винде есть.
    Не плоди лишние сущности.
     
  • 2.43, vbcnthfkmnth123 (?), 16:53, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой подход хорошо работает когда у вас 1, 2, 3, 5, 10 книг. А вот когда у вас от 100 Гб книг и больше, то оно тормозит сильно. И приходится использовать такие программы с базами данных.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:49, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу

    У меня 100 тысяч источников. Сколько же времени я базу заполнять буду?

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 13:52, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько нужно тебе времени чтобы прочитать про форматы умеющие хранить метаданные?
     
  • 2.8, Stanislavvv (?), 13:55, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если fb2 заполнялся аккуратно изначально - не очень долго. ~500к fb2 в архивах на дохлой orange pi обрабатывается порядка дня (правда, у меня своё, ибо не десктоп, а домашний типа-сервер с opds и вебмордой)
     
  • 2.11, ProfessorNavigator (ok), 14:20, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня 100 тысяч источников. Сколько же времени я базу заполнять буду?

    Каталог с больше, чем 300 ГБ zip архивов с fb2 файлами (больше 500 тысяч книг), у меня добавил в базу где-то часов за 5. Процессор intel i5 и жёсткий диск HDD (для понимания скорости чтения).

     

  • 1.14, Аноним (13), 14:31, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хоть кто-то хоть что-то пишет на единственном нормальном языке. А то в последнее время одна хипстотам.
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:33, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    https://atsumeru.xyz/ru/
    вот нормальный каталогизатор. так еще и читать можно с любого устройства
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 14:40, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервер не умеет рендерить ePub и FB2. Для чтения контента в таких форматах, конечный клиент должен их поддерживать нативно

    Спасибо поорал.

     

  • 1.20, НяшМяш (ok), 14:56, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А можно парочку скриншотов в репозиторий положить? А то вообще не понятно как оно выглядит и захочется ли им пользоваться вообще.
     
     
  • 2.23, ProfessorNavigator (ok), 15:22, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А можно парочку скриншотов в репозиторий положить? А то вообще не понятно как оно выглядит и захочется ли им пользоваться вообще.

    https://cloud.mail.ru/public/DBDr/6NYjwveCD

     
     
  • 3.30, Аноним (13), 16:15, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо поблевал.
     
     
  • 4.42, ProfessorNavigator (ok), 16:52, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обращайтесь ещё, мы всегда вам рады))
     

  • 1.26, asaaddxasaadd (ok), 15:47, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лишнее.
    Функционал хуже чем в calibre, при этом для винды предлагают ставить через msys.
    "You can build MyLibrary from source by MSYS2 project https://www.msys2.org/. "
     
  • 1.33, Аноним (28), 16:22, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >https://gitflic.ru/static/image/error/404.svg

    Они там прям петросяны.

     
  • 1.34, Аноним (28), 16:29, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для epub и fb2 уже есть Calibre. Зачем ещё один?
     
  • 1.36, Самый умный из вас (?), 16:30, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коммунист изменил родине с капиталистами
     
  • 1.37, Аноним (37), 16:33, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оверпрайс. GTK4 в зависимостях заставляет использовать мощный комп. Лучшее решение - WEB-сайт LAMP. Использую Pentium 3 c 128 МБ оперативки как каталог, более 3000 позиций, полет нормальный.
     
  • 1.39, какая разница (?), 16:43, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для музыки или фильмов похожего не изобрели?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:04, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше структуры каталогов (по темам или как удобно) ничего нет.
     

  • 1.44, Аноним (44), 17:03, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем оно лучше Calibre?
     
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