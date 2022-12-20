Каталогизатор домашней библиотеки MyLibrary 1.0

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|1.1, Аноним (1), 13:42, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Почему бы не хранить книги просто аккуратно рассортированными по папочкам? И искать с помощью find.
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|2.2, topin89 (ok), 13:48, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее с помощью (rip)grep. Но всяк бывает, кому-то такой подход может быть удобнее
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|2.3, Аноним (3), 13:48, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты был хоть раз в нормальной библиотеке? Там как минимум по 2 каталога: один по авторам, другой по рубрикам.
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|4.41, Аноним_t (?), 16:52, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Представь себе библиотеку либрусека, которая сосотит из сотни тысяч книг. И прикинь, сколько нужно создать директорий, и сколько раз нужно набрать твой ln(1), чтобы получился аналог библиотеки? Каким-то образом заглядывая во все fb2, извлекая оттуда информацию о авторе и жанре. Сможешь?
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|2.5, Аноним (5), 13:51, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличный вопрос. Половина проблем у людей - то что книги прилетают в какой-то плохо читаемой и соответственно плохо ищущейся абракадабре, которую сначала нужно переименовать. Полное именование книги не всегда влезает в 128 знаков (которые в мультибайте дадут 256 байт, которые уже иногда и в ограничения ФС упираются). Причём с epub ещё норм, можно наскриптовать чтобы вся коллекция книг была переименована в соответствии с title в метаданных. С PDF/DJVU зато реальная бооооль.
Ну и отдельно категоризация... ну и если библиотечка не умеет в OPDS, то тоже некоторым будет неудобно...
А ещё некоторым хочется синкать прогресс чтения между устройствами и тут вдруг резко все эти библиотеки остаются ненужны
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|3.15, Аноним (13), 14:32, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Следующий вопрос. А если люди не пираты и используют нормальные сервисы для чтения, а то и несколько за бабос. Как им может помочь эта балалайкой?
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|4.19, Об вас пекчусь (?), 14:54, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>нормальные сервисы
одному чуваку на зоне нравилось. Он говорил, как могут люди на свободе жить - это же думать самому надо, решения принимать. Ненормальные какие-то.
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|5.31, Аноним (13), 16:17, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одному нравилось жить в перекосившемся бараке с туалетом не улице лишь бы ни за что не платить. Да и денег у него из-за этого и не было. А другой живет в приличном загородном доме и платит за всё. Ты свой путь с бараком уже выбрал.
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|6.38, qwe (??), 16:43, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А другой живет в приличном загородном доме и платит за всё.
То есть при прочих равных денег у него много меньше, чем у первого.
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|4.27, Аноним (27), 16:09, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А если люди не пираты и используют нормальные сервисы для чтения
То у них всего две книги на выбор, им каталогизатор не нужен.
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|5.32, Аноним (13), 16:17, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты за жизнь накопил на две книги это не значит что все такие же бездельники как ты.
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|4.40, qwe (??), 16:51, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая, что сейчас из официальных магазинов и библиотек убирают неудобные книги и книги неудобных авторов, локальные хранилища становятся еще более оправданными в отличии от "нормальных" сервисов.
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|2.9, Аноним (9), 13:55, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Абсолютно согласен. Можно еще тегировать и искать ввода/кликая теги.
Но если у вас не 15 папочек по 1 в глубину, удобство этих подходов близится к O(n).
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|3.18, Аноним (13), 14:43, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно написать нейросеть которая сама за тебя выберет что читать. И каталог тогда не нужен.
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|4.21, Аноним (21), 15:11, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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.. а также сама за тебя почитает, посрётся в форумах, набухается пива.. и вообще будет жить на всю катушку пока ты шабашишь в офисе
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|3.35, . (?), 16:30, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо всю коллекцию сжать mksquashfs, при необходимости монтировать и потом find
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|2.24, Аноним (24), 15:29, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что теги. Предположим, у Вас есть папка "Категория А" и папка "Категория Б". Вот только книга относится к ОБОИМ категориям. Что будете делать, выбирать категорию произвольной? Или хранить две копии, каждую копию в свою папку? А что если в книгу введете какие-то изменения (например, заметку добавите с помощью Okular)?
Проще просто присвоить книге два тега, "Категория А" и "Категория Б". И в случае надобности, искать книгу по одному из этих тегов.
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|2.43, vbcnthfkmnth123 (?), 16:53, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такой подход хорошо работает когда у вас 1, 2, 3, 5, 10 книг. А вот когда у вас от 100 Гб книг и больше, то оно тормозит сильно. И приходится использовать такие программы с базами данных.
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|1.4, Аноним (4), 13:49, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу
У меня 100 тысяч источников. Сколько же времени я базу заполнять буду?
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|2.6, Аноним (5), 13:52, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сколько нужно тебе времени чтобы прочитать про форматы умеющие хранить метаданные?
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|2.8, Stanislavvv (?), 13:55, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если fb2 заполнялся аккуратно изначально - не очень долго. ~500к fb2 в архивах на дохлой orange pi обрабатывается порядка дня (правда, у меня своё, ибо не десктоп, а домашний типа-сервер с opds и вебмордой)
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|2.11, ProfessorNavigator (ok), 14:20, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня 100 тысяч источников. Сколько же времени я базу заполнять буду?
Каталог с больше, чем 300 ГБ zip архивов с fb2 файлами (больше 500 тысяч книг), у меня добавил в базу где-то часов за 5. Процессор intel i5 и жёсткий диск HDD (для понимания скорости чтения).
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|1.14, Аноним (13), 14:31, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хоть кто-то хоть что-то пишет на единственном нормальном языке. А то в последнее время одна хипстотам.
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|2.17, Аноним (13), 14:40, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сервер не умеет рендерить ePub и FB2. Для чтения контента в таких форматах, конечный клиент должен их поддерживать нативно
Спасибо поорал.
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|1.20, НяшМяш (ok), 14:56, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А можно парочку скриншотов в репозиторий положить? А то вообще не понятно как оно выглядит и захочется ли им пользоваться вообще.
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|1.37, Аноним (37), 16:33, 20/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оверпрайс. GTK4 в зависимостях заставляет использовать мощный комп. Лучшее решение - WEB-сайт LAMP. Использую Pentium 3 c 128 МБ оперативки как каталог, более 3000 позиций, полет нормальный.
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|2.45, Аноним (45), 17:04, 20/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше структуры каталогов (по темам или как удобно) ничего нет.
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