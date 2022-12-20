Каталогизатор домашней библиотеки MyLibrary 1.0

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 1.0. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет.

MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2 и epub, как доступные напрямую, так и упакованные в zip архивы, и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов.

Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия файлов fb2 и epub. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны.

Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хэш-сумм доступных файлов), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам.



