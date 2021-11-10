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Релиз альтернативной сборки KchmViewer, программы для просмотра файлов chm и epub

10.11.2021 22:28

Доступен альтернативный выпуск KchmViewer 8.1, программы для просмотра файлов в форматах chm и epub. Альтернативное ответвление отличается включением некоторых улучшений, которые не попали и скорее всего не попадут в upstream. Программа KchmViewer написана на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3.

Выпуск сосредоточен на улучшении перевода пользовательского интерфейса (изначально перевод работал только в приложениях, собранных с поддержкой KDE):

  • Добавлена независимая от KDE поддержка перевода пользовательского интерфейса с помощью GNU Gettext. Диалоги и сообщения Qt и KDE также переводятся при наличии соответствующих файлов.
  • Обновлён перевод на русский язык.
  • Исправлена ошибка с отображением страниц некоторых файлов EPUB. Файлы EPUB содержат XML, но приложение воспринимало их как HTML. Если XML содержит самозакрывающийся тег заголовка, то браузер воспринимал его как недопустимый HTML и не показывал содержимое.

В версии для KDE:

  • Исправлена ошибка в фильтре файлов для диалогового окна "Открыть файл" в KDE. Из-за ошибки в описании фильтра диалог "Открыть файл" показывал только файлы CHM. Теперь диалог имеет три варианта отображения:
    • Все поддерживаемые книги
    • Только CHM
    • Только EPUB
  • Исправлена ошибка разбора аргументов командной строки с нелатинскими символами.
  • Обновлён сценарий сборки для лучшей поддержки установки приложений в Windows и macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/u-235/kchmv...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 5.0
  3. OpenNews: Обновления свободных библиотек для работы с форматами Visio и AbiWord
  4. OpenNews: Выпуск Foliate 1.0, программы для чтения книг в формате EPUB
  5. OpenNews: Опубликованы библиотеки для работы с форматами EPUB3, AbiWord, MS Publisher, PageMaker и QuarkXPress
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56133-kchmviewer
Ключевые слова: kchmviewer, epub, chm
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dkg (?), 00:16, 11/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Stdu viewer - лучше не придумали
     
     
  • 2.3, Dzen Python (ok), 00:53, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот только он abadoned + proprientary
     

  • 1.2, Ni (??), 00:20, 11/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Есть какая-то альтернатива stdu viewer для Linux?
     
     
  • 2.4, Анонимчик (?), 00:55, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Okular?
     

  • 1.5, Аноним (5), 01:12, 11/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    А нафига gettext? Функция “tr” из Qt никак от KDE не зависит.
     
  • 1.7, Аноним (7), 01:39, 11/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Зачем оно в КДЕ если Okular справляется с задачей?
     

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