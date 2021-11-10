Релиз альтернативной сборки KchmViewer, программы для просмотра файлов chm и epub

Доступен альтернативный выпуск KchmViewer 8.1, программы для просмотра файлов в форматах chm и epub. Альтернативное ответвление отличается включением некоторых улучшений, которые не попали и скорее всего не попадут в upstream. Программа KchmViewer написана на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Выпуск сосредоточен на улучшении перевода пользовательского интерфейса (изначально перевод работал только в приложениях, собранных с поддержкой KDE): Добавлена независимая от KDE поддержка перевода пользовательского интерфейса с помощью GNU Gettext. Диалоги и сообщения Qt и KDE также переводятся при наличии соответствующих файлов.

Обновлён перевод на русский язык.

Исправлена ошибка с отображением страниц некоторых файлов EPUB. Файлы EPUB содержат XML, но приложение воспринимало их как HTML. Если XML содержит самозакрывающийся тег заголовка, то браузер воспринимал его как недопустимый HTML и не показывал содержимое. В версии для KDE: Исправлена ошибка в фильтре файлов для диалогового окна "Открыть файл" в KDE. Из-за ошибки в описании фильтра диалог "Открыть файл" показывал только файлы CHM. Теперь диалог имеет три варианта отображения: Все поддерживаемые книги Только CHM Только EPUB

Исправлена ошибка разбора аргументов командной строки с нелатинскими символами.

Обновлён сценарий сборки для лучшей поддержки установки приложений в Windows и macOS.



