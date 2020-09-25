Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 5.0

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|2.4, Аноним (4), 12:14, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ничем
- шкаф не занимает место на диске
- нет проблемы с "не влазит в экран"
- моментальный поиск
- не влияет на окружающую среду
- не побьётся/не потеряется, никакой рассинхронизации
- из шкафа и книг можно разжечь костёр, если начнётся война
- шкаф производят не транснациональные корпорасты типа амазона
- шкаф не взломает вовочка из интернета, и вас не посадят за чтение великой классики типа майн кампфа, лолиты или "всё о магии и голдовстве"
- шкаф не зависит от электроэнергии, автономен
- по шкафу лазит кот
- в шкафу можно хранить не только книги, что угодно. например, постельное бельё, аптечку и чайный сервиз, мёртвых или живых одетых или голых людей и животных
- шкаф - всегда современно, можно и молодёжно
- шкаф в среднем дешевле телефона, планшета или читалки
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|3.5, Аноним (4), 12:20, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- шкаф спокойно влазит в industrial требования по температуре -40 - +85 и в требования электромагнитной совместимости, устойчив к радиации
- шкаф можно измельчить и использовать в качестве субстрата для выращивания сверхострых сортов перцев на гидропонике
- шкаф не втюхивается обществу потребления, его может купить или изготовить самостоятельно нормальный человек
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|4.6, freehck (ok), 12:39, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- шкаф не излучает вредного электромагнитного излучения, а следовательно безопасен для беременных и кормящих женщин
- шкаф большой, что снижает вероятность развития близорукости у детей
- по сравнению с читалкой или планшетом, шкаф существенно тяжелее украсть или потерять
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|1.7, freehck (ok), 12:43, 25/09/2020 [ответить]
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Имхо, у Calibre отстойный UI, на телефон её не поставишь, никакой синхронизации между девайсами. Понимаю, что классика. Круто, что есть куча плагинов и аддонов. Но мне всего-то лишь нужна читалка, которая будет в облачке хранить мне книжки открывать на телефоне в том месте, где я закончил читать на планшете.
Если у кого есть хорошая программа-читалка, посоветуйте пожалуйста.
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|1.8, Аноним (8), 12:43, 25/09/2020 [ответить]
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Эта поделка шизофреников питонистов до сих пор требует дублирования книг себе в каждую отдельную базу?
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|2.10, Аноним (10), 13:18, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще-то все читалки так делают, что icebookreader (вообще какой-то свой бинарный формат), что docfetcher, ну там типа индексирование и всё это, хотя я бы оставил файлы где-нибудь на диске и только проверял дату изменения, размер и хэши при расхождениях со временем. В сабже можно использовать только читалку и вполне удобно, твоя претензия неправомерна. А вот то, что навязывают поддержку печати и ghostscript, это неприятно. Раньше ещё старый питон заставляли ставить.
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