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Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 5.0

25.09.2020 10:13

Доступен выпуск приложения Calibre 5.0, автоматизирующего основные операции по поддержанию коллекции электронных книг. Calibre предлагает интерфейсы для навигации по библиотеке, чтения книг, преобразованию форматов, синхронизации с портативными устройствами на которых осуществляется чтение, просмотра новостей о появлении новинок на популярных web-ресурсах. В состав также входит реализация сервера для организации доступа к домашней коллекции из любой точки Сети.

В новой версии:

  • Добавлена возможность прикрепления примечаний и выделения определённых участков текста в процессе просмотра электронных книг в браузере или в обособленном просмотрщике. Выделение может осуществляться как при помощи цвета, так и через подчёркивание или перечёркивание. Информация о выделенных областях и примечаниях сохраняется внутри файла в формате EPUB. Для навигации по выделенным участкам и примечаниям предложена специальная боковая панель.
  • Добавлен тёмный режим оформления, доступный в основном интерфейсе, просмотрщике, редакторе E-book и в Content Server. В Linux тёмный режим включается при помощи переменной окружения CALIBRE_USE_DARK_PALETTE=1.
  • В просмотрщик электронных книг добавлен расширенный поиск, поддерживающий поиск по целым словам и регулярные выражения. Результаты поиска группируются по главам.
  • Реализована поддержка вертикального размещения текста и написания справа налево.
  • Осуществлён переход на использование Python 3. Для пользователя миграция с Python 2 должна пройти незаметно, за исключением прекращения поддержки некоторых сторонних плагинов, которые не были портированы их авторами на Python 3.
  • Изменён формат БД библиотеки, в который добавлена поддержка аннотаций. Прошлый выпуск Сalibre 4.23 может работать с библиотеками, созданными в Calibre 5.0, но для более ранних выпусков совместимость не гарантируется.


  1. Главная ссылка к новости (https://calibre-ebook.com/new-...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 4.0
  3. OpenNews: Действия Amazon говорят о необходимости открытого стандарта для электронных книг
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО опубликовал петицию против DRM в электронных книгах Amazon
  5. OpenNews: Sony переходит на использование открытого формата в своих электронных книгах
  6. OpenNews: Amazon представил Fire OS 3.0, ответвление от Android для электронных книг Kindle
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53780-calibre
Ключевые слова: calibre
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:20, 25/09/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    Чем оно лучше шкафа?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:14, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ничем
    - шкаф не занимает место на диске
    - нет проблемы с "не влазит в экран"
    - моментальный поиск
    - не влияет на окружающую среду
    - не побьётся/не потеряется, никакой рассинхронизации
    - из шкафа и книг можно разжечь костёр, если начнётся война
    - шкаф производят не транснациональные корпорасты типа амазона
    - шкаф не взломает вовочка из интернета, и вас не посадят за чтение великой классики типа майн кампфа, лолиты или "всё о магии и голдовстве"
    - шкаф не зависит от электроэнергии, автономен
    - по шкафу лазит кот
    - в шкафу можно хранить не только книги, что угодно. например, постельное бельё, аптечку и чайный сервиз, мёртвых или живых одетых или голых людей и животных
    - шкаф - всегда современно, можно и молодёжно
    - шкаф в среднем дешевле телефона, планшета или читалки
     
     
  • 3.5, Аноним (4), 12:20, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - шкаф спокойно влазит в industrial требования по температуре -40 - +85 и в требования электромагнитной совместимости, устойчив к радиации
    - шкаф можно измельчить и использовать в качестве субстрата для выращивания сверхострых сортов перцев на гидропонике
    - шкаф не втюхивается обществу потребления, его может купить или изготовить самостоятельно нормальный человек
     
     
  • 4.6, freehck (ok), 12:39, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - шкаф не излучает вредного электромагнитного излучения, а следовательно безопасен для беременных и кормящих женщин
    - шкаф большой, что снижает вероятность развития близорукости у детей
    - по сравнению с читалкой или планшетом, шкаф существенно тяжелее украсть или потерять
     

  • 1.7, freehck (ok), 12:43, 25/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Имхо, у Calibre отстойный UI, на телефон её не поставишь, никакой синхронизации между девайсами. Понимаю, что классика. Круто, что есть куча плагинов и аддонов. Но мне всего-то лишь нужна читалка, которая будет в облачке хранить мне книжки открывать на телефоне в том месте, где я закончил читать на планшете.

    Если у кого есть хорошая программа-читалка, посоветуйте пожалуйста.

     
     
  • 2.9, Аноним (4), 13:01, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в nextcloud каталоге всё храни и не делай мозги
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:43, 25/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Эта поделка шизофреников питонистов до сих пор требует дублирования книг себе в каждую отдельную базу?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:18, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то все читалки так делают, что icebookreader (вообще какой-то свой бинарный формат), что docfetcher, ну там типа индексирование и всё это, хотя я бы оставил файлы где-нибудь на диске и только проверял дату изменения, размер и хэши при расхождениях со временем. В сабже можно использовать только читалку и вполне удобно, твоя претензия неправомерна. А вот то, что навязывают поддержку печати и ghostscript, это неприятно. Раньше ещё старый питон заставляли ставить.
     

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