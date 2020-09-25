Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 5.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:20, 25/09/2020 [ответить] –4 + / – Чем оно лучше шкафа?

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:14, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ничем

- шкаф не занимает место на диске

- нет проблемы с "не влазит в экран"

- моментальный поиск

- не влияет на окружающую среду

- не побьётся/не потеряется, никакой рассинхронизации

- из шкафа и книг можно разжечь костёр, если начнётся война

- шкаф производят не транснациональные корпорасты типа амазона

- шкаф не взломает вовочка из интернета, и вас не посадят за чтение великой классики типа майн кампфа, лолиты или "всё о магии и голдовстве"

- шкаф не зависит от электроэнергии, автономен

- по шкафу лазит кот

- в шкафу можно хранить не только книги, что угодно. например, постельное бельё, аптечку и чайный сервиз, мёртвых или живых одетых или голых людей и животных

- шкаф - всегда современно, можно и молодёжно

- шкаф в среднем дешевле телефона, планшета или читалки

3.5 , Аноним ( 4 ), 12:20, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – - шкаф спокойно влазит в industrial требования по температуре -40 - +85 и в требования электромагнитной совместимости, устойчив к радиации

- шкаф можно измельчить и использовать в качестве субстрата для выращивания сверхострых сортов перцев на гидропонике

- шкаф не втюхивается обществу потребления, его может купить или изготовить самостоятельно нормальный человек

4.6 , freehck ( ok ), 12:39, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – - шкаф не излучает вредного электромагнитного излучения, а следовательно безопасен для беременных и кормящих женщин

- шкаф большой, что снижает вероятность развития близорукости у детей

- по сравнению с читалкой или планшетом, шкаф существенно тяжелее украсть или потерять



1.7 , freehck ( ok ), 12:43, 25/09/2020 [ответить] –1 + / – Имхо, у Calibre отстойный UI, на телефон её не поставишь, никакой синхронизации между девайсами. Понимаю, что классика. Круто, что есть куча плагинов и аддонов. Но мне всего-то лишь нужна читалка, которая будет в облачке хранить мне книжки открывать на телефоне в том месте, где я закончил читать на планшете. Если у кого есть хорошая программа-читалка, посоветуйте пожалуйста.

2.9 , Аноним ( 4 ), 13:01, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в nextcloud каталоге всё храни и не делай мозги



1.8 , Аноним ( 8 ), 12:43, 25/09/2020 [ответить] + / – Эта поделка шизофреников питонистов до сих пор требует дублирования книг себе в каждую отдельную базу?

2.10 , Аноним ( 10 ), 13:18, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вообще-то все читалки так делают, что icebookreader (вообще какой-то свой бинарный формат), что docfetcher, ну там типа индексирование и всё это, хотя я бы оставил файлы где-нибудь на диске и только проверял дату изменения, размер и хэши при расхождениях со временем. В сабже можно использовать только читалку и вполне удобно, твоя претензия неправомерна. А вот то, что навязывают поддержку печати и ghostscript, это неприятно. Раньше ещё старый питон заставляли ставить.



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