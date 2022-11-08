The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен пакет GNU Texinfo 7.0

08.11.2022 21:01

Представлен релиз свободной системы документирования GNU Texinfo 7.0, изначально разработанной Ричардом Столлманом и используемой для подготовки документации для проектов GNU. GNU Texinfo определяет специальный формат разметки для оформления документации и позволяет преобразовать исходный документ в различные форматы для публикации и печати, например, в PDF, HTML, DVI, Info, DocBook, XML и т.п.

В новом выпуске значительно расширены возможности утилиты texi2any, в которой решены проблемы с кодировками, реализованы опции "--latex" и "--epub3" для вывода в форматах LaTeX и EPUB 3, значительно улучшена поддержка вывода в формате HTML. Добавлены новые команды @latex, @iflatex, @ifnotlatex для вывода в формате LaTeX. В утилите info улучшена поддержка записей в индексе, содержащих круглые скобки, и улучшено выделение жирным шрифтом текста при отображении man-страниц.

  1. Главная ссылка к новости (http://savannah.gnu.org/forum/...)
  2. OpenNews: Доступен пакет GNU Texinfo 5.0
  3. OpenNews: Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2022
  4. OpenNews: Выпуск LaTeX2HTML 2018
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58071-texinfo
Ключевые слова: texinfo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:06, 08/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    > изначально разработанной Ричардом Столлманом

    Это когда было? В одна тысяча девятьсот каком-то там году?

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру