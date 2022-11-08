Доступен пакет GNU Texinfo 7.0

Представлен релиз свободной системы документирования GNU Texinfo 7.0, изначально разработанной Ричардом Столлманом и используемой для подготовки документации для проектов GNU. GNU Texinfo определяет специальный формат разметки для оформления документации и позволяет преобразовать исходный документ в различные форматы для публикации и печати, например, в PDF, HTML, DVI, Info, DocBook, XML и т.п.

В новом выпуске значительно расширены возможности утилиты texi2any, в которой решены проблемы с кодировками, реализованы опции "--latex" и "--epub3" для вывода в форматах LaTeX и EPUB 3, значительно улучшена поддержка вывода в формате HTML. Добавлены новые команды @latex, @iflatex, @ifnotlatex для вывода в формате LaTeX. В утилите info улучшена поддержка записей в индексе, содержащих круглые скобки, и улучшено выделение жирным шрифтом текста при отображении man-страниц.



