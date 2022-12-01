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Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.1, совместимого с RHEL

01.12.2022 08:44

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 9.1, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.1 и полностью бинарно совместимого с ним. Изменения сводятся к ребрендингу и удалению специфичных для RHEL пакетов, в остальном дистрибутив полностью аналогичен RHEL 9.1. Ветка EuroLinux 9 будет поддерживаться до 30 июня 2032 года. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 8.1 ГБ (appstream) и 1.5 ГБ. Проектом предоставляются скрипты для миграции на EuroLinux 9.1 существующих установок на основе RHEL 7/8/9, AlmaLinux 8/9, CentOS 7/8, Oracle Linux 7/8/9, Rocky Linux 8/9 и CentOS 9 Stream.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Оба варианта идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.



  1. Главная ссылка к новости (https://en.euro-linux.com/blog...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.1
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.1
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.1, развиваемого основателем CentOS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.1
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.0, совместимого с Red Hat Enterprise Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58230-eurolinux
Ключевые слова: eurolinux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 08:53, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.

    А не подскажете у них документация по подписке ? Что-то поиск выводит на какоето порно, с женщинами бррр

     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 08:56, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вторую букву пропустил. Ну или загадил свой поисковый пузырь гугла так, что он тебе даже на обычный clink будет выдавать "Did you mean "sosi link"? "
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 09:07, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > загадил свой поисковый пузырь гугла так

    Та нет же, порнуха с бабами говорюж.

    Похоже что у них ее просто нет или не скопировали. Про установку есть коротенькая, а про настройку ничего.

     
     
  • 4.17, DBA (??), 12:02, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    покежь фотки
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:18, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе с мужиками подавай?
     
  • 2.7, iCat (ok), 09:21, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе Судьба Знак подаёт...
     
  • 2.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:14, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Что-то поиск выводит на какоето порно

    Это персонализация поиска

     

  • 1.6, xrensgory (?), 09:19, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Документация на RHEL доступна, customer portal только по подписке
     
  • 1.8, ryoken (ok), 09:25, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Бабка, гаси свечу, они на свет прут!"
    Сколько уже форков красношляпы наклепали? :)
     
     
  • 2.9, xrensgory (?), 09:37, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Не больше, чем форков Демьяна.
    Но эти хоть совместимы между собой
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:23, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое совместимы? Разве больше нельзя ставить пакет для дебиана на убунту? Как я тогда ставлю пакеты для убунту на генту?
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:29, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    €linux
     
  • 1.12, Аноним (11), 10:36, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ¢OS
     
  • 1.13, beck (??), 10:38, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке

    Взять RHEL, пересобрать и продавать. Отличный план, надёжный как швейцарские часы.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:51, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * не сборку продают, а техподдержку.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:56, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как они её осуществят? Они же просто пересобираюттисходники, или ведут свой список багов и изменений? А совместимость?
     

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