Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.1, совместимого с RHEL

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|1.1, Аноним (-), 08:53, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.
А не подскажете у них документация по подписке ? Что-то поиск выводит на какоето порно, с женщинами бррр
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|2.2, Жироватт (ok), 08:56, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты вторую букву пропустил. Ну или загадил свой поисковый пузырь гугла так, что он тебе даже на обычный clink будет выдавать "Did you mean "sosi link"? "
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|3.4, Аноним (-), 09:07, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> загадил свой поисковый пузырь гугла так
Та нет же, порнуха с бабами говорюж.
Похоже что у них ее просто нет или не скопировали. Про установку есть коротенькая, а про настройку ничего.
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|1.8, ryoken (ok), 09:25, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Бабка, гаси свечу, они на свет прут!"
Сколько уже форков красношляпы наклепали? :)
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|3.26, Аноним (26), 13:23, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что такое совместимы? Разве больше нельзя ставить пакет для дебиана на убунту? Как я тогда ставлю пакеты для убунту на генту?
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|1.13, beck (??), 10:38, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке
Взять RHEL, пересобрать и продавать. Отличный план, надёжный как швейцарские часы.
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|3.24, Аноним (24), 12:56, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как они её осуществят? Они же просто пересобираюттисходники, или ведут свой список багов и изменений? А совместимость?
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