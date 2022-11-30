Обновление Firefox 107.0.1

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|3.8, Аноним (8), 14:00, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня не работает. Вот так с линуксом каждый раз, хочешь увидеть популярный баг, а его нет. И он уже такой старый, т.е. должен себя обнаружить был. Та же бодяга с малварью. Лучшее, что я видел, это перезапись файлов рута от любого юзера (только в памяти, но рут получает подменённые данные при попытке открыть файл).
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|4.11, Аноним (11), 14:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну можешь увидеть баг в фаерфоксе с перетаскиванием окна в Sway обратно во вкладки с его падением при воспроизведении видео. Получишь наконец каеф с выпадением Sway.
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|3.22, Аноним (22), 16:27, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После обновления 107.0 (ArchLinux) при просмотре YT люто фризит (секунд 5-10) полностью весь UI браузера, даже вкладку ни переключить.
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|4.24, iPony129412 (?), 16:41, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не работает — обновляй.
У тебя ещё бета и дев ветки в запасе.
А можно ещё в_зад, на ESR версию.
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|2.5, пользователь (?), 13:06, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Как бы мне не нравилась FF платформа и, в частности, Librewolf, но всё чаще в последнее время перехожу на Brave как основной. Как не крути, но он работает стабильнее. Хотя мне и не всё тут нравится по настройкам, а набор расширений одинаковый примерно, хоть и приличный.
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|4.14, пользователь (?), 14:48, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я использовал раньше UG Chromium, как второй браузер. Но всё, что в нём "есть", — отсутствие телеметрии. Зато есть сложность в настройках, возня даже с установкой банальных расширений.
А тут настройки скрытые нужные из brave://flags/ (считай тот же chrome://flags) вынесены в GUI, есть переводчик страниц, без участия гугла. Мало сделать просто браузер, голый как чистый Chromium, вокруг него ещё нужно создать инфраструктуру (набор расширений, GUI, медиа …). В свой блокировщик накидал фильтров нужных. Поэтому блокировка тут работать даже при Манифест 3.
Телеметрию встроенную свою заблокировал через hosts (но это и не так страшно). Не знаю, насколько можно доверять этому ресурсу, но есть такая таблица. https://privacytests.org/
А иные могут и дальше тратить время на настройку и возню с браузером, такие как чистый хрениум.
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|5.16, Аноним (8), 14:59, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какая возня? Однострочник скачивает крайнюю версию с гитхаба и потом --load-extension ей, всё само. Я давно так живу. В chrome://flags много, очень много бесполезного и вредного мусора, только и делаешь, что ходишь туда всё отключать. Зачем оно в интерфейсе понадобиться может? И насколько я могу судить, эта дрянь перетекает во все форки сразу, отсидеться на всянофорке не получится.
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|1.6, КО (?), 13:09, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"в режиме приватного просмотра или при включении строгого режима блокировки нежелательного контента (strict)"
Попробовал воспроизвести на LibreWolf 107.0
Нормально видео показывает.
Может из-за CanvasBlocker, может баг чисто на IOS, а может просто убрали код на их сайте.
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|1.15, Аноним (15), 14:59, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> корректирующий выпуск Firefox 107.0.1
А может надо перестать гнаться за циферками?
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|3.20, Аноним (20), 15:40, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Было бы что-то сильно нужное в этих гонялках. Сколько версий вышло, а как всё нужное уже существовало 50-т версий тому назад, так ничего нового не возникло. Из того, что заметно и нужно.
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|2.19, Аноним (20), 15:39, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее, что стоило бы больше уважать окружающих.
Нового полезного почти не прибавляют.
Пожилым проблем создают много - фичи сделают и уберут, а люди типа потерпят, перетопчутся? Потерпят и перетопчутся выражает глубокое неуважение.
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|3.23, Аноним (-), 16:32, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пожилым проблем создают много
Пожилым необходимы эти проблемы, для поддержания когнитивной функции. Чтоб задержать прогрессирование деменции.
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|2.21, Аноним (21), 15:40, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не "циферки", а ачивки. Стандартное кодирование версий мажор.минор.патч
Например 107.0.1 означает: 107 раз сломали, 0 раз удалось не сломать и 1 раз починить.
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|1.17, Аноним (17), 15:14, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь заметки сделанные в PDF (а по дефолту сохранённый файл FF открывает сам, без выбора), сползают вниз
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