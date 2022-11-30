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Обновление Firefox 107.0.1

30.11.2022 12:24

Доступен корректирующий выпуск Firefox 107.0.1 , в котором устранено несколько недоработок:

  • Решена проблема с доступом к некоторым сайтам, на которых используется код для противодействия блокировщикам рекламы. Проблема проявлялась в режиме приватного просмотра или при включении строгого режима блокировки нежелательного контента (strict).
  • Устранена ошибка, приводившая к недоступности средств управления цветом (Color Management) у некоторых пользователей.
  • Исправлена проблема с перекрытием текста кнопками в конфигураторе.
  • Устранена несовместимость с функцией "Suggested Actions", предложенной в Windows 11 22H2, приводящая к зависанию при копировании ссылок с номерами телефонов.
  • Исправлена ошибка, приводившая к недоступности интерфейса с инструментами для web-разработчика при отображении диалога с предупреждением.

Дополнительно можно отметить обновление браузера Tor Browser 11.5.10 для Android, основанного на ветке Firefox ESR 102 и ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новой версии исправлено регрессивное изменение, появившееся в выпуске 11.5.9 и приводившее к аварийному завершению на устройствах с Android 12 и 13. Поставляемое в составе Tor Browser дополнение NoScript обновлено до версии 11.4.13.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 107
  3. OpenNews: В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона
  4. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
  5. OpenNews: В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF
  6. OpenNews: Проект K-9 Mail перейдёт под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58224-firefox
Ключевые слова: firefox, k-9
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:41, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А фикс внезапного фриза будет только в 108
     
     
  • 2.2, Rev (?), 12:48, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как повторить внезапный фриз? И на какой ОС?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:54, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никак, он же внезапный.
     
  • 3.4, Аноним (1), 12:56, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1781167
    Но там не все так однозначно, вроде уже стали виноваты иксы
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:00, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня не работает. Вот так с линуксом каждый раз, хочешь увидеть популярный баг, а его нет. И он уже такой старый, т.е. должен себя обнаружить был. Та же бодяга с малварью. Лучшее, что я видел, это перезапись файлов рута от любого юзера (только в памяти, но рут получает подменённые данные при попытке открыть файл).
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну можешь увидеть баг в фаерфоксе с перетаскиванием окна в Sway обратно во вкладки с его падением при воспроизведении видео. Получишь наконец каеф с выпадением Sway.
     
  • 3.22, Аноним (22), 16:27, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После обновления 107.0 (ArchLinux) при просмотре YT люто фризит (секунд 5-10) полностью весь UI браузера, даже вкладку ни переключить.
     
     
  • 4.24, iPony129412 (?), 16:41, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работает — обновляй.
    У тебя ещё бета и дев ветки в запасе.
    А можно ещё в_зад, на ESR версию.
     
  • 2.5, пользователь (?), 13:06, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Как бы мне не нравилась FF платформа и, в частности, Librewolf, но всё чаще в последнее время перехожу на Brave как основной. Как не крути, но он работает стабильнее. Хотя мне и не всё тут нравится по настройкам, а набор расширений одинаковый примерно, хоть и приличный.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:00, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Юзеры брейва какие-то новые веганы.
     
     
  • 4.14, пользователь (?), 14:48, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я использовал раньше UG Chromium, как второй браузер. Но всё, что в нём "есть", — отсутствие телеметрии. Зато есть сложность в настройках, возня даже с установкой банальных расширений.
    А тут настройки скрытые нужные из brave://flags/ (считай тот же chrome://flags) вынесены в GUI, есть переводчик страниц, без участия гугла. Мало сделать просто браузер, голый как чистый Chromium, вокруг него ещё нужно создать инфраструктуру (набор расширений, GUI, медиа …). В свой блокировщик накидал фильтров нужных. Поэтому блокировка тут работать даже при Манифест 3.


    Телеметрию встроенную свою заблокировал через hosts (но это и не так страшно). Не знаю, насколько можно доверять этому ресурсу, но есть такая таблица. https://privacytests.org/
    А иные могут и дальше тратить время на настройку и возню с браузером, такие как чистый хрениум.


     
     
  • 5.16, Аноним (8), 14:59, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая возня? Однострочник скачивает крайнюю версию с гитхаба и потом --load-extension ей, всё само. Я давно так живу. В chrome://flags много, очень много бесполезного и вредного мусора, только и делаешь, что ходишь туда всё отключать. Зачем оно в интерфейсе понадобиться может? И насколько я могу судить, эта дрянь перетекает во все форки сразу, отсидеться на всянофорке не получится.
     

  • 1.6, КО (?), 13:09, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "в режиме приватного просмотра или при включении строгого режима блокировки нежелательного контента (strict)"
    Попробовал воспроизвести на LibreWolf 107.0
    Нормально видео показывает.
    Может из-за CanvasBlocker, может баг чисто на IOS, а может просто убрали код на их сайте.
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:01, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем оно нужно, если есть ESR?
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:22, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    curl рулит
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:59, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > корректирующий выпуск Firefox 107.0.1

    А может надо перестать гнаться за циферками?

     
     
  • 2.18, Аноним (3), 15:39, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно тебе, пусть хотя бы по циферкам догонят хром
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:40, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было бы что-то сильно нужное в этих гонялках. Сколько версий вышло, а как всё нужное уже существовало 50-т версий тому назад, так ничего нового не возникло. Из того, что заметно и нужно.
     
  • 2.19, Аноним (20), 15:39, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее, что стоило бы больше уважать окружающих.

    Нового полезного почти не прибавляют.
    Пожилым проблем создают много - фичи сделают и уберут, а люди типа потерпят, перетопчутся? Потерпят и перетопчутся выражает глубокое неуважение.

     
     
  • 3.23, Аноним (-), 16:32, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пожилым проблем создают много

    Пожилым необходимы эти проблемы, для поддержания когнитивной функции. Чтоб задержать прогрессирование деменции.

     
  • 2.21, Аноним (21), 15:40, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не "циферки", а ачивки. Стандартное кодирование версий мажор.минор.патч

    Например 107.0.1 означает: 107 раз сломали, 0 раз удалось не сломать и 1 раз починить.

     

  • 1.17, Аноним (17), 15:14, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь заметки сделанные в PDF (а по дефолту сохранённый файл FF открывает сам, без выбора), сползают вниз
     

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