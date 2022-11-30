Обновление Firefox 107.0.1

2.2 , Rev ( ? ), 12:48, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как повторить внезапный фриз? И на какой ОС?

3.3 , Аноним ( 3 ), 12:54, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Никак, он же внезапный.

3.4 , Аноним ( 1 ), 12:56, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1781167

Но там не все так однозначно, вроде уже стали виноваты иксы

3.8 , Аноним ( 8 ), 14:00, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У меня не работает. Вот так с линуксом каждый раз, хочешь увидеть популярный баг, а его нет. И он уже такой старый, т.е. должен себя обнаружить был. Та же бодяга с малварью. Лучшее, что я видел, это перезапись файлов рута от любого юзера (только в памяти, но рут получает подменённые данные при попытке открыть файл).

4.11 , Аноним ( 11 ), 14:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну можешь увидеть баг в фаерфоксе с перетаскиванием окна в Sway обратно во вкладки с его падением при воспроизведении видео. Получишь наконец каеф с выпадением Sway.

3.22 , Аноним ( 22 ), 16:27, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После обновления 107.0 (ArchLinux) при просмотре YT люто фризит (секунд 5-10) полностью весь UI браузера, даже вкладку ни переключить.

4.24 , iPony129412 ( ? ), 16:41, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не работает — обновляй.

У тебя ещё бета и дев ветки в запасе.

А можно ещё в_зад, на ESR версию.

2.5 , пользователь ( ? ), 13:06, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Как бы мне не нравилась FF платформа и, в частности, Librewolf, но всё чаще в последнее время перехожу на Brave как основной. Как не крути, но он работает стабильнее. Хотя мне и не всё тут нравится по настройкам, а набор расширений одинаковый примерно, хоть и приличный.

3.9 , Аноним ( 9 ), 14:00, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Юзеры брейва какие-то новые веганы.

4.14 , пользователь ( ? ), 14:48, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Я использовал раньше UG Chromium, как второй браузер. Но всё, что в нём "есть", — отсутствие телеметрии. Зато есть сложность в настройках, возня даже с установкой банальных расширений.

А тут настройки скрытые нужные из brave://flags/ (считай тот же chrome://flags) вынесены в GUI, есть переводчик страниц, без участия гугла. Мало сделать просто браузер, голый как чистый Chromium, вокруг него ещё нужно создать инфраструктуру (набор расширений, GUI, медиа …). В свой блокировщик накидал фильтров нужных. Поэтому блокировка тут работать даже при Манифест 3.

Телеметрию встроенную свою заблокировал через hosts (но это и не так страшно). Не знаю, насколько можно доверять этому ресурсу, но есть такая таблица. https://privacytests.org/

А иные могут и дальше тратить время на настройку и возню с браузером, такие как чистый хрениум.

5.16 , Аноним ( 8 ), 14:59, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какая возня? Однострочник скачивает крайнюю версию с гитхаба и потом --load-extension ей, всё само. Я давно так живу. В chrome://flags много, очень много бесполезного и вредного мусора, только и делаешь, что ходишь туда всё отключать. Зачем оно в интерфейсе понадобиться может? И насколько я могу судить, эта дрянь перетекает во все форки сразу, отсидеться на всянофорке не получится.

