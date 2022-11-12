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Обновление открытого аудиокодека Lyra 1.3

12.11.2022 16:59

Компания Google опубликовала выпуск аудиокодека Lyra 1.3, нацеленного достижение высокого качества передачи голоса в условиях ограниченного объёма передаваемой информации. Качество речи на битрейтах 3.2 kbps, 6 kbps и 9.2 kbps при использовании кодека Lyra примерно соответствует битрейтам 10 kbps, 13 kbps и 14 kbps при использовании кодека Opus. Для решения поставленной задачи помимо обычных методов сжатия звука и преобразования сигналов, в Lyra применяется речевая модель на базе системы машинного обучения, позволяющая воссоздать недостающую информацию на основе типовых характеристик речи. Эталонная реализация кода написана на C++ и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В отличие от предложенного в октябре кардинально переработанного выпуска Lyra 1.2, переведённого на новую архитектуру нейронной сети, в версии 1.3 проведена оптимизация модели машинного обучения без архитектурных изменений. В новой версии для хранения весов и выполнения арифметических операций вместо 32-разрядных чисел с плавающей запятой задействованы 8-разрядные целые числа, что привело к сокращению размера модели на 43% и ускорению работы с моделью на 20% при тестировании на смартфоне Pixel 6 Pro. Качество речи при этом удалось сохранить на том же уровне, но формат передаваемых данных изменился и не совместим с прошлыми выпусками.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/google/lyra...)
  2. OpenNews: Google опубликовал открытый аудиокодек Lyra V2
  3. OpenNews: Компания Google открыла недостающие исходные тексты для аудиокодека Lyra
  4. OpenNews: Опубликован свободный звуковой кодек FLAC 1.4
  5. OpenNews: Предпринята попытка создания патентного пула для свободного звукового кодека Opus
  6. OpenNews: Facebook опубликовал звуковой кодек EnCodec, использующий машинное обучение
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58100-lyra
Ключевые слова: lyra, audio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 17:44, 12/11/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > воссоздать недостающую информацию

    Скажешь "книга" на созвоне, а потом тебя в расисты запишут

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:57, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы готовы пойти на этот риск.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 18:14, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Мы готовы пойти на этот риск.

    Вы -- расисты? Сегодня вроде быстрый гигабитный интернет у каждого в кармане, неужели они там на западе не могут купить у китайцев нормальных вышек мобильного интернета?

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 18:51, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Сегодня вроде быстрый гигабитный интернет у каждого в кармане

    Хорошая шутка.

     
     
  • 5.8, Аноним (5), 19:00, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тех пор, как 10 гигабитный проводной интернет стал доступен, не такой быстрый, конечно, и есть определённые оговорки как вроде в бункере работать хорошо не будет.
     

  • 1.6, doorsfan (?), 18:17, 12/11/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    — Вы пойдете на Шаляпина?

    — Нет, мне Шаляпин не нравится. Фальшивит, картавит, тенорок какой-то слабенький...

    — Хм. А вы где его слышали?

    —  ̶Д̶а̶ ̶м̶н̶е̶ ̶н̶е̶д̶а̶в̶н̶о̶ ̶Р̶а̶б̶и̶н̶о̶в̶и̶ч̶ ̶н̶а̶п̶е̶л̶ ̶п̶о̶ ̶т̶е̶л̶е̶ф̶о̶н̶у̶.̶ скачал .lyra и послушал

     
     
  • 2.9, Аноним (4), 19:06, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где можно почитать про *разметку*?
     

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