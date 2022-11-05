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|1.2, Аноним (2), 09:39, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Выпуск BK 3.13.2211.10133, эмулятора БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
А насколько лучше BK 3.13.2211.10133 (02.11.2022 10:45:21) чем 3.13.2210.9969 (10.10.2022 11:02:54) или 3.13.2209.9954 (29.09.2022 08:29:36) и 3.13.2207.9855 (05.07.2022 10:55:22) для эмуляции БК-0010-01, БК-0011, БК-0011М, AY-8910, если у меня 5.15.76 #1 SMP Sat Oct 29 08:12:58 UTC 2022 x86_64 (22.11.20221101.ef2f213)?
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|2.5, Аноним (5), 10:03, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну первый лучше второго на 8, третий лучше четвертого на 86. Ещё вопросы есть?
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|2.9, mdncr (?), 10:20, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нумерация огонь, видно что разработчики стремятся к идеалу.
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|3.14, n00by (ok), 10:38, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и есть та самая любимая анонимами Semver. Плюс 2211 раз собрал, 10133 раза отредактировал.
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|1.12, Константавр (ok), 10:35, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Работа поддерживается только на платформе Windows
Вот так пиратки убили прогресс и взлёт линукса в России и ещё долго будут аукаться..
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|2.16, n00by (ok), 10:44, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает в Wine. И исходники открыты, можно портировать. Но тут возникает неудобный вопрос: какие гарантии с Qt? А с GTK? Точно так как и пиратки - бесплатный сыр.
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|1.15, Аноним (15), 10:44, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Работа поддерживается только на платформе Windows
Ну это решается Виртуалбоксом ;)
> v3.13.2211.10133
> BK_v3.13_src.rar (9.0M)
> BK_v3.13_x64.rar (16M)
> BK_v3.13_x86.rar (14M)
> BK_v3.13_x86_WinXP.rar (14M)
А упаковка дистрибутивов RAR-ом - это уже к "санитарам" :)))))
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