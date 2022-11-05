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Выпуск BK 3.13.2211.10133, эмулятора БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М

05.11.2022 07:18

Доступен выпуск проекта BK 3.13.2211.10133, развивающего эмулятор для производившихся в 80-х годах прошлого века 16-разрядных бытовых компьютеров БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М, совместимых по системе команд с компьютерами PDP-11, СМ ЭВМ и ДВК. Эмулятор написан на С++ и распространяется в исходных текстах. Общая лицензия на код явно не обозначена, но в отдельных файлах упоминается LGPL, а также заимствованы некоторые компоненты под LGPL. Работа поддерживается только на платформе Windows.

Изменения в эмуляторе:

  • В окно отладки добавлен ассемблер. Теперь, двойной клик на поле команды позволяет её изменить, либо написать новую.
  • В дизассемблер и ассемблер добавлены опции для работы с расширенным набором команд. При выключении соответствующей опции дизассемблер/ассемблер просто не будет знать о соответствующих наборах команд.
  • DLL-библиотеки рендеров перенесены в директорию "Dll" для совместимости со сборками Scalolazа.


  1. Главная ссылка к новости (https://gid.pdp-11.ru/download...)
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Автор новости: Тот_Самый_Анонимус
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58046-БК-0010
Ключевые слова: БК-0010
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:39, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Выпуск BK 3.13.2211.10133, эмулятора БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М

    А насколько лучше BK 3.13.2211.10133 (02.11.2022 10:45:21) чем 3.13.2210.9969 (10.10.2022 11:02:54) или 3.13.2209.9954 (29.09.2022 08:29:36) и 3.13.2207.9855 (05.07.2022 10:55:22) для эмуляции БК-0010-01, БК-0011, БК-0011М, AY-8910, если у меня 5.15.76 #1 SMP Sat Oct 29 08:12:58 UTC 2022 x86_64 (22.11.20221101.ef2f213)?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:03, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну первый лучше второго на 8, третий лучше четвертого на 86. Ещё вопросы есть?
     
  • 2.9, mdncr (?), 10:20, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нумерация огонь, видно что разработчики стремятся к идеалу.
     
     
  • 3.14, n00by (ok), 10:38, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть та самая любимая анонимами Semver. Плюс 2211 раз собрал, 10133 раза отредактировал.
     

  • 1.4, Аноним (5), 09:59, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший клон БК это NedoPC http://www.nedopc.com/ на нём можно даже видео смотреть. http://atmturbo.nedopc.com/download/cdsoft/zxvid1/zxvid1.htm
     
  • 1.6, BSDhost (?), 10:09, 05/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:19, 05/11/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:20, 05/11/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:26, 05/11/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.11, n00by (ok), 10:32, 05/11/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.12, Константавр (ok), 10:35, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Работа поддерживается только на платформе Windows

    Вот так пиратки убили прогресс и взлёт линукса в России и ещё долго будут аукаться..

     
     
  • 2.16, n00by (ok), 10:44, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает в Wine. И исходники открыты, можно портировать. Но тут возникает неудобный вопрос: какие гарантии с Qt? А с GTK? Точно так как и пиратки - бесплатный сыр.
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:44, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Работа поддерживается только на платформе Windows

    Ну это решается Виртуалбоксом ;)

    > v3.13.2211.10133
    > BK_v3.13_src.rar (9.0M)
    > BK_v3.13_x64.rar (16M)
    > BK_v3.13_x86.rar (14M)
    > BK_v3.13_x86_WinXP.rar (14M)

    А упаковка дистрибутивов RAR-ом - это уже к "санитарам" :)))))

     
     
  • 2.19, Аноним (5), 10:55, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винрарненько
     

  • 1.18, Zenitur (ok), 10:46, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве БК-0010 нелзя создать в домашних условиях, как например Спектрум?
     
     
  • 2.20, Аноним (5), 10:55, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе разрешаю.
     

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