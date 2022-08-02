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Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.6.0

02.08.2022 22:01

Представлен выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.6.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+.

Всего обеспечена возможность запуска более 260 квестов и более 1600 интерактивных текстовых игр, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др.

В новой версии:

  • Исходные тексты проекта переведены с лицензии GPLv2 на лицензию GPLv3+.
  • Добавлена поддержка игр:
    • Sanitarium.
    • Hades Challenge.
    • Marvel Comics Spider-Man: The Sinister Six.
    • The 11th Hour.
    • Clandestiny.
    • Tender Loving Care.
    • Uncle Henry's Playhouse.
    • Wetlands.
    • Chewy: Esc from F5.
  • Для сборки теперь требуется компилятор с поддержкой стандарта C++11. Прекращена поддержка сборки в VS2008.
  • Добавлены расширенные возможности фильтрации результатов поиска.
  • В графическом интерфейсе реализован режим просмотра на основе пиктограмм.
  • Добавлена поддержка звуковой карты RetroWave OPL3.
  • Добавлен экспериментальный порт OpenDingux.
  • Удалён порт Symbian.
  • Предоставлена утилита create_engine для упрощения создания новых движков.
  • В Launcher предоставлена возможность группировки игр по категориям, а также предложен новый интерфейс навигации по новым играм, оформленный в виде сетки пиктограмм.
  • Добавлен новый движок Digital iMUSE.
  • В движке SCI обеспечена поддержка записи в играх BRAIN1, BRAIN2, ECOQUEST1, ECOQUEST2, FAIRYTALES, PHARKAS, GK1, GK2, ICEMAN, KQ1, KQ4, KQ5, KQ6, KQ7, LB1, LB2, LIGHTHOUSE, LONGBOW, LSL1, LSL2, LSL3, LSL5, LSL6, LSL6HIRES, LSL7, PEPPER, PHANT2, PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQSWAT, QFG1, QFG1VGA, QFG2, QFG3, QFG4, SHIVERS, SQ1, SQ3, SQ4, SQ5, SQ6, TORIN.
  • В порте для платформы Android добавлена поддержка аппаратного ускорения 3D-графики.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.scummvm.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 4.1, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.10 для упрощения доступа к играм из Linux
  4. OpenNews: Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.5.0
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0
  6. OpenNews: Выпуск Dolphin 5.0, эмулятора игровых консолей GameCube и Wii
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57590-scummvm
Ключевые слова: scummvm, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:09, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > GPLv3+

    Плюсик в конце же означает, что вместе с GPLv3 был подписан также и пустой лист бумаги, в который авторы GPL позже впишут что угодно?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:15, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не что угодно, а прежде всего защиту от корпораций
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:53, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это как LGBTQ+, только GPL
     
     
  • 3.7, hefenud (ok), 23:11, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А руzzкие всегда думают о LGBTQ+… Ни о чем другом думать не могут
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 02:35, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думают о нём те, кто его постоянно впихивает туда, куда оно даже не впихивается. А другие это стебут. А третьи... ну с ними всё понятно. :)
     
  • 2.6, hefenud (ok), 23:11, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, именно так

    Как раньше многие писали GPLv2+ и тем самым автоматом подписались на 3 и далее

    По факту это просто отдача своего кода в руки FSF, потому что они могут в GPLv4 объявить, что код принадлежит FSF и только с их разрешения и уплаты им денег код можно использовать

     
     
  • 3.8, Аноним (5), 23:26, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так далеко они зайти не могут, ты же написал, кому принадлежат права, и это не фсф. Но добавить какие-то новые ограничения, которые внезапно усложнят тебе жизнь, они могут, как это уже было в третьей версии
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:27, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не так. Они могут взять весь код и перелицензировать его под более новой версией. Любой может это сделать. И это затронет только форк, лицензия на исходный продукт никак не поменяется. Авторские права и имущественные права это совершенно отдельная тема, лицензией это никак не покрывается (и во многих государствах лицензии, пытающиеся это сделать, ничтожны).

    Это помогает избежать проблем, потому что не имея имущественных прав на код, любая смена лицензии это весьма сомнительная затея.

     
     
  • 4.13, kusb (?), 00:03, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно если программа распространяется по условиям GPL+ в которой могут быть и обязанности передающего код добавить обязанностей на изначального программиста. Программист сам согласился с условиями GPL 10 в которой написано что он обязан залезть под стол и хрюкать (для примера)
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 00:23, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что программа осталась под лицензией GPLvX, без всяких плюсов, тебя не смущает?
     

  • 1.3, InuYasha (??), 22:17, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Современный я" во мне удивляется: неужто текстовые квесты ещё кому-то заходят?
    Проекту уважение.
     
     
  • 2.4, Oxyd76 (?), 22:25, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну для текстовых квестов есть целая отдельная платформа INSTEAD.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 23:30, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это днище тормозит. Сабж больше про классические квесты, ну вот вроде https://store.steampowered.com/app/245390/
     

  • 1.11, десу (?), 23:37, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну всё, теперь и на линуксе можно играть, как на настоящих операционных системах. Пойду, удалю Windows 11 с Cyberpunk 2077 и новым Dark Souls.
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 23:44, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати мимо, эмули на линуксе сколько я ими интересуюсь лучше работают всегда. Ну, конечно, с подключением контроллеров иногда надо повозиться, но с графоном всё намного лучше.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:09, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот прямо интересно, как в ScummVM может быть лучше с графоном под линуксом, нежели чем под виндой.
     
     
  • 4.17, Аноним (9), 00:28, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это касается, например, PCSX2/Dolphin/PPSSPP, видимо, вполне может. Я не знаю, работает ли higan под вендой, но, если да, то, очень вероятно, что там он хуже работает, и лучше и точнее этого эмуля ничего нет.
     
     
  • 5.18, Аноним (15), 00:35, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А, ну то есть просто выдумал из головы.
    По поводу PCSX2 очень смешно, OpenGL-рендер раньше был глючнейшим тормозом, сейчас вроде не глючный. но тормозом остался.
    Higan вообще изначально только под венду был.
     
     
  • 6.19, Аноним (9), 01:03, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он был чуть более тормозным (когда фпс просаживался это было более заметно, чем с директом), но намного более точным (значит, меньше глюков) и это было ещё 5+ лет назад, потом dx очень отставал от разработки. Я знаю, о чём говорю, у меня много игорей пройдено на нём и я выбирал под вендой гонять или нет.
     
     
  • 7.20, Аноним (15), 01:20, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь о PCSX2? Не надо сказок. Как раз лет пять назад я в нём зависал, и с OpenGL там было плохо буквально всё.
     
     
  • 8.21, Аноним (15), 01:27, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PS но допустим, я такой криворукий, не мог правильно настроить и т д , а OpenGL... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.22, Аноним (9), 01:36, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, opengl и производительность в нём были 1 в 1, я специально сравнивал, где пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.23, Аноним (15), 01:52, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, зачем страдать, если и под виндой всё ок На самом деле в линуксе с ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.24, Аноним (9), 01:57, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, зачем страдать, линукс вот не насилует диски и не принуждает тебя перез... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.25, Аноним (25), 02:12, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой из И главное, ни один не умеет в нормальную синхронизацию, переменную час... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.29, topin89 (ok), 02:37, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы да Но думаю, есть шанс на улучшение по чисто коммерческим причинам Удалённ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.27, topin89 (ok), 02:33, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже давно привык проверять эмули PS1 по багу из одной битвы с боссом из Xenoge... текст свёрнут, показать
     
  • 11.26, topin89 (ok), 02:30, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 -- это я так понимаю DosEmu, который даже не эмулятор, и работает, потому что... текст свёрнут, показать
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:07, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лапчатые завидуют, так как у них никогда не будет таких игр. Максимум что то запустят в эмуляторе винды
     
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