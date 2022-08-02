Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.6.0

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|1.1, Аноним (1), 22:09, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> GPLv3+
Плюсик в конце же означает, что вместе с GPLv3 был подписан также и пустой лист бумаги, в который авторы GPL позже впишут что угодно?
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|3.7, hefenud (ok), 23:11, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А руzzкие всегда думают о LGBTQ+… Ни о чем другом думать не могут
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|4.28, Аноним (28), 02:35, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думают о нём те, кто его постоянно впихивает туда, куда оно даже не впихивается. А другие это стебут. А третьи... ну с ними всё понятно. :)
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|2.6, hefenud (ok), 23:11, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, именно так
Как раньше многие писали GPLv2+ и тем самым автоматом подписались на 3 и далее
По факту это просто отдача своего кода в руки FSF, потому что они могут в GPLv4 объявить, что код принадлежит FSF и только с их разрешения и уплаты им денег код можно использовать
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|3.8, Аноним (5), 23:26, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так далеко они зайти не могут, ты же написал, кому принадлежат права, и это не фсф. Но добавить какие-то новые ограничения, которые внезапно усложнят тебе жизнь, они могут, как это уже было в третьей версии
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|3.9, Аноним (9), 23:27, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не так. Они могут взять весь код и перелицензировать его под более новой версией. Любой может это сделать. И это затронет только форк, лицензия на исходный продукт никак не поменяется. Авторские права и имущественные права это совершенно отдельная тема, лицензией это никак не покрывается (и во многих государствах лицензии, пытающиеся это сделать, ничтожны).
Это помогает избежать проблем, потому что не имея имущественных прав на код, любая смена лицензии это весьма сомнительная затея.
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|4.13, kusb (?), 00:03, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно если программа распространяется по условиям GPL+ в которой могут быть и обязанности передающего код добавить обязанностей на изначального программиста. Программист сам согласился с условиями GPL 10 в которой написано что он обязан залезть под стол и хрюкать (для примера)
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|5.16, Аноним (16), 00:23, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А то что программа осталась под лицензией GPLvX, без всяких плюсов, тебя не смущает?
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|1.3, InuYasha (??), 22:17, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Современный я" во мне удивляется: неужто текстовые квесты ещё кому-то заходят?
Проекту уважение.
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|2.4, Oxyd76 (?), 22:25, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну для текстовых квестов есть целая отдельная платформа INSTEAD.
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|1.11, десу (?), 23:37, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну всё, теперь и на линуксе можно играть, как на настоящих операционных системах. Пойду, удалю Windows 11 с Cyberpunk 2077 и новым Dark Souls.
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|2.12, Аноним (9), 23:44, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати мимо, эмули на линуксе сколько я ими интересуюсь лучше работают всегда. Ну, конечно, с подключением контроллеров иногда надо повозиться, но с графоном всё намного лучше.
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|3.15, Аноним (15), 00:09, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот прямо интересно, как в ScummVM может быть лучше с графоном под линуксом, нежели чем под виндой.
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|4.17, Аноним (9), 00:28, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это касается, например, PCSX2/Dolphin/PPSSPP, видимо, вполне может. Я не знаю, работает ли higan под вендой, но, если да, то, очень вероятно, что там он хуже работает, и лучше и точнее этого эмуля ничего нет.
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|5.18, Аноним (15), 00:35, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А, ну то есть просто выдумал из головы.
По поводу PCSX2 очень смешно, OpenGL-рендер раньше был глючнейшим тормозом, сейчас вроде не глючный. но тормозом остался.
Higan вообще изначально только под венду был.
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|6.19, Аноним (9), 01:03, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он был чуть более тормозным (когда фпс просаживался это было более заметно, чем с директом), но намного более точным (значит, меньше глюков) и это было ещё 5+ лет назад, потом dx очень отставал от разработки. Я знаю, о чём говорю, у меня много игорей пройдено на нём и я выбирал под вендой гонять или нет.
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|7.20, Аноним (15), 01:20, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь о PCSX2? Не надо сказок. Как раз лет пять назад я в нём зависал, и с OpenGL там было плохо буквально всё.
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|8.21, Аноним (15), 01:27, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PS но допустим, я такой криворукий, не мог правильно настроить и т д , а OpenGL... текст свёрнут, показать
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|9.22, Аноним (9), 01:36, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, opengl и производительность в нём были 1 в 1, я специально сравнивал, где пр... текст свёрнут, показать
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|12.25, Аноним (25), 02:12, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой из И главное, ни один не умеет в нормальную синхронизацию, переменную час... текст свёрнут, показать
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|2.14, Аноним (14), 00:07, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лапчатые завидуют, так как у них никогда не будет таких игр. Максимум что то запустят в эмуляторе винды
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