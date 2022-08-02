Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.6.0

2.12 , Аноним ( 9 ), 23:44, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати мимо, эмули на линуксе сколько я ими интересуюсь лучше работают всегда. Ну, конечно, с подключением контроллеров иногда надо повозиться, но с графоном всё намного лучше.

3.15 , Аноним ( 15 ), 00:09, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот прямо интересно, как в ScummVM может быть лучше с графоном под линуксом, нежели чем под виндой.

4.17 , Аноним ( 9 ), 00:28, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это касается, например, PCSX2/Dolphin/PPSSPP, видимо, вполне может. Я не знаю, работает ли higan под вендой, но, если да, то, очень вероятно, что там он хуже работает, и лучше и точнее этого эмуля ничего нет.

5.18 , Аноним ( 15 ), 00:35, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А, ну то есть просто выдумал из головы.

По поводу PCSX2 очень смешно, OpenGL-рендер раньше был глючнейшим тормозом, сейчас вроде не глючный. но тормозом остался.

Higan вообще изначально только под венду был.

6.19 , Аноним ( 9 ), 01:03, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он был чуть более тормозным (когда фпс просаживался это было более заметно, чем с директом), но намного более точным (значит, меньше глюков) и это было ещё 5+ лет назад, потом dx очень отставал от разработки. Я знаю, о чём говорю, у меня много игорей пройдено на нём и я выбирал под вендой гонять или нет.

7.20 , Аноним ( 15 ), 01:20, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Речь о PCSX2? Не надо сказок. Как раз лет пять назад я в нём зависал, и с OpenGL там было плохо буквально всё.

8.21 , Аноним ( 15 ), 01:27, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать PS но допустим, я такой криворукий, не мог правильно настроить и т д , а OpenGL... 9.22 , Аноним ( 9 ), 01:36, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, opengl и производительность в нём были 1 в 1, я специально сравнивал, где пр... 10.23 , Аноним ( 15 ), 01:52, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот именно, зачем страдать, если и под виндой всё ок На самом деле в линуксе с ... 11.24 , Аноним ( 9 ), 01:57, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не знаю, зачем страдать, линукс вот не насилует диски и не принуждает тебя перез... 12.25 , Аноним ( 25 ), 02:12, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Какой из И главное, ни один не умеет в нормальную синхронизацию, переменную час... 13.29 , topin89 ( ok ), 02:37, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Увы да Но думаю, есть шанс на улучшение по чисто коммерческим причинам Удалённ... 12.27 , topin89 ( ok ), 02:33, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я уже давно привык проверять эмули PS1 по багу из одной битвы с боссом из Xenoge... 11.26 , topin89 ( ok ), 02:30, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 1 -- это я так понимаю DosEmu, который даже не эмулятор, и работает, потому что... 2.14 , Аноним ( 14 ), 00:07, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лапчатые завидуют, так как у них никогда не будет таких игр. Максимум что то запустят в эмуляторе винды

