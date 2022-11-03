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Обновление Firefox 106.0.4

03.11.2022 20:58

Доступен корректирующий выпуск Firefox 106.0.4, в котором устранено несколько проблем:

Несколько дней назад также был сформирован выпуск Firefox 106.0.3 в котором исправлены две специфичные для платформы Windows проблемы: аварийное завершение при запуске и несовместимость с обновлением Windows 11 22H2, приводящая к зависанию при копировании текста на странице.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 106.0.2 и Tor Browser 11.5.6
  3. OpenNews: Обновление Firefox 106.0.1
  4. OpenNews: Релиз Firefox 106
  5. OpenNews: В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона
  6. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58041-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Анонимо11111 (?), 21:07, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пятая итерация 106 версии. "Правильной" дорогой идут.
     
     
  • 2.3, Dzen Python (ok), 21:17, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тестерам не до работы: часть из них в предвыборной гонке, другая пытается преодолеть соевый экзистенциальный кризис из-за абстиненции по твиттеру, третья - и вовсе ушла в смуззи-убежище от жОстокой реальности топить за права правильных жиро-негро-транс-геев... не до работы тестерам. Это ты, плебс, работаешь в любых условиях и через "не могу", а они тонко чувствующие гендерфюидные автосаксаулы, у них - ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ!
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:18, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В наши-то времена, бывалоча, и до 28 доходило. https://releases.mozilla.org/pub/firefox/releases/3.6.28/
     

  • 1.2, Dzen Python (ok), 21:13, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хе. А почему бы сразу не перейти на непрерывную доставку обновлений?
    Ну, т.е., грубо говоря есть ядро, которое отслеживает, версионирует и выкачивает обновления и все остальное, запускаемое как обычное приложение. Кто-нибудь предложил им на сайте с "идеями" делать небольшие diff-патчи только из изменных файлов и применять их наживо на их монструозину? Версионируя лишь по временнЫм срезам или как срезы после глобальных изменений, где, допустим, изменено 80% файлов
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 21:30, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет! На винде изначально так и делается. Впрочем, в линуксе вы тоже можете скачать бинарник с сайта, и обновления будут приходить кусочками по несколько мегабайт.
     
     
  • 3.6, Dzen Python (ok), 22:04, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Особенно если приложение ставится как пакет для Windows Installer.
    Часть дистрибутивов осилила zdiff-пакеты. Т.е. для любого софта.
     
     
  • 4.7, Аноним (4), 22:08, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через MSI ставить не приходилось (ну там своя атмосфера), а через экзешник таки ДА. Во времена лимитного GPRS очень спасало.
     
     
  • 5.8, Dzen Python (ok), 22:28, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если программист реализовывал - да, иначе приходилось качать полный установочник. Особенно бесило, если шло большим бандлом в образе или большом экзешном архиве, из которого ты выбирал всегда ~25-30% необходимого тебе.

    Сейчас бы это спасало от тупых новостей виде "Фирефохс получи апдейт с x.y.z.1 до x.y.z.2 с устранением ажно четырёх багов - два из которых визуальные глитчи,  одно - минорное обновление библиотеки, которое ну точно не подождало бы релиза и одно fix typo из-за которого был аварийный краш на системах при полной луне, если пользователь девушка 23 лет 5 месяцев, её имя начинается с "Нат-/Nat-" и она только что принесла в жертву богу Чхы килограмм комаров без крылышек".

     
  • 2.10, Bob (??), 22:50, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    release и esr ветки?)
    Первое - непрерывка с фичами.
    Вторая - стэйбл с фиксами.
    --
    Чувак, ты хоть их ftp открывал? если не через попчанский устанавливал - как раз описанным тобою способов всё и работает, "мини-патчами". Только с изменениями.
    --
    Пример: стоит 106.0.3? - Держи патч весом 7мб, а не целый дистр 57мб) https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/106.0.4/update/win32/en-US/
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:32, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Аварийное завершение при воспроизведении видео со средствами защиты авторских прав (DRM).

    Лучше бы оставили.

     
     
  • 2.11, Bob (??), 22:51, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзай сразу IceWeasel или IceCat. Нафига тебе лиса с проприетарщиной и чёт от оной хотеть?)
     

  • 1.12, YM2608 (?), 23:04, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь пожалуйста скомпилируйте Firefox 106 под Windos XP64
     
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