Обновление Firefox 106.0.4

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|2.3, Dzen Python (ok), 21:17, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тестерам не до работы: часть из них в предвыборной гонке, другая пытается преодолеть соевый экзистенциальный кризис из-за абстиненции по твиттеру, третья - и вовсе ушла в смуззи-убежище от жОстокой реальности топить за права правильных жиро-негро-транс-геев... не до работы тестерам. Это ты, плебс, работаешь в любых условиях и через "не могу", а они тонко чувствующие гендерфюидные автосаксаулы, у них - ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ!
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|1.2, Dzen Python (ok), 21:13, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хе. А почему бы сразу не перейти на непрерывную доставку обновлений?
Ну, т.е., грубо говоря есть ядро, которое отслеживает, версионирует и выкачивает обновления и все остальное, запускаемое как обычное приложение. Кто-нибудь предложил им на сайте с "идеями" делать небольшие diff-патчи только из изменных файлов и применять их наживо на их монструозину? Версионируя лишь по временнЫм срезам или как срезы после глобальных изменений, где, допустим, изменено 80% файлов
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|2.5, Аноним (4), 21:30, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Привет! На винде изначально так и делается. Впрочем, в линуксе вы тоже можете скачать бинарник с сайта, и обновления будут приходить кусочками по несколько мегабайт.
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|3.6, Dzen Python (ok), 22:04, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Особенно если приложение ставится как пакет для Windows Installer.
Часть дистрибутивов осилила zdiff-пакеты. Т.е. для любого софта.
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|4.7, Аноним (4), 22:08, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через MSI ставить не приходилось (ну там своя атмосфера), а через экзешник таки ДА. Во времена лимитного GPRS очень спасало.
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|5.8, Dzen Python (ok), 22:28, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если программист реализовывал - да, иначе приходилось качать полный установочник. Особенно бесило, если шло большим бандлом в образе или большом экзешном архиве, из которого ты выбирал всегда ~25-30% необходимого тебе.
Сейчас бы это спасало от тупых новостей виде "Фирефохс получи апдейт с x.y.z.1 до x.y.z.2 с устранением ажно четырёх багов - два из которых визуальные глитчи, одно - минорное обновление библиотеки, которое ну точно не подождало бы релиза и одно fix typo из-за которого был аварийный краш на системах при полной луне, если пользователь девушка 23 лет 5 месяцев, её имя начинается с "Нат-/Nat-" и она только что принесла в жертву богу Чхы килограмм комаров без крылышек".
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|1.9, Аноним (9), 22:32, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Аварийное завершение при воспроизведении видео со средствами защиты авторских прав (DRM).
Лучше бы оставили.
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|2.11, Bob (??), 22:51, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзай сразу IceWeasel или IceCat. Нафига тебе лиса с проприетарщиной и чёт от оной хотеть?)
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