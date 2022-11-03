Обновление Firefox 106.0.4

2.5 , Аноним ( 4 ), 21:30, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Привет! На винде изначально так и делается. Впрочем, в линуксе вы тоже можете скачать бинарник с сайта, и обновления будут приходить кусочками по несколько мегабайт.

3.6 , Dzen Python ( ok ), 22:04, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Особенно если приложение ставится как пакет для Windows Installer.

Часть дистрибутивов осилила zdiff-пакеты. Т.е. для любого софта.

4.7 , Аноним ( 4 ), 22:08, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Через MSI ставить не приходилось (ну там своя атмосфера), а через экзешник таки ДА. Во времена лимитного GPRS очень спасало.

5.8 , Dzen Python ( ok ), 22:28, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если программист реализовывал - да, иначе приходилось качать полный установочник. Особенно бесило, если шло большим бандлом в образе или большом экзешном архиве, из которого ты выбирал всегда ~25-30% необходимого тебе. Сейчас бы это спасало от тупых новостей виде "Фирефохс получи апдейт с x.y.z.1 до x.y.z.2 с устранением ажно четырёх багов - два из которых визуальные глитчи, одно - минорное обновление библиотеки, которое ну точно не подождало бы релиза и одно fix typo из-за которого был аварийный краш на системах при полной луне, если пользователь девушка 23 лет 5 месяцев, её имя начинается с "Нат-/Nat-" и она только что принесла в жертву богу Чхы килограмм комаров без крылышек".

2.10 , Bob ( ?? ), 22:50, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – release и esr ветки?)

Первое - непрерывка с фичами.

Вторая - стэйбл с фиксами.

--

Чувак, ты хоть их ftp открывал? если не через попчанский устанавливал - как раз описанным тобою способов всё и работает, "мини-патчами". Только с изменениями.

--

Пример: стоит 106.0.3? - Держи патч весом 7мб, а не целый дистр 57мб) https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/106.0.4/update/win32/en-US/

