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Обновление Firefox 106.0.2 и Tor Browser 11.5.6

27.10.2022 11:53

Доступен корректирующий выпуск Firefox 106.0.2, в котором устранено несколько проблем:

  • Исправлена проблема с отсутствием содержимого в некоторых PDF-формах.
  • В конфигураторе приведена к нормальному виду ширина столбца с текущим состоянием полномочий сайтов на отправку уведомлений.
  • Устранено зависание браузера при использовании средств для людей с ограниченными возможностями на некоторых сайтах (например, при открытии web-интерфейса Proxmox).
  • Исправлена проблема с обновлением синхронизированных данных после перезагрузки страницы Firefox View.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Firefox не запускался, в случае установки из каталога Windows Store.

Кроме того, выпущена новая версия браузера Tor Browser 11.5.5, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В выпуск перенесены исправления уязвимостей из ветки Firefox ESR 102.4. Обновлён применяемый по умолчанию мостовой узел для транспорта meek, упрощающего подключение к Tor в странах с жесткой цензурой. Для транспорта Snowflake, использующего сеть запущенных добровольцами прокси-серверов на базе протокола WebRTC, включена поддержка uTLS и изменены параметры мостового узла. Почти сразу следом сформировано обновление Tor Browser 11.5.6, в котором по горячим следам исправлена ошибка в параметрах Snowflake, из-за которой пользователи потеряли возможность подключаться к сети Tor при помощи прописанного в программе мостового узла Snowflake.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 106.0.1
  3. OpenNews: Релиз Firefox 106
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.5
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск Arti, официальной реализации Tor на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57990-firefox
Ключевые слова: firefox, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:00, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну вот, обновился, полёт нормальный 👌
     
     
  • 2.2, Анонир (?), 12:13, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Все кто не написал - вот у них проблемы.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:40, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, не всех пловцов дельфины подталкивают в сторону берега
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 12:45, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе больше скажу не во всех морях есть дельфины.
     
  • 2.25, Хейтер (?), 16:45, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox 106.0.2 - такого г..на еще не было. AMD/Win10 - виснет почти на всём.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:22, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Firefox и Tor

    Предлагаю использовать единый термин TorMozilla

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:13, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозила давно догнала хром по версиям. Наверняка они еще и обгонят хромых на повороте, когда те выстрелят себе в колено, отказавшисмь от поддержки адблока или win7.
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 13:28, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > догнала хром по версиям

    Почему ты раньше об этом не сказал? Всё, теперь срочно переезжаю в файрфокс.

    > отказавшисмь от поддержки адблока или win7

    Никто ни от чего не откажется, у нас есть целая куча подушек безопасности:

    1) Отказ от манифеста-2 отложили на год, могут отложить еще.
    2) Энтерпрайзный хром будет поддерживать манифест-2 еще дольше, поскольку энтерпрайз традиционно нетороплив.
    3) Блокировщики рекламы уже сейчас доступны для манифеста-3.
    4) Всегда есть патч от проекта Bromite, который реализовал адблок на чистых плюсах (требует перекомпиляции хрома; в случае, если предыдущие подушки безопасности не сработали, популярные дистры точно включат этот патч себе по многочисленным просьбам трудящихся).

     
     
  • 4.14, Аноним (9), 13:40, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Почему ты раньше об этом не сказал? Всё, теперь срочно переезжаю в файрфокс.

    Вот ты иронизирушь, а простые пользователи так и думают, что чем больше номер версиии тем круче продукт - надо брать.

    Не надо недооценивать маркетинг. Если сейчас файрфокс раструбит из каждого утюга, что они таки обогнали хром пруфая это номером версии, им все поверят и дадут их поделию шанс. Не будь в менеджменте мозилы дегенератов с крашеными волосами, они из этого инфоповода выжали максимум, закупив у гугла(лол) заранее рекламы.

    >у нас есть целая куча подушек безопасности

    Все это самоуспокоение. Реально как гугл решит так и будет. А он планомерно двигается к тому, чтобы сделать из открытых интернетов свой личный рекламный загончик, где все данные пользователей монетизированы по самое небалуйся. Не черз год, так через два они расправятся с неугодными блокировщиками рекламы.

     
     
  • 5.16, Аноним (3), 13:46, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они расправятся с неугодными блокировщиками рекламы

    Открою тебе страшную тайну: подавляющее большинство пользователей про блокировщики рекламы вообще слыхать не слыхивали. Так что гуглу по барабану. Они могли давно прикрутить fuckadblock к какому-нибудь ютубу - это дало бы гораздо сильный и быстрый эффект, чем переосмысление каких-то манифестов. Потому что браузер всегда можно поменять, а куда ты свалишь с ютуба?

     
     
  • 6.20, trickybestia (ok), 14:13, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Они могли давно прикрутить fuckadblock

    https://github.com/bogachenko/fuckfuckadblock

     
  • 5.19, Аноним (19), 14:10, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все это самоуспокоение. Реально как гугл решит так и будет. А он планомерно двигается к тому, чтобы сделать из открытых интернетов свой личный рекламный загончик, где все данные пользователей монетизированы по самое небалуйся.

    Мачыллой станут? Даже проприетарный хромой не будет продавать рекламные данные всяким некрософтам, фачабукам, огрызкам и прочим гулагам, как мачылла. Гулаг только свое заберёт.

     
  • 2.23, Аноним (23), 14:31, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51110
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:36, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тормозила как вы выразились отрисовывает тяжёлые страницы с большим количеством содержимого быстрее и плавнее хрома.
     

  • 1.5, Аноним (6), 12:44, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ведь ещё чуть чуть и догонят по номеру версии Хром, а что толку?
     
     
  • 2.11, Самый Лучший Гусь (?), 13:24, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У пользоветелей больше доверия к продукту с более большим номером верссии.Все таки вес имеет зночение.
     
  • 2.21, rvs2016 (ok), 14:22, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > догонят по номеру версии Хром

    Догонят, но не везде.
    У наших, например (т.е. в FreeBSD) номера Файрфокса растут только для amd64.
    А для i386 рост версий застрял на номере esr-102.4.0,1 и увеличиваться наверно не собирается:
    % pkg search firefox
    firefox-esr-102.4.0,1  Web browser based on the browser portion of Mozilla

     

  • 1.7, dungeon master (?), 12:58, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оно ж с дырками
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:10, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хорошо что я его удалил. Самый плохой браузер из тех что пробовал.
     
     
  • 2.12, Lost Inside (ok), 13:25, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позволь угадать. Самый лучший - Амиго?
     
     
  • 3.18, Ник Вуйчич (?), 14:03, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже Амиго будет лучше.
     

  • 1.10, Самый Лучший Гусь (?), 13:16, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Файиерфокс очень кайфовый браузер, каждый день пользуюсь. Просто как мороженое.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:46, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Просто как мороженое.

    Не знал, что существует мороженное из дерьма.

     
     
  • 3.17, Самый Лучший Гусь (?), 13:56, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из дерьма можно сделать сорбет. Не самая лучшая идея, как по мне, но я не осуждаю.
     
  • 3.26, Аноним (24), 16:55, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Черезчур категорично, огнелис во многом лучше хрома, он полностью открытый даже в вопросах  , более кастомизируемый и настраиваемый, по дефолту более функционален чем хром, он лучше работает с большим количеством вкладок и с большими страницами с большим количеством контента, кроме того Гугл ведёт работу над браузером преследуя свои цели, грядущие изменения в манифесте тому прямые доказательства. Файрфокс не идеален, но он лучше хрома не смотря на то что имеет гораздо меньшую долю пользователей.
     
     
  • 4.27, Аноним (24), 16:59, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *даже в вопросах телеметрии
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:30, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Исправлена ошибка, из-за которой Firefox не запускался, в случае установки из каталога Windows Store.

    Прошлый релиз, похоже, был всем релизам релиз, хе-хе...

     
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