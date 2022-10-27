Обновление Firefox 106.0.2 и Tor Browser 11.5.6

2.9 , Аноним ( 9 ), 13:13, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мозила давно догнала хром по версиям. Наверняка они еще и обгонят хромых на повороте, когда те выстрелят себе в колено, отказавшисмь от поддержки адблока или win7.

3.13 , Аноним ( 3 ), 13:28, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > догнала хром по версиям Почему ты раньше об этом не сказал? Всё, теперь срочно переезжаю в файрфокс. > отказавшисмь от поддержки адблока или win7 Никто ни от чего не откажется, у нас есть целая куча подушек безопасности: 1) Отказ от манифеста-2 отложили на год, могут отложить еще.

2) Энтерпрайзный хром будет поддерживать манифест-2 еще дольше, поскольку энтерпрайз традиционно нетороплив.

3) Блокировщики рекламы уже сейчас доступны для манифеста-3.

4) Всегда есть патч от проекта Bromite, который реализовал адблок на чистых плюсах (требует перекомпиляции хрома; в случае, если предыдущие подушки безопасности не сработали, популярные дистры точно включат этот патч себе по многочисленным просьбам трудящихся).

4.14 , Аноним ( 9 ), 13:40, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Почему ты раньше об этом не сказал? Всё, теперь срочно переезжаю в файрфокс. Вот ты иронизирушь, а простые пользователи так и думают, что чем больше номер версиии тем круче продукт - надо брать. Не надо недооценивать маркетинг. Если сейчас файрфокс раструбит из каждого утюга, что они таки обогнали хром пруфая это номером версии, им все поверят и дадут их поделию шанс. Не будь в менеджменте мозилы дегенератов с крашеными волосами, они из этого инфоповода выжали максимум, закупив у гугла(лол) заранее рекламы. >у нас есть целая куча подушек безопасности Все это самоуспокоение. Реально как гугл решит так и будет. А он планомерно двигается к тому, чтобы сделать из открытых интернетов свой личный рекламный загончик, где все данные пользователей монетизированы по самое небалуйся. Не черз год, так через два они расправятся с неугодными блокировщиками рекламы.

5.16 , Аноним ( 3 ), 13:46, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > они расправятся с неугодными блокировщиками рекламы Открою тебе страшную тайну: подавляющее большинство пользователей про блокировщики рекламы вообще слыхать не слыхивали. Так что гуглу по барабану. Они могли давно прикрутить fuckadblock к какому-нибудь ютубу - это дало бы гораздо сильный и быстрый эффект, чем переосмысление каких-то манифестов. Потому что браузер всегда можно поменять, а куда ты свалишь с ютуба?

6.20 , trickybestia ( ok ), 14:13, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Они могли давно прикрутить fuckadblock https://github.com/bogachenko/fuckfuckadblock

5.19 , Аноним ( 19 ), 14:10, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Все это самоуспокоение. Реально как гугл решит так и будет. А он планомерно двигается к тому, чтобы сделать из открытых интернетов свой личный рекламный загончик, где все данные пользователей монетизированы по самое небалуйся. Мачыллой станут? Даже проприетарный хромой не будет продавать рекламные данные всяким некрософтам, фачабукам, огрызкам и прочим гулагам, как мачылла. Гулаг только свое заберёт.

2.23 , Аноним ( 23 ), 14:31, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51110

2.24 , Аноним ( 24 ), 16:36, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тормозила как вы выразились отрисовывает тяжёлые страницы с большим количеством содержимого быстрее и плавнее хрома.

