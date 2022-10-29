Выпуск OpenVPN 2.5.8

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|3.17, НяшМяш (ok), 15:53, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Особенно на роутерах. Wireguard на том же openwrt ресурсы просто нюхает в сравнении с openvpn.
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|2.4, Аноним (4), 11:18, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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для wireguard нужно кастомное ядро, которое далеко не на всех vps заработает, так что о нём в принципе речи не идёт. только openvpn
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|4.16, НяшМяш (ok), 15:51, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это же опеннет, всё что моложе 10 лет - слишком новое и нинужно. Даже если нет в майнлайне, всегда есть wireguard-dkms.
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|5.18, Аноним (18), 16:14, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Важное замечание: все, что старше 10 лет - легаси, нинужно и пользуются этим 2,5 инвалида.
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|2.6, пох. (?), 11:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Компетентный - не может. Гелендвагены не сравнивают с карданом от камаза.
Нужен кардан - берут кардан. От камаза к мерсу, учти, не подойдет.
Нужно ехать - берут машину. Не хватает на пацанскую - едут на запоржопце, где у него там кардан - знать вообще незачем.
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|3.7, Аноним (4), 11:45, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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поэтому wireguard-кардан и не рассматривается. openvpn-феррари - сейчас единственное рабочее решение
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|4.8, пох. (?), 12:04, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как тебе сказать... если у твоего камаза отвалился кардан - ферраря ничем тебе особо не поможет. Перегрузить в нее урожай брюквы из кузова тоже не получится. Нужно искать новый кардан, причем подходящий, ферарин не подойдет.
Поэтому и бессмысленно сравнивать.
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|3.11, Аноним (11), 15:30, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не неси чушь, а расскажи разницу техническими терминами, а то придумал тут - кардан, ферари, камаз.
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|4.12, рядомкрокодил КО (?), 15:37, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе и объясняют. Но не только лишь все могут в аналогии.
Ок, перевожу.
Кардан (WG) выполняет ровно одну функцию, а камаз (OpenVPN) - несколько. Камаз - управляемый, а для управления карданом ещё нужен окружающий его автомобиль.
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|4.13, Самый Лучший Гусь (?), 15:38, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Анончик, расклад такой. Wireguard это такая максимально простая штука для создания тоннелей, быстрая и тупая, как яичница. OVPN в свою очередь довольно таки комплексная софтина с гораздо более широкими юзкейсами и компетенциями. Типа как спагетти болоньезе - вкусно, но довольно тяжело и готовить долго. Вот и выбирай себе обед.
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|6.24, Андрей (??), 17:23, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда тебе нужно будет что-то чуть сложнее чем "каша из топора", тогда и поймёшь разницу.
Без этой потребности сложно рассказывать какая бывает еда.
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|2.9, Аноним (9), 13:27, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как udp-vpn, если вы можете позволить себе udp, wireguard намного лучше. Но в качестве TCP VPN я не знаю ничего лучше.
Anyconnect ещё существует, но я про него ничего не знаю.
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|3.14, Самый Лучший Гусь (?), 15:41, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аниконнкт это лютая проприетарщина от компании со смешным названием "Сиско" для того, чтобы ограблять и порабощать неграмотных представителей руководства среднего и крупного бизнеса.
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|2.19, Diozan (ok), 16:16, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сравнить не могу, со вторым не работал, но OpenVPN работает у меня уже второе десятилетие и не было повода пожаловаться на него. Надёжность выше всяких похвал. Так что, достойный продукт.
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|2.20, лютый жабби.... (?), 16:18, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Кто-нибудь компетентный может это сравнить с ВайрГардом?
опенвпн фичастый и надежный, не требует модулей в ядро, работает и через NAT и даже через http-прокси. не благодари
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|2.21, Аноним (21), 16:27, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зависит от целей использования.
Если вам нужен просто быстрый туннель, с низкими расходами, то берете wireguard.
Если же нужно что-то сложнее, то wireguard уже не подойдет.
В отличии от wireguard, openvpn умеет работать не только поверх udp, но и поверх tcp, а так же может работать через http-proxy, разрешаюший метод CONNECT; может без костылей передать с сервера сетевые настройки и маршруты; поддерживает хренову тучу методов шифрования и авторизации, что позволяет например использовать его на тех устройствах, что "стильные-модные-молодежные" методы шифрования по каким-то причинам поддерживать не в состоянии.
Есть еще tinc-vpn. Он тоже не то чтобы "легкий"(по крайней мере в части потребления памяти и сети). Зато позволяет легко создать отказоустойчивую одноранговую сеть поверх tcp или udp. Притом сеть будет работать пока не повалишь последнюю ноду с "белым" ip.
Выбор того или иного ПО - выбор подходящего инструмента для решения конкретной задачи.
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