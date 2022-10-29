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Выпуск OpenVPN 2.5.8

29.10.2022 08:41

Подготовлен выпуск OpenVPN 2.5.8, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты формируются для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.

В новой версии обеспечена возможность работы конфигурации по умолчанию с TLS-библиотеками, не имеющими поддержки BF-CBC (Blowfish в режиме CBC). Например, Blowfish не поддерживается в библиотеке OpenSSL 3.0, начальная поддержка которой перенесена из ветки OpenVPN 2.6. Ранее, наличие BF-CBC в списке поддерживаемых по умолчанию шифров приводило к выводу ошибки, даже если при согласовании соединения не использовался BF-CBC. Кроме исправления ошибок в новой версии также отмечается расширение тестового набора и добавление имени git-ветки и идентификатора коммита в строку с версией OpenVPN в сборках для Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenVPN/ope...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenVPN 2.5.6 и 2.4.12 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Первый выпуск проекта Weron, развивающего VPN на базе протокола WebRTC
  4. OpenNews: Firezone - решение для создания VPN-серверов на базе WireGuard
  5. OpenNews: Представлен модуль ядра, способный в разы ускорить OpenVPN
  6. OpenNews: Проект Headscale развивает открытый сервер для распределённой VPN-сети Tailscale
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58000-openvpn
Ключевые слова: openvpn, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:24, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кто-нибудь компетентный может это сравнить с ВайрГардом?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:09, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WireGuard намного быстрее, чем OpenVPN.
     
     
  • 3.17, НяшМяш (ok), 15:53, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно на роутерах. Wireguard на том же openwrt ресурсы просто нюхает в сравнении с openvpn.
     
  • 3.22, deusbase (ok), 16:39, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    L2TP/IPsec еще быстрее
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:18, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    для wireguard нужно кастомное ядро, которое далеко не на всех vps заработает, так что о нём в принципе речи не идёт. только openvpn
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:30, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >> для wireguard нужно кастомное ядро

    уже более чем 2 года как в майнлайне:
    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=

     
     
  • 4.16, НяшМяш (ok), 15:51, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это же опеннет, всё что моложе 10 лет - слишком новое и нинужно. Даже если нет в майнлайне, всегда есть wireguard-dkms.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 16:14, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важное замечание: все, что старше 10 лет - легаси, нинужно и пользуются этим 2,5 инвалида.
     
  • 2.6, пох. (?), 11:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компетентный - не может. Гелендвагены не сравнивают с карданом от камаза.

    Нужен кардан - берут кардан. От камаза к мерсу, учти, не подойдет.
    Нужно ехать - берут машину. Не хватает на пацанскую - едут на запоржопце, где у него там кардан - знать вообще незачем.

     
     
  • 3.7, Аноним (4), 11:45, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    поэтому wireguard-кардан и не рассматривается. openvpn-феррари - сейчас единственное рабочее решение
     
     
  • 4.8, пох. (?), 12:04, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как тебе сказать... если у твоего камаза отвалился кардан - ферраря ничем тебе особо не поможет. Перегрузить в нее урожай брюквы из кузова тоже не получится. Нужно искать новый кардан, причем подходящий, ферарин не подойдет.

    Поэтому и бессмысленно сравнивать.

     
  • 3.11, Аноним (11), 15:30, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не неси чушь, а расскажи разницу техническими терминами, а то придумал тут - кардан, ферари, камаз.
     
     
  • 4.12, рядомкрокодил КО (?), 15:37, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе и объясняют. Но не только лишь все могут в аналогии.
    Ок, перевожу.
    Кардан (WG) выполняет ровно одну функцию, а камаз (OpenVPN) - несколько. Камаз - управляемый, а для управления карданом ещё нужен окружающий его автомобиль.
     
  • 4.13, Самый Лучший Гусь (?), 15:38, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Анончик, расклад такой. Wireguard это такая максимально простая штука для создания тоннелей, быстрая и тупая, как яичница. OVPN в свою очередь довольно таки комплексная софтина с гораздо более широкими юзкейсами и компетенциями. Типа как спагетти болоньезе - вкусно, но довольно тяжело и готовить долго. Вот и выбирай себе обед.
     
     
  • 5.15, Аноним (11), 15:50, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо! Теперь я знаю, что мне нужен WireGuard.
     
     
  • 6.24, Андрей (??), 17:23, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда тебе нужно будет что-то чуть сложнее чем "каша из топора", тогда и поймёшь разницу.

    Без этой потребности сложно рассказывать какая бывает еда.

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:27, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как udp-vpn, если вы можете позволить себе udp, wireguard намного лучше. Но в качестве TCP VPN я не знаю ничего лучше.

    Anyconnect ещё существует, но я про него ничего не знаю.

     
     
  • 3.14, Самый Лучший Гусь (?), 15:41, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аниконнкт это лютая проприетарщина от компании со смешным названием "Сиско" для того, чтобы ограблять и порабощать неграмотных представителей руководства среднего и крупного бизнеса.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 16:41, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть openconnect полностью с ним совместимый
     
  • 2.19, Diozan (ok), 16:16, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сравнить не могу, со вторым не работал, но OpenVPN работает у меня уже второе десятилетие и не было повода пожаловаться на него. Надёжность выше всяких похвал. Так что, достойный продукт.
     
  • 2.20, лютый жабби.... (?), 16:18, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Кто-нибудь компетентный может это сравнить с ВайрГардом?

    опенвпн фичастый и надежный, не требует модулей в ядро, работает и через NAT и даже через http-прокси. не благодари

     
  • 2.21, Аноним (21), 16:27, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от целей использования.
    Если вам нужен просто быстрый туннель, с низкими расходами, то берете wireguard.
    Если же нужно что-то сложнее, то wireguard уже не подойдет.
    В отличии от wireguard, openvpn умеет работать не только поверх udp, но и поверх tcp, а так же может работать через http-proxy, разрешаюший метод CONNECT; может без костылей передать с сервера сетевые настройки и маршруты; поддерживает хренову тучу методов шифрования и авторизации, что позволяет например использовать его на тех устройствах, что "стильные-модные-молодежные" методы шифрования по каким-то причинам поддерживать не в состоянии.
    Есть еще tinc-vpn. Он тоже не то чтобы "легкий"(по крайней мере в части потребления памяти и сети). Зато позволяет легко создать отказоустойчивую одноранговую сеть поверх tcp или udp. Притом сеть будет работать пока не повалишь последнюю ноду с "белым" ip.

    Выбор того или иного ПО - выбор подходящего инструмента для решения конкретной задачи.

     

  • 1.10, Аноним (10), 14:39, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А всё же браузер Епифанцева поддерживает этот VPN?
     

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