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Выпуск OpenVPN 2.5.6 и 2.4.12 с устранением уязвимости

17.03.2022 08:52

Подготовлены корректирующие выпуски OpenVPN 2.5.6 и 2.4.12, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты формируются для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.

В новых версиях устранена уязвимость, потенциально позволяющая обойти аутентификацию через манипуляцию с внешними плагинами, поддерживающими режим отложенной аутентификации (deferred_auth). Проблема возникает когда несколько плагинов отправляют отложенные ответы аутентификации, что позволяет внешнему пользователю получить доступ на основе не полностью корректных учётных данных. Начиная с выпусков OpenVPN 2.5.6 и 2.4.12 попытки использования отложенной аутентификации несколькими плагинами будут приводить к выводу ошибки.

Из других изменений можно отметить включение в состав нового плагина sample-plugin/defer/multi-auth.c, который может быть полезен для организации тестирования одновременного использования разных плагинов аутентификации, чтобы в дальнейшем избежать уязвимостей, подобных той, что была рассмотрена выше. На платформе Linux налажена работа опции "--mtu-disc maybe|yes". Устранена утечка памяти в процедурах добавления маршрутов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenVPN/ope...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenVPN 2.5.5
  3. OpenNews: Представлен модуль ядра, способный в разы ускорить OpenVPN
  4. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.5.3. Отключение Opera VPN и VyprVPN в РФ
  5. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.5.2 и 2.4.11 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56866-openvpn
Ключевые слова: openvpn
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:57, 17/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Чем оно лучше wireguard?
     
     
  • 2, Жироватт (ok), 09:00, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем грузины. Проще в развертывании, более зрелая технология сама по себе, есть поддержка даже на утюгах. В отличие от хипстерского вайргарда.
     
     
  • 3, Аноним (3), 09:03, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про проще я б поспорил :-)
     

  • 4, timur.davletshin (ok), 09:06, 17/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Мне больше всего нравятся нелогичности в трендах.

    Ну, вроде как из-за переключения контекста ядра OpenVPN медленнее, чем реализации на уровне ядра. ОК, одни написали Wireguard, другие написали OpenVPN kernel accelerator. Вроде как счастье, мир и процветание.

    Но в пользовательских протоколах обратный тренд и все массово (доля HTTP/S трафика выше, чем все VPN) ломанулись в обратную сторону и перешли на HTTP/2 over UDP (aka HTTP/3) и получили более громоздкие реализации в пространстве пользователя, подверженные джиттеру и "затупам" userspace'а. Я просто напомню, что сначала предпосылкой было внедрение более агрессивных протоколов congestion control'а вроде BBR, но эта идея провалилась и подавляющее большинство реализацию использует условно старые CUBIC и RENO. Да, быстрое внедрение новых алгоритмов управления потоком может быть важно для сервисов доставки контента, которые всё это и затевали (привет, Гугл). Но это модификации только на стороне сервера и внедрение ядерной реализации для них настолько же трудоёмко, как и внедрение userspace'ной, пользователю менять ничего не нужно, исходящий трафик на Ютубе минимален. В результате получили новый протокол, который на 20-30% тупее TCP и представляет собой реализацию старого в пользовательском пространстве. Я уже не говорю о большом количестве проблем в реализациях. Начиная от кол-ва проблем в nginx и до "приколюх" вроде падения скорости в 3-5 раз у пользовательской реализации Firefox.

    Ну а в остальном да, прогресс. Прогресс на уровне очередного цикла оквадрачивания/скругления круглых/квадратных кнопочек в Android'е 😄

     
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