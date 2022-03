Выпуск OpenVPN 2.5.6 и 2.4.12 с устранением уязвимости

1, Аноним ( 1 ), 08:57, 17/03/2022 [ответить] + / – Чем оно лучше wireguard?

2, Жироватт ( ok ), 09:00, 17/03/2022 Чем грузины. Проще в развертывании, более зрелая технология сама по себе, есть поддержка даже на утюгах. В отличие от хипстерского вайргарда.

3, Аноним ( 3 ), 09:03, 17/03/2022 про проще я б поспорил :-)



4, timur.davletshin ( ok ), 09:06, 17/03/2022 Мне больше всего нравятся нелогичности в трендах. Ну, вроде как из-за переключения контекста ядра OpenVPN медленнее, чем реализации на уровне ядра. ОК, одни написали Wireguard, другие написали OpenVPN kernel accelerator. Вроде как счастье, мир и процветание. Но в пользовательских протоколах обратный тренд и все массово (доля HTTP/S трафика выше, чем все VPN) ломанулись в обратную сторону и перешли на HTTP/2 over UDP (aka HTTP/3) и получили более громоздкие реализации в пространстве пользователя, подверженные джиттеру и "затупам" userspace'а. Я просто напомню, что сначала предпосылкой было внедрение более агрессивных протоколов congestion control'а вроде BBR, но эта идея провалилась и подавляющее большинство реализацию использует условно старые CUBIC и RENO. Да, быстрое внедрение новых алгоритмов управления потоком может быть важно для сервисов доставки контента, которые всё это и затевали (привет, Гугл). Но это модификации только на стороне сервера и внедрение ядерной реализации для них настолько же трудоёмко, как и внедрение userspace'ной, пользователю менять ничего не нужно, исходящий трафик на Ютубе минимален. В результате получили новый протокол, который на 20-30% тупее TCP и представляет собой реализацию старого в пользовательском пространстве. Я уже не говорю о большом количестве проблем в реализациях. Начиная от кол-ва проблем в nginx и до "приколюх" вроде падения скорости в 3-5 раз у пользовательской реализации Firefox. Ну а в остальном да, прогресс. Прогресс на уровне очередного цикла оквадрачивания/скругления круглых/квадратных кнопочек в Android'е 😄