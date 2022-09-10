Выпуск Wine 7.17

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:39, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Какая жалость, работает, но раза в три медленнее офтопика. С киберпукопанком та же хня. Короче, линукс не для игоря.

3.9 , Аноним ( 9 ), 09:44, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Как же так.

Линаксоиды же рассказывали, что киберпук работает в линуксе в разы быстрее, чем на Винде. Опять наврали.

4.11 , Аноним ( 13 ), 09:54, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Что ещё ожидать от краcнoглазых?

До производительности винды им ракoм до альфа центавра

4.12 , Аноним ( 13 ), 09:54, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – При этом постоянно врут что Линукс стабильнее, для него вирусов нет

3.15 , Аноним ( 15 ), 09:57, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – У меня Cyberpunk 2077 с portproton на Arch Linux работает с такой же частотой кадров как на windows 10 при одинаковых настройках

4.19 , n00by ( ok ), 10:25, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Самое интересное, это зачем вон та секта Свидетелей Тормозов сюда приходит, якобы потроллить. Не устраивает Линукс? Радуйся себе спокойно Бесяточке. Хочется «просто поржать»? Ну иди зазырь «Тупой и ещё тупее», например. Нет, надо прийти сюда и во всеуслышание заявить, что Гейб Ньюэлл ничего не смыслит в игорях.

5.30 , Аноним42 ( ? ), 12:24, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот совершенно непонятно зачем они тут вообще шляются

Равно как и с пресловутым 12309 зачем прибегают Я использую GNU/Linux на десктопе с 2000 года(перешел тогда с FreeBSD 2.2.5), никаких проблем не вижу, блин! Ни вымышленных проблем с раскладкой, ни 12309, ничего из того, что эти фантазеры тут пишут Раньше, помнится, была версия, что это платные тролли чуть ли не в MS получающие деньги. Но в эту байку уже давно не верится. Такое впечатление, что это просто какой-то один или два дурачка, которые думают, что это смешно В принципе было бы неплохо если бы Максим сделал либо показ IP/UA, либо просто хотя бы постоянный идентификатор лепил анонимам, что бы было видно, что это один ванька фигню несет и сам с собой разговаривает

6.31 , Аноним ( 31 ), 12:33, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >показ IP ты охренел, пёс? :D >UA а то его поменять нельзя, тут большинство местных юродивых максимально шифрует меняя айпи и агенты. >не верится а вот напрасно, мс всегда успешно вовлекает детей в свою секту. >никаких проблем глаза протри, ну, или очки купи. >пресловутым кстати, со свопом что-то стало хуже, я не помню, чтобы раньше были такие тормоза от свопа -- регулярно фризы интерфейса наблюдаю теперь. >непонятно это как раз понятно и предсказуемо, а вот ты на тролля смахиваешь чем-то.

3.27 , godcrystalcasstles ( ? ), 12:11, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если ты тупой и не настроил линукс и вайн а так же у тебя древнее говно, то тут твоя вина а не проблемы линукса

2.25 , Аноним ( 25 ), 11:35, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая прелестная игрушка! Спасибо.

2.28 , Аноним ( 31 ), 12:12, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй dxvk, без него всегда ниже производительность и хуже графон.

