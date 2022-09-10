Выпуск Wine 7.17

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|1.7, Аноним (7), 09:20, 10/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Запускаем тут игрушку (ну а для чего ещё сабж). Manifold Garden. Какая жалость, работает, но раза в три медленнее офтопика.
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|2.8, Аноним (8), 09:39, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Какая жалость, работает, но раза в три медленнее офтопика.
С киберпукопанком та же хня. Короче, линукс не для игоря.
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|3.9, Аноним (9), 09:44, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как же так.
Линаксоиды же рассказывали, что киберпук работает в линуксе в разы быстрее, чем на Винде.
Опять наврали.
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|4.11, Аноним (13), 09:54, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Что ещё ожидать от краcнoглазых?
До производительности винды им ракoм до альфа центавра
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|4.12, Аноним (13), 09:54, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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При этом постоянно врут что Линукс стабильнее, для него вирусов нет
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|3.15, Аноним (15), 09:57, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У меня Cyberpunk 2077 с portproton на Arch Linux работает с такой же частотой кадров как на windows 10 при одинаковых настройках
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|4.19, n00by (ok), 10:25, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Самое интересное, это зачем вон та секта Свидетелей Тормозов сюда приходит, якобы потроллить. Не устраивает Линукс? Радуйся себе спокойно Бесяточке. Хочется «просто поржать»? Ну иди зазырь «Тупой и ещё тупее», например. Нет, надо прийти сюда и во всеуслышание заявить, что Гейб Ньюэлл ничего не смыслит в игорях.
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|5.30, Аноним42 (?), 12:24, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот совершенно непонятно зачем они тут вообще шляются
Равно как и с пресловутым 12309 зачем прибегают
Я использую GNU/Linux на десктопе с 2000 года(перешел тогда с FreeBSD 2.2.5), никаких проблем не вижу, блин! Ни вымышленных проблем с раскладкой, ни 12309, ничего из того, что эти фантазеры тут пишут
Раньше, помнится, была версия, что это платные тролли чуть ли не в MS получающие деньги. Но в эту байку уже давно не верится. Такое впечатление, что это просто какой-то один или два дурачка, которые думают, что это смешно
В принципе было бы неплохо если бы Максим сделал либо показ IP/UA, либо просто хотя бы постоянный идентификатор лепил анонимам, что бы было видно, что это один ванька фигню несет и сам с собой разговаривает
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|6.31, Аноним (31), 12:33, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>показ IP
ты охренел, пёс? :D
>UA
а то его поменять нельзя, тут большинство местных юродивых максимально шифрует меняя айпи и агенты.
>не верится
а вот напрасно, мс всегда успешно вовлекает детей в свою секту.
>никаких проблем
глаза протри, ну, или очки купи.
>пресловутым
кстати, со свопом что-то стало хуже, я не помню, чтобы раньше были такие тормоза от свопа -- регулярно фризы интерфейса наблюдаю теперь.
>непонятно
это как раз понятно и предсказуемо, а вот ты на тролля смахиваешь чем-то.
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|3.27, godcrystalcasstles (?), 12:11, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если ты тупой и не настроил линукс и вайн а так же у тебя древнее говно, то тут твоя вина а не проблемы линукса
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|2.28, Аноним (31), 12:12, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй dxvk, без него всегда ниже производительность и хуже графон.
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|2.24, Аноним (31), 11:19, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и толку от него было. Я так понял, он их очень нервировал, поэтому убрали. Часть игр с видеовставками уже работает в протоне, но за прошлый месяц я нашёл с десяток тех, что не работает никак. Почему в вайне всем на неработоспособность 90% игр наплевать, я не совсем понимаю.
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|1.16, Аноним (13), 09:58, 10/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень здорово что wine развивается несмотря на огромную сложность проделываемой работы.
Молодцы!
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|1.26, Аноним (26), 11:50, 10/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь знает как в вайне отмасштабировать старые программы вроде Сапёра из WinXP под HiDPI? Кроме лупы пока что решений не нашёл...
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