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Выпуск Wine 7.17

10.09.2022 08:11

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.17. С момента выпуска версии 7.16 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 228 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В DirectWrite добавлена поддержка верхних диапазонов кодов (плоскостей) Unicode.
  • В драйвере Vulkan началась реализация поддержки WoW64, прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Endless Online, Wiggles, Earth 2150, Summoner, Battle Realms: Zen Edition, Riot Vanguard, Liar-soft Visual Novel, BioShock, Wizard101, Construction Set Extender.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual Studio Community 2022, Ice Cream Calculator, foobar2000, msys2, 7-Zip, WinRAR.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.16
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.4 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57759-wine
Ключевые слова: wine
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  • 1.5, Аноним (5), 09:05, 10/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.6, n00by (ok), 09:12, 10/09/2022 Скрыто модератором
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  • 2.13, Аноним (13), 09:56, 10/09/2022 Скрыто модератором
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  • 3.17, Аноним (17), 10:16, 10/09/2022 Скрыто модератором
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  • 3.22, penetrator (?), 11:10, 10/09/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.7, Аноним (7), 09:20, 10/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Запускаем тут игрушку (ну а для чего ещё сабж). Manifold Garden. Какая жалость, работает, но раза в три медленнее офтопика.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:39, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Какая жалость, работает, но раза в три медленнее офтопика.

    С киберпукопанком та же хня. Короче, линукс не для игоря.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:44, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как же так.
    Линаксоиды же рассказывали, что киберпук работает в линуксе в разы быстрее, чем на Винде.

    Опять наврали.

     
     
  • 4.11, Аноним (13), 09:54, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Что ещё ожидать от краcнoглазых?
    До производительности винды им ракoм до альфа центавра
     
  • 4.12, Аноним (13), 09:54, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    При этом постоянно врут что Линукс стабильнее, для него вирусов нет
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:57, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У меня Cyberpunk 2077 с portproton на Arch Linux работает с такой же частотой кадров как на windows 10 при одинаковых настройках
     
     
  • 4.19, n00by (ok), 10:25, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Самое интересное, это зачем вон та секта Свидетелей Тормозов сюда приходит, якобы потроллить. Не устраивает Линукс? Радуйся себе спокойно Бесяточке. Хочется «просто поржать»? Ну иди зазырь «Тупой и ещё тупее», например. Нет, надо прийти сюда и во всеуслышание заявить, что Гейб Ньюэлл ничего не смыслит в игорях.
     
     
  • 5.30, Аноним42 (?), 12:24, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот совершенно непонятно зачем они тут вообще шляются
    Равно как и с пресловутым 12309 зачем прибегают

    Я использую GNU/Linux на десктопе с 2000 года(перешел тогда с FreeBSD 2.2.5), никаких проблем не вижу, блин! Ни вымышленных проблем с раскладкой, ни 12309, ничего из того, что эти фантазеры тут пишут

    Раньше, помнится, была версия, что это платные тролли чуть ли не в MS получающие деньги. Но в эту байку уже давно не верится. Такое впечатление, что это просто какой-то один или два дурачка, которые думают, что это смешно

    В принципе было бы неплохо если бы Максим сделал либо показ IP/UA, либо просто хотя бы постоянный идентификатор лепил анонимам, что бы было видно, что это один ванька фигню несет и сам с собой разговаривает

     
     
  • 6.31, Аноним (31), 12:33, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >показ IP

    ты охренел, пёс? :D

    >UA

    а то его поменять нельзя, тут большинство местных юродивых максимально шифрует меняя айпи и агенты.

    >не верится

    а вот напрасно, мс всегда успешно вовлекает детей в свою секту.

    >никаких проблем

    глаза протри, ну, или очки купи.

    >пресловутым

    кстати, со свопом что-то стало хуже, я не помню, чтобы раньше были такие тормоза от свопа -- регулярно фризы интерфейса наблюдаю теперь.

    >непонятно

    это как раз понятно и предсказуемо, а вот ты на тролля смахиваешь чем-то.

     
  • 3.27, godcrystalcasstles (?), 12:11, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если ты тупой и не настроил линукс и вайн а так же у тебя древнее говно, то тут твоя вина а не проблемы линукса
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:35, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая прелестная игрушка! Спасибо.
     
  • 2.28, Аноним (31), 12:12, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй dxvk, без него всегда ниже производительность и хуже графон.
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:57, 10/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где-то есть индикатор, сколько осталось?

    Когда-то был вроде.

     
     
  • 2.24, Аноним (31), 11:19, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и толку от него было. Я так понял, он их очень нервировал, поэтому убрали. Часть игр с видеовставками уже работает в протоне, но за прошлый месяц я нашёл с десяток тех, что не работает никак. Почему в вайне всем на неработоспособность 90% игр наплевать, я не совсем понимаю.
     

  • 1.16, Аноним (13), 09:58, 10/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень здорово что wine развивается несмотря на огромную сложность проделываемой работы.
    Молодцы!
     
  • 1.23, penetrator (?), 11:11, 10/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Visual Studio Community 2022

    вранье

     
  • 1.26, Аноним (26), 11:50, 10/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает как в вайне отмасштабировать старые программы вроде Сапёра из WinXP под HiDPI? Кроме лупы пока что решений не нашёл...
     
     
  • 2.29, Анонус (?), 12:15, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может тут посмотреть? Сам не пробовал, только предполагаю
    https://github.com/Plagman/gamescope
     

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