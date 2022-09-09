Компания Microsoft опубликовала тестовый выпуск SQL Server 2022 для Linux

2.18 , john_erohin ( ? ), 09:38, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у меня стух только терминальный сервер на 2008r2.

и то по моей глупости - разрешил ему пообщаться с интернетом без ограничений.

2.20 , хрю ( ? ), 09:43, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>мелкомягкие отзывают лицензию и бизнес стух. и чё? Если ты не индюк и не хранишь данные в облаках, то продолжаешь использовать, просто без лицензии. Или лицензия это такая индульгенция без которой не попадёшь в рай?

2.21 , Жироватт ( ok ), 09:49, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну а что делать, если:

- куча софтового легаси, которое дело делает без нареканий, а переписать в универсальном виде стоит пару человеко-лет, десяток миллионов баксов + траты на переучивание и смену окружения + просадки при внедрении и запуске

- вендорлок на виндовые базы вроде однэсок (с которых слезть очень больно и финансово напряжно)

- собрана рабочая инфраструктура с приемлимым ТСО

3.23 , Аноним ( 8 ), 09:56, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну а что делать, если:

> - куча софтового легаси, которое дело делает без нареканий, а переписать в

> универсальном виде стоит пару человеко-лет, десяток миллионов баксов + траты на

> переучивание и смену окружения + просадки при внедрении и запуске

> - вендорлок на виндовые базы вроде однэсок (с которых слезть очень больно

> и финансово напряжно)

> - собрана рабочая инфраструктура с приемлимым ТСО ОдноЭс работает по lin с postgre в качкестве БД. Другое дело, что виндовым админом сложно переучиваться на что-то новое без красивых формочек и с визардами, а линуксовые при упоминании 1с прячутся в бункер

4.24 , Жироватт ( ok ), 10:00, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, работает. В базовой конфигурации, без внешних компонент. А самая мякотка 1С - это не только полная и актуальна база печатных форм с отчетностью, но и интегрируемость куда угодно через тот же COMConnector и внешние компоненты в библиотеках. Не так, как в 7.7, где без плюс.dll работать невозможно, все равно.

4.25 , хрю ( ? ), 10:07, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>ОдноЭс работает по lin с postgre в качкестве БД. Много систем работает с постгрес, но есть куча модулей для этих систем, которые с постгрес не работают. Вот сейчас характерный пример, западная коммер. система заявлена как рабочая под postgre, но многий функционал из коробки тупо не работает, половина сторонних модулей тупо её не поддерживает. И такая ситуация с postgre можно сказать правило, а не исключение. И это западный софт за кучу бабла.

