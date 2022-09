Компания Microsoft опубликовала тестовый выпуск SQL Server 2022 для Linux

2.11 , Жироватт ( ok ), 09:09, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – - Работает с базами 1С (базы от 10+Гб в чистой пожатой выгрузке dt) лучше, чем постгресс и грузины. Гилев даёт больше попугаев.

- Божественная интеграция сервера 2014+ в дотнет и очень шёлковая работа из С# с кучей автоматических плюх в студии - от однокликового подключения да автогенерации классов и тривиальных методов по схеме.

- Прекрасная интеграция в виндовую экосистему

- Куча софта, готового хранить данные не в левом файле на диске с размазыванием по серверам, если софт стоит на каждом, а прямо в установленном на отдельном сервере инстансе - от каспермского до веама. Короче, не парься. Вантузоидам немного нормального софта подвезли, пущай радуются. И платят. И каются. Одновременно.

3.15 , RHEL Fan ( ? ), 09:28, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да-да, этот долбанный вееам сует sql server в придачу к каждому агенту. Хранит, блин, данные с размазыванием по sql серверам.

4.17 , Жироватт ( ok ), 09:36, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ЕМНИП, там при тихой установке ключами можно указать центральный сервер. Но это не точно.

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/install_vbr_sql.html?ver=110

Про бесплатную версию агента не скажу

3.16 , john_erohin ( ? ), 09:35, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И платят. не дождетесь. > И каются. не дождетесь.

4.19 , Жироватт ( ok ), 09:42, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Куда ты денешься, с подводной лодки-то, Ваня? Не будешь точно в срок платить и достаточно убедительно каятся (одновременно с радостью, что дали прикоснуться к Ынтырпрайс-поридж-солюшену), то кары будут, жесткие и много.