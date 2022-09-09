Компания Microsoft опубликовала тестовый выпуск SQL Server 2022 для Linux

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|2.11, Жироватт (ok), 09:09, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- Работает с базами 1С (базы от 10+Гб в чистой пожатой выгрузке dt) лучше, чем постгресс и грузины. Гилев даёт больше попугаев.
- Божественная интеграция сервера 2014+ в дотнет и очень шёлковая работа из С# с кучей автоматических плюх в студии - от однокликового подключения да автогенерации классов и тривиальных методов по схеме.
- Прекрасная интеграция в виндовую экосистему
- Куча софта, готового хранить данные не в левом файле на диске с размазыванием по серверам, если софт стоит на каждом, а прямо в установленном на отдельном сервере инстансе - от каспермского до веама.
Короче, не парься. Вантузоидам немного нормального софта подвезли, пущай радуются. И платят. И каются. Одновременно.
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|3.15, RHEL Fan (?), 09:28, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да-да, этот долбанный вееам сует sql server в придачу к каждому агенту. Хранит, блин, данные с размазыванием по sql серверам.
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|4.19, Жироватт (ok), 09:42, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда ты денешься, с подводной лодки-то, Ваня? Не будешь точно в срок платить и достаточно убедительно каятся (одновременно с радостью, что дали прикоснуться к Ынтырпрайс-поридж-солюшену), то кары будут, жесткие и много.
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|1.6, Жироватт (ok), 08:58, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати да, ребят, в какой последней версии скульного сервера майкософты еще не пихали свой Azure? Или в какой версии его можно без сотрудничества с мясье Пьером Д'Олле выпилить КЕМ при установке?
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|1.7, Аноним (7), 09:04, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что там с лицензионной и ценовой политикой? Сколько отстегивать за ядро процессора или клиентское одновременное подключение или что там у них. На халяву? Не думаю
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|1.9, Anonim (??), 09:07, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В мире разных SQL Server'ов вагон и маленькая тележка. Может конкретизировать, что это MS SQL Server 2022 или Microsoft SQL Server 2022 ... ?
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|2.12, Жироватт (ok), 09:12, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как будто у майков десяток разных, принципиально разных скульных субд. Говорим SQL Server в контексте майкрософт - автоматом подразумеваем, что это Microsoft SQL Server и/или его урезанные compact/экспресс версии. Говорим Ленин - подразумеваем Родина.
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|1.14, BeLord (ok), 09:23, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом, когда бизнес построен вокруг этой инфраструктуры, мелкомягкие отзывают лицензию и бизнес стух. Решение для тру мазохистов-)))
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|2.18, john_erohin (?), 09:38, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня стух только терминальный сервер на 2008r2.
и то по моей глупости - разрешил ему пообщаться с интернетом без ограничений.
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|2.20, хрю (?), 09:43, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>мелкомягкие отзывают лицензию и бизнес стух.
и чё? Если ты не индюк и не хранишь данные в облаках, то продолжаешь использовать, просто без лицензии. Или лицензия это такая индульгенция без которой не попадёшь в рай?
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|2.21, Жироватт (ok), 09:49, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а что делать, если:
- куча софтового легаси, которое дело делает без нареканий, а переписать в универсальном виде стоит пару человеко-лет, десяток миллионов баксов + траты на переучивание и смену окружения + просадки при внедрении и запуске
- вендорлок на виндовые базы вроде однэсок (с которых слезть очень больно и финансово напряжно)
- собрана рабочая инфраструктура с приемлимым ТСО
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|3.23, Аноним (8), 09:56, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну а что делать, если:
> - куча софтового легаси, которое дело делает без нареканий, а переписать в
> универсальном виде стоит пару человеко-лет, десяток миллионов баксов + траты на
> переучивание и смену окружения + просадки при внедрении и запуске
> - вендорлок на виндовые базы вроде однэсок (с которых слезть очень больно
> и финансово напряжно)
> - собрана рабочая инфраструктура с приемлимым ТСО
ОдноЭс работает по lin с postgre в качкестве БД. Другое дело, что виндовым админом сложно переучиваться на что-то новое без красивых формочек и с визардами, а линуксовые при упоминании 1с прячутся в бункер
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|4.24, Жироватт (ok), 10:00, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, работает. В базовой конфигурации, без внешних компонент. А самая мякотка 1С - это не только полная и актуальна база печатных форм с отчетностью, но и интегрируемость куда угодно через тот же COMConnector и внешние компоненты в библиотеках. Не так, как в 7.7, где без плюс.dll работать невозможно, все равно.
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|4.25, хрю (?), 10:07, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>ОдноЭс работает по lin с postgre в качкестве БД.
Много систем работает с постгрес, но есть куча модулей для этих систем, которые с постгрес не работают. Вот сейчас характерный пример, западная коммер. система заявлена как рабочая под postgre, но многий функционал из коробки тупо не работает, половина сторонних модулей тупо её не поддерживает. И такая ситуация с postgre можно сказать правило, а не исключение. И это западный софт за кучу бабла.
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