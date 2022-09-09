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Компания Microsoft опубликовала тестовый выпуск SQL Server 2022 для Linux

09.09.2022 08:38

Компания Microsoft объявила о начале тестирования кандидата в релизы Linux-версии СУБД SQL Server 2022 (RC 0). Установочные пакеты подготовлены для RHEL и Ubuntu. Для загрузки также доступны готовые образы контейнеров с SQL Server 2022, основанные на дистрибутивах RHEL и Ubuntu. Для Windows тестовый выпуск SQL Server 2022 был сформирован 23 августа.

Отмечается, что помимо общих новых возможностей, в SQL Server 2022 RC 0 также предложено несколько специфичных для Linux улучшений. В частности, добавлена поддержка аутентификации с использованием Azure Active Directory (AAD), обеспечена возможность изменения параметра REQUIRED_SYNCHRONIZED_SECONDARIES_TO_COMMIT для распределённых групп доступности, предоставлена поддержка средств аналитики Azure Synapse Link (для интеграции используется runtime, установленный на Windows-системе в той же сети).

  1. Главная ссылка к новости (https://techcommunity.microsof...)
  2. OpenNews: Amazon открыл код Babelfish, расширений для замены MS SQL Server на PostgreSQL
  3. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к Linux Foundation и начала тестирование SQL Server для Linux
  4. OpenNews: Компания Microsoft анонсировала SQL Server для Linux
  5. OpenNews: Компания Oracle выпустила инструментарий для автоматизации миграции с MS SQL Server на MySQL
  6. OpenNews: Компания Microsoft выпустила тестовый Linux-драйвер для MS SQL Server
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57755-sqlserver
Ключевые слова: sqlserver, microsoft
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DeerFriend (?), 08:43, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Если этого нету в snap или flatpak, значит этого не существует.
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 08:56, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Истина, достойная племянника-имбецила Сунь-Цзы.
     

  • 1.3, DmA (??), 08:53, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так и недождался deb пакета с Ораклом 9 :)
     
  • 1.4, АнонимкаРастуимка (?), 08:54, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какие киллер фичи у этого нинужно?
     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 09:09, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Работает с базами 1С (базы от 10+Гб в чистой пожатой выгрузке dt) лучше, чем постгресс и грузины. Гилев даёт больше попугаев.
    - Божественная интеграция сервера 2014+ в дотнет и очень шёлковая работа из С# с кучей автоматических плюх в студии - от однокликового подключения да автогенерации классов и тривиальных методов по схеме.
    - Прекрасная интеграция в виндовую экосистему
    - Куча софта, готового хранить данные не в левом файле на диске с размазыванием по серверам, если софт стоит на каждом, а прямо в установленном на отдельном сервере инстансе - от каспермского до веама.

    Короче, не парься. Вантузоидам немного нормального софта подвезли, пущай радуются. И платят. И каются. Одновременно.

     
     
  • 3.15, RHEL Fan (?), 09:28, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да-да, этот долбанный вееам сует sql server в придачу к каждому агенту. Хранит, блин, данные с размазыванием по sql серверам.
     
     
  • 4.17, Жироватт (ok), 09:36, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕМНИП, там при тихой установке ключами можно указать центральный сервер. Но это не точно.
    https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/install_vbr_sql.html?ver=110
    Про бесплатную версию агента не скажу
     
  • 3.16, john_erohin (?), 09:35, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И платят.

    не дождетесь.

    > И каются.

    не дождетесь.

     
     
  • 4.19, Жироватт (ok), 09:42, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда ты денешься, с подводной лодки-то, Ваня? Не будешь точно в срок платить и достаточно убедительно каятся (одновременно с радостью, что дали прикоснуться к Ынтырпрайс-поридж-солюшену), то кары будут, жесткие и много.
     

  • 1.6, Жироватт (ok), 08:58, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати да, ребят, в какой последней версии скульного сервера майкософты еще не пихали свой Azure? Или в какой версии его можно без сотрудничества с мясье Пьером Д'Олле выпилить КЕМ при установке?
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:04, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с лицензионной и ценовой политикой? Сколько отстегивать за ядро процессора или клиентское одновременное подключение или что там у них. На халяву? Не думаю  
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:06, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    EEE
     
  • 1.9, Anonim (??), 09:07, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В мире разных SQL Server'ов вагон и маленькая тележка. Может конкретизировать, что это MS SQL Server 2022 или Microsoft SQL Server 2022 ... ?

     
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 09:12, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто у майков десяток разных, принципиально разных скульных субд. Говорим SQL Server в контексте майкрософт - автоматом подразумеваем, что это Microsoft SQL Server и/или его урезанные compact/экспресс версии. Говорим Ленин - подразумеваем Родина.
     

  • 1.10, 111 (??), 09:07, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А исходники есть?
     
  • 1.14, BeLord (ok), 09:23, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом, когда бизнес построен вокруг этой инфраструктуры, мелкомягкие отзывают лицензию и бизнес стух. Решение для тру мазохистов-)))
     
     
  • 2.18, john_erohin (?), 09:38, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня стух только терминальный сервер на 2008r2.
    и то по моей глупости - разрешил ему пообщаться с интернетом без ограничений.
     
  • 2.20, хрю (?), 09:43, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>мелкомягкие отзывают лицензию и бизнес стух.

    и чё? Если ты не индюк и не хранишь данные в облаках, то продолжаешь использовать, просто без лицензии. Или лицензия это такая индульгенция без которой не попадёшь в рай?

     
  • 2.21, Жироватт (ok), 09:49, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а что делать, если:
    - куча софтового легаси, которое дело делает без нареканий, а переписать в универсальном виде стоит пару человеко-лет, десяток миллионов баксов + траты на переучивание и смену окружения + просадки при внедрении и запуске
    - вендорлок на виндовые базы вроде однэсок (с которых слезть очень больно и финансово напряжно)
    - собрана рабочая инфраструктура с приемлимым ТСО
     
     
  • 3.23, Аноним (8), 09:56, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а что делать, если:
    > - куча софтового легаси, которое дело делает без нареканий, а переписать в
    > универсальном виде стоит пару человеко-лет, десяток миллионов баксов + траты на
    > переучивание и смену окружения + просадки при внедрении и запуске
    > - вендорлок на виндовые базы вроде однэсок (с которых слезть очень больно
    > и финансово напряжно)
    > - собрана рабочая инфраструктура с приемлимым ТСО

    ОдноЭс работает по lin с postgre в качкестве БД. Другое дело, что виндовым админом сложно переучиваться на что-то новое без красивых формочек и с визардами, а линуксовые при упоминании 1с прячутся в бункер

     
     
  • 4.24, Жироватт (ok), 10:00, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, работает. В базовой конфигурации, без внешних компонент. А самая мякотка 1С - это не только полная и актуальна база печатных форм с отчетностью, но и интегрируемость куда угодно через тот же COMConnector и внешние компоненты в библиотеках. Не так, как в 7.7, где без плюс.dll работать невозможно,  все равно.
     
  • 4.25, хрю (?), 10:07, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>ОдноЭс работает по lin с postgre в качкестве БД.

    Много систем работает с постгрес, но есть куча модулей для этих систем, которые с постгрес не работают. Вот сейчас характерный пример, западная коммер. система заявлена как рабочая под postgre, но многий функционал из коробки тупо не работает, половина сторонних модулей тупо её не поддерживает. И такая ситуация с postgre можно сказать правило, а не исключение. И это западный софт за кучу бабла.

     

  • 1.22, Иваня (?), 09:52, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужно! Есть MySQL, PostgreSQL.
     

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