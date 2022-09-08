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Доступна операционная система Chrome OS 105

08.09.2022 07:36

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 105, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 105. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 105 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM.

Основные изменения в Chrome OS 105:

  • Реализована поддержка адаптивного режима зарядки, позволяющего продлить время жизни аккумулятора за счёт оптимизации циклов заряда с учётом специфики работы пользователя с устройством. Система пытается поддерживать уровень заряда в оптимальном диапазоне, избегая перезарядки, негативно влияющей на ресурс аккумулятора.
  • Предоставлена возможность закрытия одним кликом виртуального рабочего стола, вместе со всеми связанными с ним окнами и вкладками. Закрытие осуществляется при помощи нового элемента контекстного меню "Сlose desk and windows", показываемого при клике правой кнопкой мыши на определённом виртуальном рабочем столе в панели.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Доступна операционная система Chrome OS 104
  3. OpenNews: Релиз Chrome 105
  4. OpenNews: В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam
  5. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57745-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (4) RSS
  • 3, Аноним (3), 07:47, 08/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Жаль запуска android программ на chrome os flex нет
     
  • 4, kusb (?), 08:53, 08/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Слово Васяну
     

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