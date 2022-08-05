Доступна операционная система Chrome OS 104

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|4.61, Аноним (61), 11:19, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С линуксатором, Linux-KPI, epoll-shim, и возможно - виртуалкой с OpenWRT лишь для работы вайфая.
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|5.77, Аноним (77), 13:13, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Линуксатор - вообще не в тему, это чтоб запускать линуксовые приложения, для к-х нет исходников чтоб собрать нативно. Отсутствие исходников таких программ - не проблема BSD
> epoll-shim, и возможно - виртуалкой с OpenWRT лишь для работы вайфая.
ничем этим на NetBSD не пользуюсь и всё работает.
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|6.115, Аноним (-), 16:44, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дай линуксоиду BSD, он из неё линукс сделает, бгг.
Если бы. Современные линуксоиды все норовять "халявную" венду сварганить.
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|5.72, Аноним (72), 12:50, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не значит, буквально каждый второй болен. Иногда выходишь на улицу и ужасаешься, что происходит с популяцией без естественного отбора.
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|1.6, Аноним (23), 09:48, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Спешу заметить что этот дистрибутив является единственным нормальным Линуксом для десктопа.
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|2.24, Xo (?), 10:10, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Работа из-под браузера, еслиб можно было и вместо браузера то был бы лучше возможно и винды.
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|3.76, Аноним (76), 13:12, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нормальный, человеческий десктоп на линуксе это утопия
Нормальный человеческий линукс это манжаро, не без проблем, но поставил и все работает, и в магазине есть все, начиная с аура и заканчивая снапом.
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|4.82, Аноним (49), 13:30, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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каким бы был опеннет без манжариков? вопрос риторический, если что
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|2.107, Анончик (?), 15:48, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему это? Ядро то же, драйвера те же, графика та же, софт тот же.
Итого - васяносборочка от гугла с нескучными обоями и корпоративной шизой.
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|2.17, Аноним (14), 10:01, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всего лишь означает что сам по себе Генту унылое УГ. Которое надо долго и кропотливо допиливать до нормального состояния.
Интересный факт: А вы знали что в Chrome OS видео с ютуба проигрываются с аппаратным ускорением?
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|3.26, Xo (?), 10:15, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как иначе, он ведь на ноутах работает. И ос полностью оптимизирована под работу с железом ноута
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|3.86, An0nim0us (?), 14:08, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Интересный факт: А вы знали что в любом нормально настроенном дистрибутиве Linux, видео с ютуба проигрываются с аппаратным ускорением?
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|4.97, Аноним (97), 15:12, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это уже тянет на шутку года. Нет чувак это прям вот вообще не так. И это даже не зависит от дистрибутива.
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|5.108, Xo (?), 15:56, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если есть прямые руки, можно заморочиться и включить, в зависимости от дистрибутива и железа.
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|3.94, Kuromi (ok), 14:52, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, ХромОСь был первым "как бы Линуксом" на котормо они сделали аппаратное ускорение в силу полного контроля за железом и софтом, причем, вангую, каким нибудь жутким костылем.
Но сейчас эта фишка уже не так впечатляет благодаря тому что и Линукс "дозрел" и браузеры дозрели. ЧСХ в Хромиуме\Хроме делать ускорение на Линуксе Ггул сооовсем не спешил.
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|4.98, Аноним (97), 15:13, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Костыль известен там нет ни иксов ни вейленда. Вот так вот парам парам пам всё!
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|1.19, Аноним (19), 10:02, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Со встроенной тиелеметрией и анальным зондом? Нет, такая ОС человечеству не нужна!
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|2.81, th3m3 (ok), 13:29, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если гугл акк заблочит, в ОС будет даже не зайти. Нафиг такое "счастье" надо.
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|1.28, Аноним (28), 10:21, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Доступен дистрибутив Linux, ограниченный до применения только браузера.
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|2.60, бгг (?), 11:13, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Доступен дистрибутив Linux, ограниченный до применения только командной строки
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|2.78, Аноним (76), 13:14, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Убунту как и федору с гномом пора закапывать, чтобы на рабочих местах люди с ума не сходили от юзерфрендли интерфейса
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|2.66, Аноним (67), 12:00, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Собери из ебилдов. Если что знай что тебе понадобится раст, который всё испортит.
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|3.84, Аноним (72), 13:46, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раст ещё не работает на арме и ч86? Ну ничего, скоро допилят запуск на арме, по крайней мере на 64 битах. Я думал, арм64 то хотя бы поддерживается.
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|2.74, Аноним (-), 12:58, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже будет Firefox OS - которую мозила не собираются разробатывать, предпочитая передвегать кравати, чем делать реальные функции и продукты.
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|1.83, Аноним (83), 13:38, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Похоже тут многие главного не понимают, в Chrome OS доступно всё что работает на Android, нет никакого недостатка приложений, в Chrome OS Flex ничего этого нет.
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|2.87, Криптоханыга (?), 14:10, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому Google и купил разработчика CloudReady, чтобы выпилить конкурента с этого рынка. И запилить "бесплатную" версию, где всё вкусное вырезано.
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|2.89, Аноним (89), 14:18, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за потребительский подход? Домохозяйкам может и зайдет, а для вменяемых людей есть же Firefox, Steam, Wine, LibreOffice, Goldendict, Gimp, Blender, Darktable, Krita и все необходимые среды разработки, плюс локальные учетные записи и суперпользователь.
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|5.100, Аноним (97), 15:16, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В иксах в вейленде, с какой видеокартой, с родными блобными дровами или опенсорсными?
Возможно ты еще пояснишь за то что почему у меня на интеле нихрена не работает аппаратное ускорение?
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|6.102, Kuromi (ok), 15:34, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В иксах в вейленде, с какой видеокартой, с родными блобными дровами или
> опенсорсными?
> Возможно ты еще пояснишь за то что почему у меня на интеле
> нихрена не работает аппаратное ускорение?
В иксах должно работать, блобопроблема это только про Невидию сейчас, на Интолле должно по идее из коробки работать. Тут надо курить "все ли у вас включено" и как минимум выяснять а оно точно не работает?
Вот это расширение ставили? https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/devtools-media-panel/?utm_sourc
Оно в девтулзах может показать ускоренно или нет видео.
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|7.113, Аноним (113), 16:32, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начнём с того что ФФ но твой плагин никак не реагирует во вкладке Media всегда No media хоть ютуб запускай хоть что. Но я на словах могу сказать если смотреть стрим на ютубе через 20-30 минут ноут перегревается и вырубается. Если после перезагрузки запустить стрим через mpv можно смотреть несколько часов все будет ок. Систему охлаждения конечно можно было бы и почистить, но зачем если аппаратного ускорения все равно нет. И это самый обычный синкпад.
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|8.121, Xo (?), 18:11, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Незнаю как в иксах, но на вяленом работает Intel hd3000 нагрузка в mpv 5 , fir... текст свёрнут, показать
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|6.128, Аноним (128), 20:06, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает и в иксах и в вейленде. На интеле и на амд, нвидии у меня нет.
А почему у тебя ноут вырубается- ты себя и свой дистр спроси, т.к. даже без аппаратного ускорения он не должен вырубаться. Может валенок пора выковырять из охлада?
Про аппаратное ускорение в файрфоксе в арчевую вики английскую загляни- сразу все поймешь.
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|4.111, Аноним (111), 16:16, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пробовал в Fedora 36 и Linux Mint 21, на UHD 600 и 630 аппаратное ускорение в Firefox работает, но его нужно самому включить в about:config media.ffmpeg.vaapi.enabled = true. Работает лучше любого Chrome-подобного браузера.
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|5.127, Аноним (128), 20:01, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже это уже ненужно. Ускорение работает просто так. Загрузка процессора при просмотре видео 1080- 3-7%.
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|1.96, Максим (??), 15:01, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart
На systemd не подсели - походу знали, умные. Да, Гугл это Гугл, "кто владеет информацией, тот владеет миром".
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|2.99, Аноним (97), 15:15, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут в комментах все думаюшие люди тоже все знали, но только вот сделать ничего не могли. А Гугл был тем кто смог!
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|1.101, Аноним (101), 15:31, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Замечательная ос если нет желания возиться с компьютером.
Для нее даже есть android studio
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|1.116, Nicho (ok), 16:56, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не ну красивая ос, молодцы, за темную тему и за авто переключение, пусть Майкрософт смотрят.
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|1.119, Ддд (?), 17:41, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная штука для старых ноутов причем синхронизированная а то я запарился переставлять приложения и настройки - может кто знает как все настройки выгрузить на другой комп?
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|1.120, Аноним (120), 18:07, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вопрос знатокам: правильно ли я понимаю, что это чудо на обычный PC (amd64) не установить?
Спор выше о десктопном Linux не выдерживает критики: есть же Fedora! Что вам ещё надобно, отроки?!..
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|2.122, Аноним (-), 19:28, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fedora - испытательный полигон 💩 для Red Hat, но тебе конечно нравится, подопытный.
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|2.124, Аноним (124), 19:32, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про AMD не знаю, на Intel i3 8100 и N4120 ставил, всё отлично работало. Устанавливается с Brunch соответственно версии системы.
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