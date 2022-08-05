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Доступна операционная система Chrome OS 104

05.08.2022 09:07

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 104, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 104. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 104 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM.

Основные изменения в Chrome OS 104:

  • Обновлён интерфейс Smart Lock, позволяющий использовать смартфон на базе платформы Android для разблокировки Chromebook. Для включения Smart Lock следует привязать свой смартфон к Chrome OS в настройках "Chrome OS Settings>Connected devices".
  • В панель быстрых настроек и строку состояния добавлена возможность вызова календаря с представлением дней по месяцам. Из календаря можно сразу просматривать события, отмеченные в Google Calendar.
  • Добавлена кнопка для закрытия разом всех окон и вкладок, связанных с выбранным виртуальным рабочим столом. Кнопка "Close desk and windows" доступна в контекстном меню, показываемом при подведении курсора к виртуальному рабочему столу в панели.
  • Переработано оформление интерфейса вывода уведомлений. Реализована группировка уведомлений в зависимости от отправителей.
  • В мультимедийном просмотрщике Gallery добавлена поддержка аннотаций в PDF-документах. Пользователь теперь может не только просматривать PDF, но и выделять текст, заполнять интерактивные формы и прикреплять произвольные аннотации.
  • При поиске в интерфейсе запуска программ (Launcher) обеспечен вывод рекомендаций установки приложений из каталога Play Store, соответствующих поисковому запросу.
  • Предложена для тестирования функциональность для создания интернет-киосков и цифровых демонстрационных стендов. Инструменты для организации работы киосков поставляются на платной основе ($25 в год).
  • Модернизирован хранитель экрана, в котором теперь можно настроить показ изображений и фотографий из выбранного альбома. Таким образом в режиме простоя устройство может использоваться как цифровая фоторамка.
  • Реализована поддержка светлых и тёмных вариантов тем оформления, а также режима автоматического выбора тёмного или светлого стиля.
  • В системе удалённого доступа Chrome Remote Desktop появилась возможность работы с несколькими мониторами. При подсоединении к устройству нескольких экранов пользователь теперь может выбрать на каком экране показывать удалённый сеанс.
  • В интерфейсе администратора предоставлена возможность экспорта в формате CSV отчётов об использовании приложений и дополнений, а также добавлена новая страница с детальной информацией о выбранном приложении.
  • Реализована возможность осуществления плановой автоматической перезагрузки при активном сеансе пользователя. Если сеанс активен, то за час до запланированной администратором перезагрузки пользователю будет выведено специальное предупреждение.
  • Дополнительно анонсирована реализация в приложении Google Photos возможностей для редактирования видео и создания роликов из набора клипов или фотографий, которые будут предложены пользователем в осеннем обновлении. Также отмечены новые предустановленные приложения для создания скринкастов и ведения рукописных заметок.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 104
  3. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
  4. OpenNews: Доступна операционная система Chrome OS 103
  5. OpenNews: В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam
  6. OpenNews: Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57600-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.5, Аноним (5), 09:47, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Линукс здорового человека.
     
     
  • 2.32, Аноним (49), 10:34, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    такого не бывает
     
     
  • 3.59, бгг (?), 11:11, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Бывает, если это BSD
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 11:19, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С линуксатором, Linux-KPI, epoll-shim, и возможно - виртуалкой с OpenWRT лишь для работы вайфая.
     
     
  • 5.77, Аноним (77), 13:13, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линуксатор - вообще не в тему, это чтоб запускать линуксовые приложения, для к-х нет исходников чтоб собрать нативно. Отсутствие исходников таких программ - не проблема BSD

    > epoll-shim, и возможно - виртуалкой с OpenWRT лишь для работы вайфая.

    ничем этим на NetBSD не пользуюсь и всё работает.

     
  • 5.105, Анончик (?), 15:43, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дай линуксоиду BSD, он из неё линукс сделает, бгг.
     
     
  • 6.115, Аноним (-), 16:44, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дай линуксоиду BSD, он из неё линукс сделает, бгг.

    Если бы. Современные линуксоиды все норовять "халявную" венду сварганить.


     
     
  • 7.118, Анончик (?), 17:23, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И никак не получается. Эх, и тут линукс не пригоден.
     
  • 7.125, Аноним (125), 19:35, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первые версии KDE, GNOME были 1-в-1 клон Windows 98.
    Варганить бесплатную винду это единственный смысл возьни с линуксом. Иначе ему место прошивки роутера.
    https://en.wikipedia.org/wiki/K_Desktop_Environment_1#/media/File:KDE_Beta3.pn
    https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME_1#/media/File:GNOME_1.0_(1999,_03)_with_fi
     
  • 5.72, Аноним (72), 12:50, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не значит, буквально каждый второй болен. Иногда выходишь на улицу и ужасаешься, что происходит с популяцией без естественного отбора.
     
     
  • 6.117, Анончик (?), 17:00, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ностальгируешь по временам "естественного отбора"?
     
  • 2.88, Аноним (88), 14:15, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид и тот лучше
     

  • 1.6, Аноним (23), 09:48, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Спешу заметить что этот дистрибутив является единственным нормальным Линуксом для десктопа.  
     
     
  • 2.24, Xo (?), 10:10, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Работа из-под браузера, еслиб можно было и вместо браузера то был бы лучше возможно и винды.
     
     
  • 3.79, Аноним (77), 13:14, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё лучше винды
     
  • 2.39, Аноним (49), 10:43, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нормальный, человеческий десктоп на линуксе это утопия
     
     
  • 3.42, Аноним (38), 10:45, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет это Хром ОС.  
     
  • 3.62, Аноним (61), 11:20, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я на этой утопии работаю с 2006 года. И это кеды.
     
     
  • 4.63, Аноним (49), 11:42, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сочувствую
     
  • 4.67, Аноним (67), 12:01, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поздравляю
     
  • 4.69, Аноним (69), 12:24, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Также, но 5 - 6 годами раньше.
     
     
  • 5.73, Аноним (49), 12:54, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня депрессия началась после этого, спасибо
     
     
  • 6.106, Анончик (?), 15:48, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аккуратнее с линуксом в таком случае.
     
  • 3.76, Аноним (76), 13:12, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нормальный, человеческий десктоп на линуксе это утопия

    Нормальный человеческий линукс это манжаро, не без проблем, но поставил и все работает, и в магазине есть все, начиная с аура и заканчивая снапом.

     
     
  • 4.82, Аноним (49), 13:30, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каким бы был опеннет без манжариков? вопрос риторический, если что
     
  • 4.112, ryoken (ok), 16:29, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как-то вы неправильно "Gentoo" пишите. :)
     
  • 2.107, Анончик (?), 15:48, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему это? Ядро то же, драйвера те же, графика та же, софт тот же.
    Итого - васяносборочка от гугла с нескучными обоями и корпоративной шизой.
     

  • 1.7, Аноним (-), 09:48, 05/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 10:03, 05/08/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.46, Аноним (36), 10:47, 05/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.12, Аноним (12), 09:55, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучший дистрибутив на базе Gentoo
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 10:01, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всего лишь означает что сам по себе Генту унылое УГ. Которое надо долго и кропотливо допиливать до нормального состояния.

    Интересный факт: А вы знали что в Chrome OS видео с ютуба проигрываются с аппаратным ускорением?

     
     
  • 3.26, Xo (?), 10:15, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как иначе, он ведь на ноутах работает. И ос полностью оптимизирована под работу с железом ноута
     
     
  • 4.27, Xo (?), 10:16, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А остальные дистрибутивы работают " как есть"
     
  • 3.86, An0nim0us (?), 14:08, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересный факт: А вы знали что в любом нормально настроенном дистрибутиве Linux, видео с ютуба проигрываются с аппаратным ускорением?
     
     
  • 4.97, Аноним (97), 15:12, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это уже тянет на шутку года. Нет чувак это прям вот вообще не так. И это даже не зависит от дистрибутива.
     
     
  • 5.108, Xo (?), 15:56, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если есть прямые руки, можно заморочиться и включить, в зависимости от дистрибутива и железа.
     
  • 3.92, eganru (?), 14:30, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Генту это хорошо.
     
  • 3.94, Kuromi (ok), 14:52, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ХромОСь был первым "как бы Линуксом" на котормо они сделали аппаратное ускорение в силу полного контроля за железом и софтом, причем, вангую, каким нибудь жутким костылем.

    Но сейчас эта фишка уже не так впечатляет благодаря тому что и Линукс "дозрел" и браузеры дозрели. ЧСХ в Хромиуме\Хроме делать ускорение на Линуксе Ггул сооовсем не спешил.

     
     
  • 4.98, Аноним (97), 15:13, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Костыль известен там нет ни иксов ни вейленда. Вот так вот парам парам пам всё!
     

  • 1.18, Аноним (12), 10:02, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Там без интернета хоть что-то работает?
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:02, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Со встроенной тиелеметрией и анальным зондом? Нет, такая ОС человечеству не нужна!
     
     
  • 2.81, th3m3 (ok), 13:29, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если гугл акк заблочит, в ОС будет даже не зайти. Нафиг такое "счастье" надо.
     

  • 1.22, Аноним (-), 10:06, 05/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 10:10, 05/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 10:39, 05/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.45, Аноним (38), 10:47, 05/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.56, Аноним (56), 10:56, 05/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.28, Аноним (28), 10:21, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доступен дистрибутив Linux, ограниченный до применения только браузера.
     
     
  • 2.60, бгг (?), 11:13, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Доступен дистрибутив Linux, ограниченный до применения только командной строки
     
     
  • 3.75, Аноним (69), 13:05, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да практически любой подойдёт. Просто не ставь DE.
     

  • 1.29, An0nim0us (?), 10:28, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не хватает системы инициализации chromed...
     
     
  • 2.68, Аноним (-), 12:04, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда-то это называлось ботнет
     
     
  • 3.104, Анончик (?), 15:40, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ботнет ОС 104, переименовываем.
     

  • 1.64, Аноним (19), 11:42, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как по мне, Manraro (на Arch) - гормаздо лучше ubuntu!
     
     
  • 2.78, Аноним (76), 13:14, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Убунту как и федору с гномом пора закапывать, чтобы на рабочих местах люди с ума не сходили от юзерфрендли интерфейса
     
  • 2.126, Аноним (125), 19:38, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи в курсе.
     

  • 1.65, Аноним (-), 11:50, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер на firefox можно поменять?
     
     
  • 2.66, Аноним (67), 12:00, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Собери из ебилдов. Если что знай что тебе понадобится раст, который всё  испортит.  
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 12:28, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    донный
     
  • 3.84, Аноним (72), 13:46, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст ещё не работает на арме и ч86? Ну ничего, скоро допилят запуск на арме, по крайней мере на 64 битах. Я думал, арм64 то хотя бы поддерживается.
     
  • 2.71, Admino (ok), 12:36, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, но зачем.
     
  • 2.74, Аноним (-), 12:58, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже будет Firefox OS - которую мозила не собираются разробатывать, предпочитая передвегать кравати, чем делать реальные функции и продукты.
     

  • 1.80, user90 (?), 13:15, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной браузер же доступен, где все сделано в худшем виде.
     
  • 1.83, Аноним (83), 13:38, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже тут многие главного не понимают, в Chrome OS доступно всё что работает на Android, нет никакого недостатка приложений, в Chrome OS Flex ничего этого нет.
     
     
  • 2.87, Криптоханыга (?), 14:10, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому Google и купил разработчика CloudReady, чтобы выпилить конкурента с этого рынка. И запилить "бесплатную" версию, где всё вкусное вырезано.
     
  • 2.89, Аноним (89), 14:18, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за потребительский подход? Домохозяйкам может и зайдет, а для вменяемых людей есть же Firefox, Steam, Wine, LibreOffice, Goldendict, Gimp, Blender, Darktable, Krita и все необходимые среды разработки, плюс локальные учетные записи и суперпользователь.
     
     
  • 3.91, Криптоханыга (?), 14:29, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ко всему этому богатству комплекту - не работающее ускорение видео на Youtube, да?
     
     
  • 4.95, Kuromi (ok), 14:54, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Окститесь, VAAPI уже даже по умолчанию в ФФ работает.
     
     
  • 5.100, Аноним (97), 15:16, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В иксах в вейленде, с какой видеокартой, с родными блобными дровами или опенсорсными?

    Возможно ты еще пояснишь за то что почему у меня на интеле нихрена не работает аппаратное ускорение?

     
     
  • 6.102, Kuromi (ok), 15:34, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В иксах в вейленде, с какой видеокартой, с родными блобными дровами или
    > опенсорсными?
    > Возможно ты еще пояснишь за то что почему у меня на интеле
    > нихрена не работает аппаратное ускорение?

    В иксах должно работать, блобопроблема это только про Невидию сейчас, на Интолле должно по идее из коробки работать. Тут надо курить "все ли у вас включено" и как минимум выяснять а оно точно не работает?

    Вот это расширение ставили? https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/devtools-media-panel/?utm_sourc

    Оно в девтулзах может показать ускоренно или нет видео.

     
     
  • 7.113, Аноним (113), 16:32, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнём с того что ФФ но твой плагин никак не реагирует во вкладке Media всегда No media хоть ютуб запускай хоть что. Но я на словах могу сказать если смотреть стрим на ютубе через 20-30 минут ноут перегревается и вырубается. Если после перезагрузки запустить стрим через mpv можно смотреть несколько часов все будет ок. Систему охлаждения конечно можно было бы и почистить, но зачем если аппаратного ускорения все равно нет.    И это самый обычный синкпад.  
     
     
  • 8.121, Xo (?), 18:11, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Незнаю как в иксах, но на вяленом работает Intel hd3000 нагрузка в mpv 5 , fir... текст свёрнут, показать
     
  • 6.128, Аноним (128), 20:06, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает и в иксах и в вейленде. На интеле и на амд, нвидии у меня нет.
    А почему у тебя ноут вырубается- ты себя и свой дистр спроси, т.к. даже без аппаратного ускорения он не должен вырубаться. Может валенок пора выковырять из охлада?
    Про аппаратное ускорение в файрфоксе в арчевую вики английскую загляни- сразу все поймешь.
     
  • 4.111, Аноним (111), 16:16, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал в Fedora 36 и Linux Mint 21, на UHD 600 и 630 аппаратное ускорение в Firefox работает, но его нужно самому включить в about:config media.ffmpeg.vaapi.enabled = true. Работает лучше любого Chrome-подобного браузера.
     
     
  • 5.123, Аноним (-), 19:29, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Пробовал в Fedora 36 и Linux Mint 21"

    Мисье знает толк в 💩!

     
  • 5.127, Аноним (128), 20:01, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже это уже ненужно. Ускорение работает просто так. Загрузка процессора при просмотре видео 1080- 3-7%.
     

  • 1.96, Максим (??), 15:01, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart

    На systemd не подсели - походу знали, умные. Да, Гугл это Гугл, "кто владеет информацией, тот владеет миром".

     
     
  • 2.99, Аноним (97), 15:15, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут в комментах все думаюшие люди тоже все знали, но только вот сделать ничего не могли. А Гугл был тем кто смог!
     

  • 1.101, Аноним (101), 15:31, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замечательная ос если нет желания возиться с компьютером.
    Для нее даже есть android studio
     
  • 1.116, Nicho (ok), 16:56, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не ну красивая ос, молодцы, за темную тему и за авто переключение, пусть Майкрософт смотрят.
     
  • 1.119, Ддд (?), 17:41, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная штука для старых ноутов причем синхронизированная а то я запарился переставлять приложения и настройки - может кто знает как все настройки выгрузить на другой комп?
     
  • 1.120, Аноним (120), 18:07, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вопрос знатокам: правильно ли я понимаю, что это чудо на обычный PC (amd64) не установить?

    Спор выше о десктопном Linux не выдерживает критики: есть же Fedora! Что вам ещё надобно, отроки?!..

     
     
  • 2.122, Аноним (-), 19:28, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora - испытательный полигон 💩 для Red Hat, но тебе конечно нравится, подопытный.
     
  • 2.124, Аноним (124), 19:32, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про AMD не знаю, на Intel i3 8100 и N4120 ставил, всё отлично работало. Устанавливается с Brunch соответственно версии системы.
     

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