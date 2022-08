Доступна операционная система Chrome OS 104

2.87 , Криптоханыга ( ? ), 14:10, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому Google и купил разработчика CloudReady, чтобы выпилить конкурента с этого рынка. И запилить "бесплатную" версию, где всё вкусное вырезано.

2.89 , Аноним ( 89 ), 14:18, 05/08/2022 Что за потребительский подход? Домохозяйкам может и зайдет, а для вменяемых людей есть же Firefox, Steam, Wine, LibreOffice, Goldendict, Gimp, Blender, Darktable, Krita и все необходимые среды разработки, плюс локальные учетные записи и суперпользователь.

3.91 , Криптоханыга ( ? ), 14:29, 05/08/2022 И ко всему этому богатству комплекту - не работающее ускорение видео на Youtube, да?

4.95 , Kuromi ( ok ), 14:54, 05/08/2022 Окститесь, VAAPI уже даже по умолчанию в ФФ работает.

5.100 , Аноним ( 97 ), 15:16, 05/08/2022 В иксах в вейленде, с какой видеокартой, с родными блобными дровами или опенсорсными? Возможно ты еще пояснишь за то что почему у меня на интеле нихрена не работает аппаратное ускорение?

> В иксах в вейленде, с какой видеокартой, с родными блобными дровами или

> опенсорсными?

> Возможно ты еще пояснишь за то что почему у меня на интеле

> опенсорсными?
> Возможно ты еще пояснишь за то что почему у меня на интеле
> нихрена не работает аппаратное ускорение? 
В иксах должно работать, блобопроблема это только про Невидию сейчас, на Интолле должно по идее из коробки работать. Тут надо курить "все ли у вас включено" и как минимум выяснять а оно точно не работает? Вот это расширение ставили? https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/devtools-media-panel/?utm_sourc Оно в девтулзах может показать ускоренно или нет видео.

7.113 , Аноним ( 113 ), 16:32, 05/08/2022 Начнём с того что ФФ но твой плагин никак не реагирует во вкладке Media всегда No media хоть ютуб запускай хоть что. Но я на словах могу сказать если смотреть стрим на ютубе через 20-30 минут ноут перегревается и вырубается. Если после перезагрузки запустить стрим через mpv можно смотреть несколько часов все будет ок. Систему охлаждения конечно можно было бы и почистить, но зачем если аппаратного ускорения все равно нет. И это самый обычный синкпад.

8.121 , Xo ( ? ), 18:11, 05/08/2022 Незнаю как в иксах, но на вяленом работает Intel hd3000 нагрузка в mpv 5 , fir... 
6.128 , Аноним ( 128 ), 20:06, 05/08/2022 Работает и в иксах и в вейленде. На интеле и на амд, нвидии у меня нет.

А почему у тебя ноут вырубается- ты себя и свой дистр спроси, т.к. даже без аппаратного ускорения он не должен вырубаться. Может валенок пора выковырять из охлада?

Про аппаратное ускорение в файрфоксе в арчевую вики английскую загляни- сразу все поймешь.

4.111 , Аноним ( 111 ), 16:16, 05/08/2022 Пробовал в Fedora 36 и Linux Mint 21, на UHD 600 и 630 аппаратное ускорение в Firefox работает, но его нужно самому включить в about:config media.ffmpeg.vaapi.enabled = true. Работает лучше любого Chrome-подобного браузера.

5.123 , Аноним ( - ), 19:29, 05/08/2022 "Пробовал в Fedora 36 и Linux Mint 21" Мисье знает толк в 💩!

5.127 , Аноним ( 128 ), 20:01, 05/08/2022 Даже это уже ненужно. Ускорение работает просто так. Загрузка процессора при просмотре видео 1080- 3-7%.