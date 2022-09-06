Доступен Chitchatter, коммуникационный клиент для создания P2P-чатов

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|1.1, Жироватт (ok), 11:47, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Программа оформлена виде web-приложения, работающего в браузере.
Сразу лесом.
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|3.4, Аноним (4), 12:16, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Почему и бы и нет?
Ну, на фоне веб историй.. точнее вот этих всех приложений, мессенджер Коммунист - прогрессивное поделие.
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|3.19, Аноним (19), 14:52, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подозреваю, что оно много ещё где не заработает, кроме рассововерного Хромога.
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|1.7, Lex20 (ok), 12:28, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Открою страшную тайну: историю переписки можно сбрасывать в localStorage
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|1.8, Аноним (8), 12:29, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да сколько уже можно этих мессенджеров. По сотне штук пилят параллельно, у всех базовое шифрование и псевдо анонимус, и все блин в 2000х по функционалу, и всё равно псевдо-анонимусы. Но самое главное это фрагментация разработчиков. Каждый пилит своё отдельно для 10ти человек, хотя могли бы пилить замену популярной проприетарщине. На деле имеем только близкий к "нормальному" Элемент, который разве что вкладкой в браузере можно открыть, т.к. Электрон на компе нафиг сдался.
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|2.15, Ruslan22 (?), 14:23, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А тебе-то что? Люди пользуются своим правом заниматься тем, чем хотят. Хочет чел запилить очередную чатилку - пускай пилит. Будто он какую-то общую квоту на мессенджеры вырабатывает.
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|1.9, Аноним (9), 12:31, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> децентрализованных P2P-чатов
> web-приложения, работающего в браузере
Ошибка: деление на ноль.
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|1.16, Аноним (16), 14:24, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>без обращения к централизованным серверам.
>Программа оформлена виде web-приложения, работающего в браузере.
Это невозможно. Нужен сервер-координатор, полноценного p2p в браузере нет.
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