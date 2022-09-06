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Доступен Chitchatter, коммуникационный клиент для создания P2P-чатов

06.09.2022 11:42

Проектом Chitchatter развивается приложение для создания децентрализованных P2P-чатов, участники которых взаимодействуют друг с другом напрямую без обращения к централизованным серверам. Код написан на языке TypeScript и распространяется под лицензией GPLv2. Программа оформлена виде web-приложения, работающего в браузере. Оценить работу приложения можно на демонстрационном сайте.

Приложение позволяет сгенерировать уникальный идентификатор чата, который можно передать другим участникам для начала общения. Для согласования подключения к чату может использоваться любой публичный сервер, поддерживающий протокол WebTorrent. После согласования соединения создаются прямые шифрованные каналы связи, объединяющие пользователей с использованием технологии WebRTC, которая предоставляет готовые средства для доступа к узлам, работающим за трансляторами адресов (NAT), и обхода корпоративных межсетевых экранов при помощи протоколов STUN и TURN.

Содержимое переписки не сохраняется на диск и теряется после закрытия приложения. При переписке можно использовать разметку Markdown и вставлять мультимедийные файлы. Среди планов на будущее упоминаются защищённые паролем чаты, голосовые и видео вызовы, обмен файлами, индикация набора текста и возможность просмотра сообщений, опубликованных до подключения нового участника к чату.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNUnet Messenger 0.7 и libgnunetchat 0.1 для создания децентрализованных чатов
  3. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
  4. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  5. OpenNews: Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"
  6. OpenNews: Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57738-chitchatter
Ключевые слова: chitchatter, chat, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 11:47, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Программа оформлена виде web-приложения, работающего в браузере.

    Сразу лесом.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:06, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толи дело коммунист!
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:16, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Почему и бы и нет?
    Ну, на фоне веб историй.. точнее вот этих всех приложений, мессенджер Коммунист - прогрессивное поделие.
     
  • 3.6, Lex20 (ok), 12:26, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю Коммунист хочет быть таким же жирным
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:39, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    харош кидать репы малолеток на гитхабе
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:26, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, в паленке не заработало?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:52, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю, что оно много ещё где не заработает, кроме рассововерного Хромога.
     

  • 1.7, Lex20 (ok), 12:28, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открою страшную тайну: историю переписки можно сбрасывать в localStorage
     
     
  • 2.10, Lex20 (ok), 12:33, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вот ещё страшная тайна: в браузере можно шифровать https://github.com/Alexey1994/ECDSA-in-browser
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:19, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я запрещаю его использовать.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:29, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да сколько уже можно этих мессенджеров. По сотне штук пилят параллельно, у всех базовое шифрование и псевдо анонимус, и все блин в 2000х по функционалу, и всё равно псевдо-анонимусы. Но самое главное это фрагментация разработчиков. Каждый пилит своё отдельно для 10ти человек, хотя могли бы пилить замену популярной проприетарщине. На деле имеем только близкий к "нормальному" Элемент, который разве что вкладкой в браузере можно открыть, т.к. Электрон на компе нафиг сдался.
     
     
  • 2.15, Ruslan22 (?), 14:23, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тебе-то что? Люди пользуются своим правом заниматься тем, чем хотят. Хочет чел запилить очередную чатилку - пускай пилит. Будто он какую-то общую квоту на мессенджеры вырабатывает.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:31, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > децентрализованных P2P-чатов
    > web-приложения, работающего в браузере

    Ошибка: деление на ноль.

     
  • 1.12, Аноним (13), 13:19, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше коммуниста нет мессенджера!
     
  • 1.14, Аноним (19), 13:59, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи объявили неделю P2P-чатов.
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:24, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >без обращения к централизованным серверам.
    >Программа оформлена виде web-приложения, работающего в браузере.

    Это невозможно. Нужен сервер-координатор, полноценного p2p в браузере нет.

     
  • 1.17, a_kusb (ok), 14:35, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется это крутой идеей именно в форме сайта. Как раз не хватало способов просто пригласить кого-нибудь в независимый чат без клиента.
    Эту ссылку можно кинуть кому угодно и этот кто угодно не должен ничего ставить.
    Вот, например: https://chitchatter.im/public/9cb893cf-f89b-4a7b-b102-3f9abb60616a
     

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