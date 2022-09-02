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Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.18

02.09.2022 12:04

Опубликован выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.18, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).

Основные изменения в новом выпуске:

  • Предложен новый домашний экран (Home App), в котором переделан стиль панели, статусной строки и пиктограмм.
  • Осуществлён переход на библиотеку Qt 6.3.1.
  • В компонент для управления конфигурацией configd добавлен код сбора телеметрии (data collection).
  • В Web-дижвке реализована поддержка выявления вредоносных сайтов при помощи API Web Risk.
  • Исправлены ошибки в Enact Browser и интерфейсе для работы с камерой.
  • В экранный менеджер LSM (Luna Surface Manager) добавлена поддержка разрешения 4К.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.17
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.3
  5. OpenNews: Уязвимости в webOS, позволяющие перезаписать файлы на телевизорах LG
  6. OpenNews: Представлена community-редакция смартфона PinePhone с postmarketOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57719-webos
Ключевые слова: webos
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:17, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужен вердикт от спецов опенька:
    оно "ненужное ненужно" или "супер штука, скоро взлетит"?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:58, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты не нужен, не взлетишь
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:05, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты уже не взлетел, днищще.  
     
     
  • 4.15, Аноним (6), 13:10, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки вы уже в полёте?
     

  • 1.2, ryoken (ok), 12:24, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.
    >>Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt.

    Ну и на закуску:
    >> В компонент для управления конфигурацией configd добавлен код сбора телеметрии (data collection).

    Мне и раньше зомбоящик не был нужен, а от поделий на этом WebOS вообще походу бежать надо, опережая собственный топот.

     
     
  • 2.8, QwertyReg (ok), 13:00, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, что плохого в Qt?
    Во-вторых, это же другая, Свободная телеметрия, а не проклятая корпорастическая, в чём проблема?
     
     
  • 3.9, ryoken (ok), 13:03, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Во-первых, что плохого в Qt?
    > Во-вторых, это же другая, Свободная телеметрия, а не проклятая корпорастическая, в чём
    > проблема?

    Qt хорошо, CSS, HTML5 и JavaScript - плохо. Про телеметрию - если без управления юзером, вся плохая.

     
  • 3.12, Аноним (13), 13:05, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Съеби ка отсюда поскорее уже проплат.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:33, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хуясе агрессивный. это с чего вдруг?
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 13:54, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сегодня первый день на опеннет зашел?

    Почитай про кадра https://www.opennet.ru/~QwertyReg в ЖЖ его зайди пост про проплаченные новости.  

     

  • 1.3, name (??), 12:35, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DTS поддерживает?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:42, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убрали поддержку уже давно.  
     

  • 1.4, Аноним (5), 12:39, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лыжа просто хотела сделать как у Самса с его Тайзеном, только с перламутровыми пуговицами и без жирноядра. По итогу на телеке вебос работает так же тормозно как и Тайзен и как Андроид.  
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 12:59, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если твой телевизор тормозит, значит ли это, что ты тоже тормоз?
     
     
  • 3.10, Аноним (13), 13:03, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты я смотрю сам еще тот тормоз.
     
     
  • 4.14, распад олова (?), 13:09, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вот бы раст и не тормозило
     
  • 2.16, Аноним (6), 13:11, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты и тормоз!
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:25, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так скорость рандомного доступа к памяти не сильно-то отличается от какого-нибудь pentium 2. Возможно в пару-тройку раз быстрее, но не на порядки, как скорость процессора. А софт сильно жирнее стал.
     

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