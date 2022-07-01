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Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.17

01.07.2022 14:12

Опубликован выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.17, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).

Основные изменения в новом выпуске:

  • Улучшена отзывчивость при обработке касаний к сенсорному экрану
  • Звуковой сервер PulseAudio обновлён до версии 15.0 (ранее использовался выпуск 9.0).
  • В состав включён фреймворк webOS Edge AI с библиотеками для машинного обучения TensorflowLite, Arm Compute и Edge AI Vision 1.0 (можно использовать, например, для распознания лиц и объектов).
  • В эмуляторе реализована поддержка VLAN.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в webOS, позволяющие перезаписать файлы на телевизорах LG
  3. OpenNews: Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.15
  4. OpenNews: Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition
  5. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  6. OpenNews: Компания LG выкупила мобильную платформу webOS у Hewlett-Packard и намерена использовать её в телевизорах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57436-webos
Ключевые слова: webos
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.3, QwertyReg (ok), 16:01, 01/07/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Красный значок Youtube на красной же ленте с отличием в полтона - моё почтение, выглядит достаточно страшненько, чтобы сразу понять уровень.
     
     
  • 2.4, titron (ok), 16:21, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дизайн можно оставить дизайнерам. В целом о платформе это ещё ни о чём не говорит.
     
     
  • 3.6, VladSh (?), 18:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На первый взгляд видно, что для телека или планшета это неудобно - нерациональное использование пространства, - много пустого места, которое можно было бы использовать.
     
  • 3.7, Аноним (7), 18:31, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще как говорит. дизайн - это не красивая картинка, а продуманная методика эксплуатации
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:00, 01/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой смысл для пользователя в такой открытости, если я не могу собрать систему из исходников и накатить её ни на один из "70 миллионов телевизоров"?

    Для конторы смысл ясен - бесплатные разработчики/тестировщики.

     

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