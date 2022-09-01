Выпуск Nicotine+ 3.2.5, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

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|1.1, Аноним (1), 08:43, 01/09/2022 [ответить]
|–5 +/–
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> написан на языке Python
можно это в начале писать, чтобы читатель не тратил зря время?
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|2.2, Аноним (2), 08:50, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну написали бы его на сишечке.
Ну взломали бы тебя специально оформленным пакетом.
Зато не питон, да?
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|3.8, Аноним (8), 10:22, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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питон - это безопасТность, правильно понимаю? я думал, есть только один безопасТный язык
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|4.9, Аноним (2), 10:24, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, питон это не безопасность. Но и не дырень))
А тебе лучше купить "Учебник русского языка", а не про безопасность языков рассуждать...
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|2.4, Аноним (4), 09:08, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все главные сведения в новости и так присутствуют: лицензия, ЯП, тулкит.
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|1.3, Хухрымухры (ok), 08:58, 01/09/2022 [ответить]
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Судя по вики в Soulseek скачивание происходит у одного пользователя, т.е. нельзя скачать и начать делиться файлом с остальными как в торрентах.
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|1.5, Аноним (5), 09:21, 01/09/2022 [ответить]
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Очередной ненужный клиент очередной ненужной сети, в которой никого нет и не будет.
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