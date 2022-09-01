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Выпуск Nicotine+ 3.2.5, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

01.09.2022 08:11

Состоялся выпуск свободного графического клиента Nicotine+ 3.2.5 для файлообменной P2P-сети Soulseek. Nicotine+ стремится быть удобной, свободной альтернативой с открытым исходным кодом официальному клиенту Soulseek, предоставляя дополнительную функциональность и сохраняя при этом совместимость с протоколом Soulseek. Код клиента написан на языке Python с использованием графической библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки доступны для GNU/Linux, BSD, Solaris, Windows и masOS.

Основные изменения:

  • Исправлена редкая ошибка, связанная с одноранговыми соединениями.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые загрузки застревали в статусе "В очереди" или "Передача".
  • Исправлена проблема, из-за которой файлы не загружались в пользовательские каталоги.
  • Исправлена проблема, когда Nicotine+ пытался подключиться к серверу до завершения проброса портов.
  • Исправлена проблема, при которой настройки пользователя сбрасывались после аварийной завершении работы ОС.
  • Исправлен сбой, когда каталог для журнала отладки был указан неверно.
  • Исправлено снижение производительности при загрузке "Загрузки/Раздачи" при запуске ОС.
  • Оптимизирована производительность прокрутки и рендеринга текста для OC Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://nicotine-plus.org/NEWS...)
  2. OpenNews: Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek
  3. OpenNews: Выпуск GNUnet Messenger 0.7 и libgnunetchat 0.1 для создания децентрализованных чатов
  4. OpenNews: Доступен web-браузер CENO 1.4.0, ориентированный на обход цензуры
  5. OpenNews: Децентрализованные идентификаторы будут стандартизированы, несмотря на возражения Google и Mozilla
  6. OpenNews: Выпуск zeronet-conservancy 0.7.7, платформы для децентрализованных сайтов
Автор новости: Mehavoid
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57710-nicotine
Ключевые слова: nicotine, soulseek
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 01/09/2022 [ответить]  
    		• –5 +/
    > написан на языке Python

    можно это в начале писать, чтобы читатель не тратил зря время?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:50, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну написали бы его на сишечке.
    Ну взломали бы тебя специально оформленным пакетом.
    Зато не питон, да?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:22, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    питон - это безопасТность, правильно понимаю? я думал, есть только один безопасТный язык
     
     
  • 4.9, Аноним (2), 10:24, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, питон это не безопасность. Но и не дырень))
    А тебе лучше купить "Учебник русского языка", а не про безопасность языков рассуждать...
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:08, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все главные сведения в новости и так присутствуют: лицензия, ЯП, тулкит.
     
  • 2.7, Ананий (?), 09:52, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    meld вон на пихоне и отлично работает
     

  • 1.3, Хухрымухры (ok), 08:58, 01/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Судя по вики в Soulseek скачивание происходит у одного пользователя, т.е. нельзя скачать и начать делиться файлом с остальными как в торрентах.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:21, 01/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Очередной ненужный клиент очередной ненужной сети, в которой никого нет и не будет.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:32, 01/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Какой-то клиент курильщика.
     
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