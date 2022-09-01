Выпуск Nicotine+ 3.2.5, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

1.1 , Аноним ( 1 ), 08:43, 01/09/2022 [ответить] –5 + / – > написан на языке Python можно это в начале писать, чтобы читатель не тратил зря время?

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:50, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну написали бы его на сишечке.

Ну взломали бы тебя специально оформленным пакетом.

Зато не питон, да?

3.8 , Аноним ( 8 ), 10:22, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – питон - это безопасТность, правильно понимаю? я думал, есть только один безопасТный язык

4.9 , Аноним ( 2 ), 10:24, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, питон это не безопасность. Но и не дырень))

А тебе лучше купить "Учебник русского языка", а не про безопасность языков рассуждать...

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:08, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все главные сведения в новости и так присутствуют: лицензия, ЯП, тулкит.

2.7 , Ананий ( ? ), 09:52, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – meld вон на пихоне и отлично работает



1.3 , Хухрымухры ( ok ), 08:58, 01/09/2022 [ответить] + / – Судя по вики в Soulseek скачивание происходит у одного пользователя, т.е. нельзя скачать и начать делиться файлом с остальными как в торрентах.

1.5 , Аноним ( 5 ), 09:21, 01/09/2022 [ответить] + / – Очередной ненужный клиент очередной ненужной сети, в которой никого нет и не будет.

1.6 , Аноним ( 6 ), 09:32, 01/09/2022 [ответить] + / – Какой-то клиент курильщика.

