Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

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|1.1, Аноним (1), 07:53, 12/02/2022 [ответить]
|+4 +/–
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Внешне выглядит как пародия на RetroShare.
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|2.3, Аноним (3), 08:52, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В 2 раза старше ретрошары. А, кстати, есть опенсорсный клиент для неё?
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|2.5, пох. (?), 09:12, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее ретрошара - попытка посмотреть на это вот и сделать наконец нормально.
А тут - поделка одного васяна, завязанная намертво на наколеночный и единственный сервер этого васяна.
Единственный плюс - позволяет найти компашку по интересам и что-то (что и так давным-давно есть на торрентах) скачать. В ретрошаре для этого нужны невоображаемые друзья, которые по задумке ее автора должны были браться из real world, а по факту их нет ни у кого почти (у него были, он для друзей и делал, поэтому и не заметил проблему).
Да, товарищ майор просят напомнить что для cp и майнкрафтеров непригодно ибо админ сервера всех палит, никакого e2e в помине нет.
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|3.8, untitled (?), 10:11, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты слушаешь в лучшем случае дип пурпле, то да, тебе хватит рутрекера. Вообще, там осталась куча релизов с ваты, которые, после того, как ее закрыли, так никуда и не выложили.
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|2.6, пох. (?), 09:13, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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централизованный сервер, позволяющий своему владельцу поиграть в божество.
Для того поди и брали...
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