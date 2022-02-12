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Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

12.02.2022 06:48

Состоялся выпуск свободного графического клиента Nicotine+ 3.2.1 для файлообменной P2P-сети Soulseek. Nicotine+ стремится быть удобной, свободной альтернативой с открытым исходным кодом официальному клиенту Soulseek, предоставляя дополнительную функциональность и сохраняя при этом совместимость с протоколом Soulseek. Код клиента написан на языке Python с использованием графической библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки доступны для GNU/Linux, BSD, Solaris, Windows и masOS.

Основные изменения:

  • Добавлен прямой просмотр директорий и файлов с помощью протокола "slsk://".
  • Оптимизирована общая производительность и стабильность взаимодействия с сервером Soulseek и одноранговыми соединениями.
  • Оптимизирована производительность графического интерфейса.
  • Проведена большая работа сообществом над переводом программы на разные языки.
  • Исправлена критическая уязвимость при получении запроса на загрузку с неверно указанным путём к файлу.
  • Исправлена обработка временных файлов, названия которых превышают 255 символов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой раздачи навсегда зависали в очереди раздач.
  • Исправлена ошибка, из-за которой языковые переводы не применялись автоматически в Windows и macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://nicotine-plus.org/NEWS...)
  2. OpenNews: Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"
  3. OpenNews: Децентрализованное хранилище LF переведено на открытую лицензию
  4. OpenNews: Выпуск Nebula 1.5, системы для создания оверлейных P2P-сетей
  5. OpenNews: Проект Headscale развивает открытый сервер для распределённой VPN-сети Tailscale
  6. OpenNews: Выпуск Venus 1.0, реализации платформы хранения FileCoin
Автор новости: Mehavoid
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56683-nicotine
Ключевые слова: nicotine, soulseek
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:53, 12/02/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    Внешне выглядит как пародия на RetroShare.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:52, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В 2 раза старше ретрошары. А, кстати, есть опенсорсный клиент для неё?
     
  • 2.5, пох. (?), 09:12, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее ретрошара - попытка посмотреть на это вот и сделать наконец нормально.

    А тут - поделка одного васяна, завязанная намертво на наколеночный и единственный сервер этого васяна.

    Единственный плюс - позволяет найти компашку по интересам и что-то (что и так давным-давно есть на торрентах) скачать. В ретрошаре для этого нужны невоображаемые друзья, которые по задумке ее автора должны были браться из real world, а по факту их нет ни у кого почти (у него были, он для друзей и делал, поэтому и не заметил проблему).

    Да, товарищ майор просят напомнить что для cp и майнкрафтеров непригодно ибо админ сервера всех палит, никакого e2e в помине нет.

     
     
  • 3.8, untitled (?), 10:11, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты слушаешь в лучшем случае дип пурпле, то да, тебе хватит рутрекера. Вообще, там осталась куча релизов с ваты, которые, после того, как ее закрыли, так никуда и не выложили.
     

  • 1.2, lockywolf (ok), 08:02, 12/02/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше DC++ или eDonkey?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:00, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем оно лучше overnet?
     
  • 2.6, пох. (?), 09:13, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    централизованный сервер, позволяющий своему владельцу поиграть в божество.
    Для того поди и брали...
     

  • 1.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:41, 12/02/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    >удобной
    >GTK

    Взаимоисключающие параграфы.

    >свободной
    >под лицензией GPLv3

    Даблкилл!

     
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