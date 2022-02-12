Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

А тут - поделка одного васяна, завязанная намертво на наколеночный и единственный сервер этого васяна.

Единственный плюс - позволяет найти компашку по интересам и что-то (что и так давным-давно есть на торрентах) скачать. В ретрошаре для этого нужны невоображаемые друзья, которые по задумке ее автора должны были браться из real world, а по факту их нет ни у кого почти (у него были, он для друзей и делал, поэтому и не заметил проблему).

Да, товарищ майор просят напомнить что для cp и майнкрафтеров непригодно ибо админ сервера всех палит, никакого e2e в помине нет.