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Выпуск GNU Binutils 2.39

13.08.2022 07:22

Опубликован релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.39, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

  • В компоновщике файлов в формате ELF (ELF linker) реализован вывод предупреждения при включении возможности исполнения кода в стеке, а также при наличии в бинарном файле сегментов памяти, для которых выставлены одновременно права на чтение, запись и исполнение.
  • В ELF linker добавлена опция "--package-metadat" для встраивания в файл метаданных в формате JSON, соответствующих спецификации Package Metadata.
  • В скрипты компоновщика добавлена поддержка использования в описании секции метки TYPE=<type> для установки типа секции.
  • В утилите objdump появилась возможность подсветки синтаксиса в дизассемблированном выводе для архитектур AVR, RiscV, s390, x86 и x86_64.
  • В утилиту nm добавлена опция "--no-weak" ("-W") для игнорирования weak-символов.
  • В утилиты readelf и objdump добавлена опция "-wE" для отключения обращения к серверам debuginfod при обработке ссылок.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.38
  3. OpenNews: Выпуск GNU inetutils 2.0
  4. OpenNews: Выпуск Util-linux 2.37
  5. OpenNews: Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57631-binutils
Ключевые слова: binutils
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.2, васёк (?), 07:59, 13/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    а есть такие же, но по лицензии apache ?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:29, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это в BSD.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:21, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все это рок-н-ролл
     
  • 2.7, Аноним (-), 13:14, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вушла очередная версия копилефтной конфетки, а ему подавай пермиссивное говно.
     

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