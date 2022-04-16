The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.1

16.04.2022 14:49

Доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.1, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.

Ключевые изменения:

  • В утилиту dd добавлена поддержка альтернативных названий опций iseek=N для skip=N и oseek=N для seek=N, которые используются в варианте dd для BSD-систем.
  • В dircolors добавлена опция "--print-ls-colors" для наглядного и раздельного отображения цветов, определённых в переменной окружении LS_COLORS. В dircolors также добавлена поддержка переменной окружения COLORTERM в дополнение к TERM.
  • В утилитах cp, mv и install при копировании в каталог задействованы системные вызовы openat* для повышения эффективности и исключения возможных состояний гонки.
  • В macOS утилита cp теперь создаёт клон файла в режиме copy-on-write, если исходный и целевой файл размещены в одной ФС APFS и целевой файл отсутствует. При копировании также обеспечено сохранение режима и времени доступа (как при запуске 'cp -p' и 'cp -a').
  • В утилиту 'date' добавлена опция '--resolution' для вывода данных о точности учёта времени.
  • В printf предоставлена поддержка вывода числовых значений в многобайтовых символах.
  • В "sort --debug" реализована диагностика проблем с символами в параметре "--field-separator", конфликтующими с символами, которые могут использоваться в числах.
  • В утилите cat реализовано использование системного вызова copy_file_range при его поддержке системой для копирования данных между двумя файлами только на стороне ядра без передачи данных в память процесса в пространстве пользователя.
  • В chown и chroot обеспечен вывод предупреждения при использовании синтаксиса "chown root.root f" вместо "chown root:root f" так как могут быть проблемы на системах, в которых в именах пользователей допускается указание точки).
  • В утилите dd обеспечен подсчёт байтов вместо блоков, если значение счётчиков заканчивается на символ "B" ('dd count=100KiB'). Флаги count_bytes, skip_bytes и seek_bytes объявлены устаревшими.
  • В ls отключена по умолчанию подсветка файлов с учётом capabilities, так как это приводит к увеличению нагрузки примерно на 30%.
  • В ls и stat отключены попытки автомонтирования файлов. Для автомонитрования следует явно указывать опцию "stat --cached=never".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.0
  3. OpenNews: Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust
  4. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  5. OpenNews: Проблемы безопасности в sort, uniq и join из состава GNU coreutils
  6. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.38
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57028-coreutils
Ключевые слова: coreutils
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:59, 16/04/2022 Скрыто модератором
    		• –7 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.6, швондер (?), 16:02, 16/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    специалисты, где б найти все возможные сочетания для задания даты вида 'next friday' 'last year' и тп в touch, date и других кореутиловских утилитах?
    для друга спрашиваю, я б нашел по сорцам если б мне надо было.
     
  • 1.8, Анонн (?), 16:49, 16/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Странно что перечислили типа "фичи", но даже не упомянули что исправили кучу багов.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру