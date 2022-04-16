Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.1

Доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.1, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д. Ключевые изменения: В утилиту dd добавлена поддержка альтернативных названий опций iseek=N для skip=N и oseek=N для seek=N, которые используются в варианте dd для BSD-систем.

В dircolors добавлена опция "--print-ls-colors" для наглядного и раздельного отображения цветов, определённых в переменной окружении LS_COLORS. В dircolors также добавлена поддержка переменной окружения COLORTERM в дополнение к TERM.

В утилитах cp, mv и install при копировании в каталог задействованы системные вызовы openat* для повышения эффективности и исключения возможных состояний гонки.

В macOS утилита cp теперь создаёт клон файла в режиме copy-on-write, если исходный и целевой файл размещены в одной ФС APFS и целевой файл отсутствует. При копировании также обеспечено сохранение режима и времени доступа (как при запуске 'cp -p' и 'cp -a').

В утилиту 'date' добавлена опция '--resolution' для вывода данных о точности учёта времени.

В printf предоставлена поддержка вывода числовых значений в многобайтовых символах.

В "sort --debug" реализована диагностика проблем с символами в параметре "--field-separator", конфликтующими с символами, которые могут использоваться в числах.

В утилите cat реализовано использование системного вызова copy_file_range при его поддержке системой для копирования данных между двумя файлами только на стороне ядра без передачи данных в память процесса в пространстве пользователя.

В chown и chroot обеспечен вывод предупреждения при использовании синтаксиса "chown root.root f" вместо "chown root:root f" так как могут быть проблемы на системах, в которых в именах пользователей допускается указание точки).

В утилите dd обеспечен подсчёт байтов вместо блоков, если значение счётчиков заканчивается на символ "B" ('dd count=100KiB'). Флаги count_bytes, skip_bytes и seek_bytes объявлены устаревшими.

В ls отключена по умолчанию подсветка файлов с учётом capabilities, так как это приводит к увеличению нагрузки примерно на 30%.

В ls и stat отключены попытки автомонтирования файлов. Для автомонитрования следует явно указывать опцию "stat --cached=never".



