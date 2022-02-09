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Выпуск GNU Binutils 2.38

09.02.2022 22:27

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.38, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

  • В ассемблер и компоновщик добавлена поддержка архитектуры LoongArch, применяемой в процессорах Loongson.
  • В ассемблер добавлена опция "--multibyte-handling=[allow|warn|warn-sym-only]" для выбора метода обработки многобайтовых символов. При указании значения warn выводится предупреждение при наличии многобайтовых символов в исходных текстах, а при указании warn-sym-only - при использовании многобайтовых символов в именах аргументов.
  • В ассемблере улучшена поддержка архитектур AArch64 и ARM, расширена поддержка системных регистров, добавлена поддержка расширения SME (Scalable Matrix Extension, добавлена поддержка процессоров Cortex-R52+, Cortex-A510, Cortex-A710,Cortex-X2, Cortex-A710, а также расширений архитектуры 'v8.7-a', 'v8.8-a', 'v9-a', 'v9.1-a', 'armv9.2-a' и 'armv9.3-a'.
  • Для архитектуры x86 в ассемблер добавлена поддержка инструкций Intel AVX512_FP16.
  • В компоновщик добавлены опции: "-z pack-relative-relocs/-z nopack-relative-relocs" для управления упаковкой относительных перемещений адресов (relocation) в секции DT_RELR; "-z indirect-extern-access/-z noindirect-extern-access" для управления использованием канонических указателей на функции и копированием информации о перемещении адресов; "--max-cache-size=SIZE" для определения максимального размера кэша.
  • В утилиту elfedit добавлена опция "--output-abiversion" для обновления поля ABIVERSION в ELF-файлах.
  • В утилиты readelf, strings, nm и objdump добавлена опция "--unicode" для управления обработкой unicode-символов при выводе символьных имён или строк. При указании "--unicode=locale" unicode-строки обрабатываются в соответствии с текущей локалью, "--unicode=hex" - отображаются в виде шестнадцатеричных кодов, "--unicode=escape" - показываются в виде escale-последовательностей, "--unicode=highlight" - показываются в виде выделенных красным цветом escale-последовательностей.
  • В утилите readelf опция "-r" теперь приводит к дампу данных об относительных перемещениях (relocation).
  • В objcopy добавлена поддержка платформ efi-app-aarch64, efi-rtdrv-aarch64 и efi-bsdrv-aarch64, позволяющих использовать данную утилиту при разработке компонентов для UEFI.
  • В утилиту ar добавлена опция "--thin" для создания сокращённых (thin) архивов, содержащих только таблицы символов и ссылок.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.37
  3. OpenNews: Опасная уязвимость в GNU strings и других утилитах binutils
  4. OpenNews: В обновлении GNU Binutils и GDB устранено нарушение лицензии GPL
  5. OpenNews: Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз компоновщика Mold, развиваемого разработчиком LLVM lld
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56669-binutils
Ключевые слова: binutils
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 23:16, 09/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    А эльбрусы поддерживает?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:01, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет поддерживать как только перепишут на Rust ☺️
     
  • 2.6, Шигорин (?), 00:02, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 00:18, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как называется архитектура? А то лонгсуны я вон вижу и полно совсем уж какой-то обскурщины, о половине списка никогда не слышал.
     

  • 1.7, adolfus (ok), 00:15, 10/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Что там с отладкой ассемблерного кода?
     
  • 1.9, Самокатофил (?), 00:58, 10/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.38 написанных на языке неRust.

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