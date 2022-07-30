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Выпуск веб-приложения для работы с отсканированными документами paperless-ngx 1.8.0

30.07.2022 00:25

Доступен новый выпуск Paperless-ngx, веб-приложения для работы с документами, которое преобразует бумажные документы в электронные, доступные для полнотекстового поиска, скачивания и хранения онлайн. Код написан на языке Python с использованием фреймворка Django и распространяется под лицензией GPLv3. Для ознакомления с возможностями системы подготовлен демонстрационный сайт demo.paperless-ngx.com (логин/пароль - demo/demo).

Paperless-ngx является ответвлением от проекта paperless-ng, который, в свою очередь, ответвился от оригинального проекта paperlsess (форки создавались для продолжения разработки после прекращения сопровождения прошлыми разработчиками). После загрузки отсканированного документа любым доступным способом (по FTP, через веб-интерфейс, через Android-приложение, по электронной почте через IMAP), программа осуществляет оптическое распознавание текста (OCR), используя движок Tesseract, далее в интерфейсе доступно тегирование (в том числе автоматическое с использованием машинного обучения), полнотекстовый поиск, а также загрузка версии документа в формате PDF/A или в форматах офисных пакетов.

В новой версии:

  • Скрипты пре/пост обработки используют переменные окружения вместо аргументов командной строки.
  • Миниатюры в веб-интерфейсе переведены в формат WebP вместо PNG.
  • Настройки веб-интерфейса сохраняются в базе данных.
  • При смене языка документа в интерфейсе появляется подсказка о необходимости перезагрузить страницу.
  • При возникновении ошибки связи с Redis показывается более подробная информация.
  • В веб-интерфейсе добавлена возможность просмотра очереди документов на обработку.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/paperless-n...)
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  4. OpenNews: Новая система оптического распознавания текста EasyOCR
  5. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.28
  6. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.2
Автор новости: DoTheGNU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57575-paperless-ngx
Ключевые слова: paperless-ngx, scaner
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, mimocrocodile (?), 09:36, 30/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ждём форка paperless-ngxxx
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:06, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софт не очень нужный, поэтому разрабы долго его поддерживать не хотят.  
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:41, 30/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Надо было переводить в avif -- у него очень эффективное лосслесс сжатие, конкурентов не существует.
     
  • 1.4, Аноним (5), 10:06, 30/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы сделали нормальную корректировку искажений документов сфотографированных камерой. Не всем со сканерами охота возится
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:57, 30/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > веб-приложения
    > Python
    > Django

    Какая гадость эта ваша заливная рыба!

     

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