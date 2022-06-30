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Packj - инструментарий для выявления вредоносных библиотек на языках Python и JavaScript

30.06.2022 10:24

Разработчики платформы Packj, анализирующей безопасность библиотек, опубликовали открытый инструментарий командной строки, позволяющий выявлять рискованные конструкции в пакетах, которые могут быть связаны с реализацией вредоносной активности или наличием уязвимостей, применяемых для совершения атак на проекты, использующие рассматриваемые пакеты ("supply chain"). Поддерживается проверка пакетов на языках Python и JavaScript, размещённых в каталогах PyPi и NPM (в этом месяце также планируют добавить поддержку Ruby и RubyGems). Код инструментария написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

В ходе анализа 330 тысяч пакетов при помощи предложенного инструментария в репозитории PyPi было выявлено 42 вредоносных пакета c бэкдорами и 2.4 тысячи рискованных пакетов. В процессе обследования выполняется статический анализ кода для выявления особенностей API и оценивается наличие известных уязвимостей, отмеченных в БД OSV. Для анализа API применяется пакет MalOSS. Код пакетов анализируется на предмет наличия типовых шаблонов, обычно применяемых во вредоносном ПО. Шаблоны подготовлены на основе изучения 651 пакетов с подтверждённой вредоносной активностью.

Также выявляются атрибуты и метаданные, приводящие к повышению риска нецелевого использования, такие как выполнение блоков через "eval" или "exec", формирование нового кода во время работы, использование техник запутывания и скрытия кода (obfuscated), манипуляции с переменными окружения, нецелевой доступ к файлам, обращение к сетевым ресурсам в сценариях установки (setup.py), использование тайпсквотинга (назначение имён, похожих на названия популярных библиотек), выявление устаревших и заброшенных проектов, указание несуществующих email и сайтов, отсутствие публичного репозитория с кодом.

Дополнительно можно отметить выявление другими исследователями безопасности пяти вредоносных пакетов в репозитории PyPi, которые отправляли на внешний сервер содержимое переменных окружения с расчётом на кражу токенов к AWS и системам непрерывной интеграции: loglib-modules (преподносилась как модули к легитимной библиотеке loglib), pyg-modules, pygrata и pygrata-utils (преподносились как дополнения к легитимной библиотеке pyg) и hkg-sol-utils.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ossillate-i...)
  2. OpenNews: Перехвачен контроль над Python-пакетом ctx и PHP-библиотекой phpass (дополнено)
  3. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  4. OpenNews: Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI
  5. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
  6. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены три вредоносные библиотеки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57429-packj
Ключевые слова: packj, pypi, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:51, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Так жабаскрипт вредонос на все 100%, чего там разбираться :)
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 10:58, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо рубить с плеча.
    Это нормальная лакмусовая бумажка годности человека как программиста: юзает js/rust - расстрелять электрическими стульями, набитыми ядерными валенками перед строем медведей-хранителей гулага. В ушанках.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:48, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедивости ради, макаки, всё таки, в Rust не смогут. Высок порог.
     
  • 2.10, Ананас (?), 12:31, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Язык, который пора бы уже реально ликвидировать..
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:24, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эталонная икспертиза опеннета
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 10:55, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сигнатуры антивир^W базу вредоносных пакетов как часто обновляют?
    ДокторВеб прикручивается? Модули дли интеграции с Каспермским присутствуют?
    Макак-модератор идёт в комплекте?
    Эвристический анализ в комплекте?
     
     
  • 2.3, QwertyReg (ok), 10:56, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Эвристический анализ в комплекте?

    О чём, собственно, и была новость.

     
  • 2.14, Аноним (12), 12:50, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модуль для интеграции с ИИ
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:03, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наверное чуваков мама не учила, что хранить токены доступа в открытом виде в переменных окружения - это плохая идея. Если это такая массовая проблема, то почему она до сих пор не решена кардинальными методами?
     
     
  • 2.6, Балабол (?), 11:11, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему она до сих пор не решена кардинальными методами?

    Ракеты уже почти готовы, потерпите ещё чуть чуть.

     
  • 2.9, QwertyReg (ok), 12:07, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кардинальными методами?

    Массовыми расстрелами веб-макак?

     
     
  • 3.11, Ананас (?), 12:43, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    веб вообще отдельная история... когда на нем(на веб) хотят заработать, а не для производительности и технической сути - JavaScript основной язык веб-макак
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:25, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и где же их тогда хранить?
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:59, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Могли бы просто ввести модерацию для новых пакетов в репозиториях, уже достаточно было бы так не пропускать фишинг и большую часть вредоносов. Заодно и откровенный мусор, которого полно там.
     
  • 1.13, user90 (?), 12:49, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ээх, углепспластик но ониж все такие
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:55, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охладите трахание, Углепластик!
     

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