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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 14

18.06.2022 10:45

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 14, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это одиннадцатый релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • Включена сборка с использованием JDK17 и улучшена поддержка новых выпусков Java. Добавлен JavaDoc для тестовой ветки JDK 19 и выпуска JDK 18. В JavaDoc реализована поддержка тега "@snippet" для встраивания рабочих примеров и фрагментов кода в документацию на API.
  • Улучшена интеграция с сервером приложений Payara (ответвление от GlassFish), добавлена поддержка развёртывания приложений в локально запущенном контейнере с Payara Server.
  • Улучшена поддержка системы сборки Gradle, расширены поддерживаемые опции CLI-интерфейса, добавлена поддержка кэша конфигурации Gradle.
  • Добавлена поддержка PHP 8.1. Реализована возможность сворачивания блоков с атрибутами при редактировании кода на языке PHP.
  • Добавлен интерфейс для генерации классов для фреймворка Micronaut. Улучшена поддержка конфигурации Micronaut. Добавлен шаблон для класса Controller.
  • Улучшена поддержка CSS и добавлена поддержка спецификации ECMAScript 13 / 2022. Улучшена обработка рекурсивных структур на языке JavaScript.
  • Добавлена возможность автодополнения конструкций в SQL-запросах.
  • До версии 18.0.1 обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac).
  • Улучшена поддержка системы сборки Maven.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.6
  3. OpenNews: Фонд Apache опубликовал отчёт за 2021 финансовый год
  4. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  5. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  6. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57374-netbeans
Ключевые слова: netbeans
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:56, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ещё живо?
     
     
  • 3, Аноним (3), 13:01, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это классика.
     

  • 2, Аноним (3), 13:01, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Для джавы даже лучше чем эклипс.  
     
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