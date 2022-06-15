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В Москве пройдёт девятая международная конференция по PostgreSQL

15.06.2022 13:32

20 и 21 июня 2022 года в Москве в бизнес-центре гостиницы «Рэдиссон Славянская» состоится PGConf.Russia 2022, девятая международная техническая конференция по СУБД PostgreSQL. Организатором PGConf.Russia выступает компания Postgres Professional, российский поставщик СУБД PostgreSQL. Мероприятие является одним из центральных событий в международном сообществе PostgreSQL и собирает сотни специалистов из России и других стран. В конференции примут участие представители крупных российских и международных компаний – «Авито», VK Cloud Solutions, OZON, «АльфаСтрахование», «Яндекс.Облако», «ИнфоСофт», «Аладдин Р.Д»., EnterpriseDB, и других.

Главные направления программы 2022 года – развитие PostgreSQL и его экосистемы, примеры использования СУБД в реальных системах, опыт эксплуатации и тюнинга, рекордные результаты по работе с большими нагрузками и большими БД, высоконадежные и отказоустойчивые конфигурации, работа с геопространственными и слабоструктурированными данными и многое другое.

Несколько докладов будет посвящено ожидаемому в этом году 15-му релизу PostgreSQL. С обзором этой версии выступит Брюс Момжан - один из первых разработчиков PostgreSQL. Команда Postgres Professional расскажет о своих новых результатах – расширенных возможностях SQL/JSON, принятых в новый релиз, о переработке системы хранения больших значений (TOAST) и о многом другом. С полной программой конференции можно ознакомиться на сайте мероприятия.

  1. Главная ссылка к новости (https://postgrespro.ru/blog/ev...)
  2. OpenNews: Обновление PostgreSQL с устранением уязвимости. Выпуск pg_ivm 1.0
  3. OpenNews: Выпуск FerretDB 0.3, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  4. OpenNews: Конфликт, связанный с торговыми марками PostgreSQL, остаётся не урегулирован
  5. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 14
  6. OpenNews: В Нижнем Новгороде состоится конференция по PostgreSQL
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57361-postgresql
Ключевые слова: postgresql, conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (-), 15:01, 15/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Дмитрий (??), 15:02, 15/06/2022 Скрыто модератором
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  • 1.4, васёк (?), 15:14, 15/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.5, Anonim (??), 15:14, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Брюс Момжан работает в  EnterpriseDB, так что это пожалуй единственный иностранный участник, на это международность все...
     
     
  • 2.33, Admino (ok), 17:44, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда так было. Пригласят звезду и назовут международной конференцией.
     
  • 2.40, Михрютка (ok), 18:15, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не ну чо, из иноверцев еще замечены Исламов, Арустамов и Абдрахимов.

    PS а забыл

    еще

    МАРГАРИТА ДОСЫМОВА
    Алтайский государственный университет

    у нее потрясающая должность, зацените - "Начальник управления цифровизации образовательных траекторий"

    цифровизация образовательных траекторий, ска ска ска.

    - а давайте наш колхоз назовем имени Лопе Де Вега!
    - почему Лопе Де Вега-то?
    - да уж больно похоже на ё6 твою мать!

     
  • 2.41, Аноним (41), 18:16, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насмотрелся я на эти "международные" конференции, пока в универе учился. Приедет в наш заднищенский институт казах из казахского заднищенского же института - все, можно вешать лычку межуднародная.
     

  • 1.10, ыы (?), 15:57, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://pgconf.ru/2022/timetable

    PGConf.Russia 2022
    Страница не найдена
    Вернитесь к PGConf.Russia

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    - У меня руки не из того места растут...
    - А что из того места растет?
    - Ноги...
    "

     
  • 1.11, ыы (?), 16:00, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну, предыдущие конференции были весьма интересными.
     
  • 1.17, pashev.ru (?), 16:18, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В чём смысл конференций? Почему не написать просто статьи или даже, прости господи, сделать видео?
     
     
  • 2.19, Без аргументов (?), 16:24, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно тонизирует человеческую психику
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:58, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маркетинг чтобы все видели как им весело.  
     
  • 2.36, Аноним (36), 17:59, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем писать здесь на форуме, можно ведь сидеть в уголке и медитировать
     

  • 1.32, Аноним (-), 17:39, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Postgress Pro ещё не под санкциями?
     
     
  • 2.39, Аноним (26), 18:13, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так по тренду они сами должны отказаться продавать постгрю нам. Ой есть небольшой трабл постргря это опенсорс и не продаётся(обычным не корп пользователям).  
     

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