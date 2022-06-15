В Москве пройдёт девятая международная конференция по PostgreSQL

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|1.5, Anonim (??), 15:14, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Брюс Момжан работает в EnterpriseDB, так что это пожалуй единственный иностранный участник, на это международность все...
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|2.33, Admino (ok), 17:44, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всегда так было. Пригласят звезду и назовут международной конференцией.
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|2.40, Михрютка (ok), 18:15, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не ну чо, из иноверцев еще замечены Исламов, Арустамов и Абдрахимов.
PS а забыл
еще
МАРГАРИТА ДОСЫМОВА
Алтайский государственный университет
у нее потрясающая должность, зацените - "Начальник управления цифровизации образовательных траекторий"
цифровизация образовательных траекторий, ска ска ска.
- а давайте наш колхоз назовем имени Лопе Де Вега!
- почему Лопе Де Вега-то?
- да уж больно похоже на ё6 твою мать!
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|2.41, Аноним (41), 18:16, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насмотрелся я на эти "международные" конференции, пока в универе учился. Приедет в наш заднищенский институт казах из казахского заднищенского же института - все, можно вешать лычку межуднародная.
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|1.10, ыы (?), 15:57, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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https://pgconf.ru/2022/timetable
PGConf.Russia 2022
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- У меня руки не из того места растут...
- А что из того места растет?
- Ноги...
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|1.17, pashev.ru (?), 16:18, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В чём смысл конференций? Почему не написать просто статьи или даже, прости господи, сделать видео?
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|2.36, Аноним (36), 17:59, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зачем писать здесь на форуме, можно ведь сидеть в уголке и медитировать
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|2.39, Аноним (26), 18:13, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так по тренду они сами должны отказаться продавать постгрю нам. Ой есть небольшой трабл постргря это опенсорс и не продаётся(обычным не корп пользователям).
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