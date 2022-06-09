Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 4.2

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 4.2. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Основные новшества: В меню добавлен режим Studio, позволяющий выполнять типовые операции редактирования видео из web-интерфейса PeerTube, такие как усечение видео по времени начала и конца, прикрепление видеофайла в качестве заставки и финала, добавление водяного знака в нижнем правом углу видео. После редактирования новое видео автоматически перекодируется в нужный формат и заменяют старый ролик.

Добавлена расширенная статистика для каждого видео, такая как среднее время просмотра, пиковое число зрителей и распределение зрителей по странам. Информация показывается в виде наглядных графиков. Статистику можно посмотреть в разделе Stats, показываемом после нажатия кнопки "..." под видео.

Добавлена поддержка сохранения постоянных/повторяющихся потоковых live-трансляций (доступных по одной неизменной ссылке) для последующего воспроизведения (ранее функция сохранения была доступна только для одноразовых трансляций). Таким образом теперь любые live-трансляции можно сразу сохранить как обычное видео, доступное по отдельному URL, без необходимости применения внешних утилит.

Для Live-трансляций предоставлены настройки для управления задержкой, определяющей время запаздывания просматриваемого потока от момента фактической съёмки. Из-за передачи между пользователями в режиме P2P задержка в среднем составляет 30-40 секунд. Для сокращения этого времени предложена опция для отключения режима P2P. Также добавлена возможность произвольного увеличения задержки для повышения эффективности передачи сегментов видео между участниками P2P-сети.

В web-интерфейс встроен редактор субтитров.

Администратору предоставлена возможность отображения аватаров авторов на миниатюрах с видео. Платформа PeerTube основана на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера" . Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS). Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером. В настоящее время для размещения контента функционирует около 1100 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).





