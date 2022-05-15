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Второй бета-выпуск мобильной платформы Android 13

15.05.2022 10:57

Компания Google представила вторую бета-версию открытой мобильной платформы Android 13. Релиз Android 13 ожидается в третьем квартале 2022 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6 Pro, Pixel 5/5a 5G, Pixel 4 / 4 XL / 4a / 4a (5G). Тестовые сборки с Android 13 также доступны для некоторых устройств ASUS, HMD (Nokia phones), Lenovo, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi и ZTE. Для установивших прошлые тестовые выпуски предоставлено OTA-обновление.

Среди видимых пользователю улучшений в Android 13 (по сравнению с первой бета-версией отмечается в основном исправление ошибок):

  • Добавлена возможность выборочного предоставления полномочий для доступа к мультимедийным файлам. Если раньше для чтения мультимедийных файлов приходилось предоставлять доступ ко всем файлам в локальном хранилище, то теперь доступ можно ограничить только изображениями, звуковыми файлами или видео.
  • Реализован новый интерфейс выбора фотографий и видео, позволяющий предоставить приложению доступ только к выбранным изображениям и видео и блокировать обращение к остальным файлам. Ранее похожий интерфейс был реализован для документов. Возможна работа как с локальными файлами, так и с данными, размещёнными в облачных хранилищах.
  • Добавлен запрос полномочий на вывод уведомлений приложениями. Без получения предварительного права на отображение уведомлений отправка уведомлений приложением будет блокироваться. Для ранее созданных приложений, рассчитанных на использование с прошлыми версиями Android, полномочия будут предоставлены системой от имени пользователя.
  • Сокращено число приложений, требующих доступа к информации о местоположении пользователя. Например, приложениям выполняющим операции сканирования беспроводных сетей теперь не требуются полномочия, связанные с определением местоположения.
  • Расширены возможности, нацеленные на повышение конфиденциальности и информирование пользователя о возможных рисках. Помимо предупреждений о доступе приложения к буферу обмена в новой ветке обеспечено автоматическое удаление истории помещения данных в буфер обмена после определённого времени неактивности.
  • Добавлена новая унифицированная страница с настойками безопасности и конфиденциальности, в которой реализована наглядная цветовая индикация состояния безопасности и предложены рекомендации по усилению защиты.
  • Предложен набор предварительно подготовленных вариантов цветового оформления интерфейса, позволяющих немного корректировать цвета в рамках выбранной цветовой схемы. Цветовые варианты влияют на внешний вид всех компонентов операционной системы, включая фоновые обои.
  • Предоставлена возможность адаптации фона пиктограмм любых приложений к цветовой схеме темы оформления или цвету фонового изображения. В интерфейсе управления воспроизведением музыки обеспечено использование в качестве фона изображений обложек воспроизводимых альбомов.
  • Добавлена возможность привязки к приложениям индивидуальных настроек языка, отличающихся от настроек языка, выбранных в системе.
  • Значительно улучшена работа на устройствах с большими экранами, такими как планшетные ПК, Chromebook и смартфоны со складными экранами. Для больших экранов оптимизирована компоновка выпадающего блока с уведомлениями, домашнего экрана и экрана блокировки системы, которые теперь используют всё имеющееся экранное пространство. В блоке, появляющемся при скользящем жесте сверху-вниз, на больших экранах обеспечено разделение в разные столбцы быстрых настроек и списка уведомлений. Добавлена поддержка двухпанельного режима работы в конфигураторе, в котором на больших экранах теперь постоянно видны разделы настроек.

    Улучшены режимы совместимости для приложений. Предложена реализация панели задач, показывающая в нижней части экрана пиктограммы запущенных приложений, позволяющая быстро переключаться между программами и поддерживающая перенос приложений через интерфейс drag&drop в различные области многооконного режима (split-screen), разделяющего экран на части для работы одновременно с несколькими приложениями.

  • Повышено удобство рисования и ввода текста с использованием электронного пера. Добавлена защита от появления ложных мазков при касании сенсорного экрана руками во время рисования стилусом.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/produc...)
  2. OpenNews: Первый бета-выпуск мобильной платформы Android 13
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы LineageOS 19 на основе Android 12
  4. OpenNews: Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 13
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 12
  6. OpenNews: Доступна платформа Android TV 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57191-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, васёк (?), 11:44, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    android - единственный нормальный Linux
     
     
  • 2.2, Иван Ворстаненко (?), 11:49, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Толсто.

    Учитывая его полузакрытое воплощение в 99.9% устройств, тяжеловестность и тотальную Java-шность, есть варианты хоть и не столько популярны, но архитектурно по-эффективнее и по-лучше :)

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:12, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > тяжеловестность и тотальную Java-шность

    По памяти - мб, по "тяжёлости" - учтите, что Snapdragon'ы рядом не валялись с ADL/Zen 3, т.е. Android на обычном PC при достаточном RAM (=> 6GB) будет летать.

    // b.

     
     
  • 4.17, Иван Ворстаненко (?), 13:39, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По производительности процессоров мб в сухой синтетике Snapdragon выигрывают. Однако, поставьте на старый проц, вроде fx4300 (4-ёх ядерный) 2012-13 года какую-то новую систему с нетяжёлым окружением (XFCE, LXDE/LXQT). Тормозов вряд ли увидите :) Такое же провернуть со старыми смартфонами хоть и можно, но из-за высоких системных требований (можно погуглить) смею предположить, что и к процу они столь же высоки (ориентируюсь по требованиям к ОЗУ, экрану и скорости чтения/записи).
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 13:48, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс андроид целиком и полностью ускорен на GPU.
    Xfce к сожалению так не умеет.
     
  • 3.13, bnm (?), 13:22, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуйте запустить обычный линукс на смартфоне, потом будете говорить о тяжеловесности
     
     
  • 4.16, Аноним (-), 13:35, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем postmarketos основанный на alpine не легковесный?
     
  • 4.19, Иван Ворстаненко (?), 13:44, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы пробовали? Я - да (Redmi 4X был подопытным).
    Хоть и не люблю аргументировать что-то своим "опытом", ибо по сути являюсь анонимом.
    Но для хотя-бы закрепления, гляньте на сайте postmarketOS лучше всего поддерживаемые девайсы, их характеристики и осознайте, что может быть сам интерфейс не особо оптимизирован для такой же шустрой работы, как в Android, но эта штука превращается в полноценный ARM десктоп, который уж точно не назвал бы "тормозным".
     
  • 3.31, Интел (?), 15:02, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > тотальную Java-шность

    Чем тебе ява не угодила? Радуйся, что не тотальная джаба.

     
  • 2.11, Anonim (??), 13:06, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс там используется просто как бутстрап для JVM-аналога
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:23, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так и Линукс но ОС, а ядро, просто какая-то мутная либа, от Васяна (Линусяна)
     
  • 2.28, barmaley (??), 14:44, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для ламеров и полных нулей в линуксе
     
     
  • 3.40, Интел (?), 15:36, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ламеров

    Ух… словцо то какое! Так и повеяло серединой 2000-х 🤗

     
  • 2.41, user90 (?), 16:32, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .. самая кривая и убогая надстройка над Linux ;)
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:56, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализован новый интерфейс выбора фотографий и видео, позволяющий предоставить приложению доступ только к выбранным изображениям и видео и блокировать обращение к остальным файлам.

    на айфоне такоже уже лет 7, спингвинили (

     
     
  • 2.9, Rev (?), 12:26, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ещё интересно можно ли будет дать права на одну папку с фотками, например, но не давать права на другие папки с фотками?
    Лучше бы сразу на уровне директорий это разделяли.
     
     
  • 3.12, And (??), 13:20, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Придётся выбросить все их идеи и отдать пользователю обратно файлы. Чтобы было бы правильно. Но "почему-то" юзера отодвигают от сути.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:00, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Добавлена возможность привязки к приложениям индивидуальных настроек языка, отличающихся от настроек языка, выбранных в системе.

    Пяць лет этого ждал. Наконец-то.

    Вот переехали бы они с дурацкого Bionic на musl или uclibc!

     
     
  • 2.5, Ан (??), 12:02, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    uClibc-ng
     

  • 1.7, Аноним (8), 12:11, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Старательно убивают UI.

    Все серое монотонное - убиться можно.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:44, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как можно убить то что изначально мертво?
     
  • 2.20, YetAnotherOnanym (ok), 13:46, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А должен выглядеть так, как будто юзер ЛСД объелся?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:09, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А золотой середины вообще не бывает?
     
     
  • 4.26, Fracta1L (ok), 14:29, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Предлагаешь всё сделать золотым, а не серым?
     
  • 3.29, Аноним (8), 14:44, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Школу недавно закончил?

    Был такой Android 4.4 - почти идеальный по части UI/HIG.

    Потом пошла Windows 8 и деградация.

    // b.

     
  • 3.36, Аноним (36), 15:20, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хочешь сказать что в Айфоне плохой интерфейс?
     

  • 1.10, Имя (?), 12:54, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Рекомендации по усилению защиты конфиденциальности в продуктах компании Google

    xD

     
     
  • 2.14, And (??), 13:22, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оруэлл выучен. Ещё слоган - Digital Wellbeing.
     
  • 2.27, Fracta1L (ok), 14:31, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас "приватность" и "конфиденциальность" означают "за тобой следят только две структуры", и то хлеб
     

  • 1.15, And (??), 13:32, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во всей этой истории за 10~15 лет одно уловил:

    Нет возможности выстроить удобное, полезное окружение - себе построить инструмент. Придут и сломают через пару лет: старую версию отберут, новая версия не умеет прежнего. И нет сразу смысла в смартфоне. Так... На поиграться и выбросить.

    Сколько было хороших и полезных софтинок, а больше недоступны. И репощиторий (ака "магазин") не позволяет забирать вовремя для хранения у себя.

    Плохо. Очень плохо.

    > информирование пользователя о возможных рисках

    Понятно и очевидно всё про риски и без того. Нужны ручки отключения этих рисков. А ручек-то и нет...

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:14, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Придут и сломают через пару лет: старую версию отберут, новая версия не умеет прежнего

    маркетинговый прогресс, чувак, что бы через пару пар лет вернуть что-то под видом нового

     
  • 2.35, Интел (?), 15:07, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Большинство людей (хомяков) меняют телефон каждые год-полгода. Они даже не задумываются над всем тем что ты сказал 😏
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 15:23, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда у хомяков столько денег? Я конечно был свидетелем, как в салон связи девушка айфон в кредит, но все же так делают.
     
     
  • 4.39, Интел (?), 15:33, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так покупают в основном бюджетные модели за условные 100 баксов, а не флагманы. Доля флагманов на рынке андроид устройств очень невелика.
     
  • 4.42, амоним (?), 16:42, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хехе. ну я телефоны принципиально только в рассрочку беру. по сути в аренду получается. 3 года рассрочки - 3 года поддержки от самсунг. все честно.
     

  • 1.22, Аноним (22), 13:50, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какой-то iOS получается)))
     
     
  • 2.34, Интел (?), 15:06, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это плохо?
     
     
  • 3.38, Аноним (36), 15:24, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это хорошо.
     

  • 1.30, barmaley (??), 14:51, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мое имхо - андроид становится все хуже и хуже, да делают больше фишек для безопасности, для юзеров без рута, только все это и раньше было можно и даже больше если был рут, но все больше закрывают всякие лазейки  для получения разных удобств, в т.ч. и для получения рут-прав
     
     
  • 2.33, Интел (?), 15:04, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что надо имитировать рабочий процесс иначе если не будет обновлений, хомячьё подумает, что проект загнулся. По мне так андроид 4 версии был идеален. Дальше пошла какая-то стагнация.
     

  • 1.32, Интел (?), 15:03, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    На чем сейчас актуально писать софт под андроид? Ява, котлин, с++, скала?
     
     
  • 2.43, амоним (?), 16:43, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kotlin, flutter
     
     
  • 3.44, Интел (?), 16:48, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > flutter

    Но это же фреймворк для языка dart.

     

  • 1.45, Аноним (45), 16:59, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой.. все скруглённое сколько можно..
    У меня тел на шестом андроиде кастом все радует..
     

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