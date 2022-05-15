Второй бета-выпуск мобильной платформы Android 13

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|2.2, Иван Ворстаненко (?), 11:49, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Толсто.
Учитывая его полузакрытое воплощение в 99.9% устройств, тяжеловестность и тотальную Java-шность, есть варианты хоть и не столько популярны, но архитектурно по-эффективнее и по-лучше :)
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|3.8, Аноним (8), 12:12, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> тяжеловестность и тотальную Java-шность
По памяти - мб, по "тяжёлости" - учтите, что Snapdragon'ы рядом не валялись с ADL/Zen 3, т.е. Android на обычном PC при достаточном RAM (=> 6GB) будет летать.
// b.
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|4.17, Иван Ворстаненко (?), 13:39, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По производительности процессоров мб в сухой синтетике Snapdragon выигрывают. Однако, поставьте на старый проц, вроде fx4300 (4-ёх ядерный) 2012-13 года какую-то новую систему с нетяжёлым окружением (XFCE, LXDE/LXQT). Тормозов вряд ли увидите :) Такое же провернуть со старыми смартфонами хоть и можно, но из-за высоких системных требований (можно погуглить) смею предположить, что и к процу они столь же высоки (ориентируюсь по требованиям к ОЗУ, экрану и скорости чтения/записи).
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|5.21, Аноним (21), 13:48, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интерфейс андроид целиком и полностью ускорен на GPU.
Xfce к сожалению так не умеет.
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|3.13, bnm (?), 13:22, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Попробуйте запустить обычный линукс на смартфоне, потом будете говорить о тяжеловесности
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|4.19, Иван Ворстаненко (?), 13:44, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы пробовали? Я - да (Redmi 4X был подопытным).
Хоть и не люблю аргументировать что-то своим "опытом", ибо по сути являюсь анонимом.
Но для хотя-бы закрепления, гляньте на сайте postmarketOS лучше всего поддерживаемые девайсы, их характеристики и осознайте, что может быть сам интерфейс не особо оптимизирован для такой же шустрой работы, как в Android, но эта штука превращается в полноценный ARM десктоп, который уж точно не назвал бы "тормозным".
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|3.31, Интел (?), 15:02, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> тотальную Java-шность
Чем тебе ява не угодила? Радуйся, что не тотальная джаба.
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|3.25, Аноним (25), 14:23, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так и Линукс но ОС, а ядро, просто какая-то мутная либа, от Васяна (Линусяна)
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|3.40, Интел (?), 15:36, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ламеров
Ух… словцо то какое! Так и повеяло серединой 2000-х 🤗
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|1.3, Аноним (3), 11:56, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Реализован новый интерфейс выбора фотографий и видео, позволяющий предоставить приложению доступ только к выбранным изображениям и видео и блокировать обращение к остальным файлам.
на айфоне такоже уже лет 7, спингвинили (
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|2.9, Rev (?), 12:26, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ещё интересно можно ли будет дать права на одну папку с фотками, например, но не давать права на другие папки с фотками?
Лучше бы сразу на уровне директорий это разделяли.
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|3.12, And (??), 13:20, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Придётся выбросить все их идеи и отдать пользователю обратно файлы. Чтобы было бы правильно. Но "почему-то" юзера отодвигают от сути.
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|1.4, Аноним (4), 12:00, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Добавлена возможность привязки к приложениям индивидуальных настроек языка, отличающихся от настроек языка, выбранных в системе.
Пяць лет этого ждал. Наконец-то.
Вот переехали бы они с дурацкого Bionic на musl или uclibc!
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|3.29, Аноним (8), 14:44, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Школу недавно закончил?
Был такой Android 4.4 - почти идеальный по части UI/HIG.
Потом пошла Windows 8 и деградация.
// b.
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|1.10, Имя (?), 12:54, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Рекомендации по усилению защиты конфиденциальности в продуктах компании Google
xD
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|2.27, Fracta1L (ok), 14:31, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас "приватность" и "конфиденциальность" означают "за тобой следят только две структуры", и то хлеб
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|1.15, And (??), 13:32, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Во всей этой истории за 10~15 лет одно уловил:
Нет возможности выстроить удобное, полезное окружение - себе построить инструмент. Придут и сломают через пару лет: старую версию отберут, новая версия не умеет прежнего. И нет сразу смысла в смартфоне. Так... На поиграться и выбросить.
Сколько было хороших и полезных софтинок, а больше недоступны. И репощиторий (ака "магазин") не позволяет забирать вовремя для хранения у себя.
Плохо. Очень плохо.
> информирование пользователя о возможных рисках
Понятно и очевидно всё про риски и без того. Нужны ручки отключения этих рисков. А ручек-то и нет...
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|2.24, Аноним (24), 14:14, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Придут и сломают через пару лет: старую версию отберут, новая версия не умеет прежнего
маркетинговый прогресс, чувак, что бы через пару пар лет вернуть что-то под видом нового
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|2.35, Интел (?), 15:07, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Большинство людей (хомяков) меняют телефон каждые год-полгода. Они даже не задумываются над всем тем что ты сказал 😏
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|3.37, Аноним (36), 15:23, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откуда у хомяков столько денег? Я конечно был свидетелем, как в салон связи девушка айфон в кредит, но все же так делают.
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|4.39, Интел (?), 15:33, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так покупают в основном бюджетные модели за условные 100 баксов, а не флагманы. Доля флагманов на рынке андроид устройств очень невелика.
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|4.42, амоним (?), 16:42, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хехе. ну я телефоны принципиально только в рассрочку беру. по сути в аренду получается. 3 года рассрочки - 3 года поддержки от самсунг. все честно.
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|1.30, barmaley (??), 14:51, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мое имхо - андроид становится все хуже и хуже, да делают больше фишек для безопасности, для юзеров без рута, только все это и раньше было можно и даже больше если был рут, но все больше закрывают всякие лазейки для получения разных удобств, в т.ч. и для получения рут-прав
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|2.33, Интел (?), 15:04, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Потому что надо имитировать рабочий процесс иначе если не будет обновлений, хомячьё подумает, что проект загнулся. По мне так андроид 4 версии был идеален. Дальше пошла какая-то стагнация.
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|1.32, Интел (?), 15:03, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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На чем сейчас актуально писать софт под андроид? Ява, котлин, с++, скала?
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|1.45, Аноним (45), 16:59, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой.. все скруглённое сколько можно..
У меня тел на шестом андроиде кастом все радует..
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