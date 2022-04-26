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Первый бета-выпуск мобильной платформы Android 13

26.04.2022 22:49

Компания Google представила первую бета-версию открытой мобильной платформы Android 13. Релиз Android 13 ожидается в третьем квартале 2022 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6 Pro, Pixel 5/5a 5G, Pixel 4 / 4 XL / 4a / 4a (5G). Для установивших первый тестовый выпуск предоставлено OTA-обновление.

Изменения в Android 13-beta1 по сравнению со второй предварительной версией:

  • Обеспечено выборочное предоставление полномочий для доступа к мультимедийным файлам. Если раньше при необходимости чтения мультимедийных файлов из локального хранилища приходилось предоставлять право READ_EXTERNAL_STORAGE, открывающее доступ ко всем файлам, то теперь можно по отдельности предоставить доступ к изображениям (READ_MEDIA_IMAGES), звуковым файлам (READ_MEDIA_AUDIO) или видео (READ_MEDIA_VIDEO).
  • Для приложений, генерирующих ключи, API Keystore и KeyMint теперь предоставляют более детальные и точные индикаторы ошибок и позволяют использовать исключения java.security.ProviderException для перехвата ошибок.
  • В AudioManager добавлен API для маршрутизации звука, позволяющий определить каким образом будет обработан звуковой поток. Добавлен метод getAudioDevicesForAttributes() для получения списка устройств, в через которые возможен вывод звука, а также метод getDirectProfilesForAttributes() для определения возможности прямого воспроизведения звуковых потоков.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 13
  3. OpenNews: Предварительный выпуск Android 13
  4. OpenNews: Доступна платформа Android TV 12
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 12
  6. OpenNews: Google перейдёт к развитию новшеств для Android в основном ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57090-android
Ключевые слова: android
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, А где же каменты (?), 00:05, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Эпл поддерживает свои фоны пять лет и даже больше. Сколько лет поддержки у андройдофонов?
     
     
  • 2.3, Ононимус (?), 00:09, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно СВОИ телефоны гугл поддерживает долго. Остальные по-разному, в зависимости от наглости производителя.
     
  • 2.7, Анон01 (?), 00:17, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у меня pixel 3 из 2018 и android 12L это официально последняя прошивка для него так что 4 года плюс один год после выхода гугл поддерживает старые версии андроид обновлениями безопасности так что 5 лет, но говорят что начиная с pixel 6 поддержка будет расширена до 7-8 лет.
     
  • 2.11, Z (??), 01:02, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У эпла обновления кумулятивные – всё и сразу (браузер, почта, иные приложения), а на андроид несколько иной подход. У меня древний телефон, которому 7 лет, он давным давно не поддерживается, а обновления на софт приходят постоянно, в т.ч. встроенный gmail, браузер и т.д. Не обновляются только фичи самой операционки.
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:21, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нокиа - обновка до 11 прилетела на днях.
     
  • 2.16, Admino (ok), 01:31, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xiaomi mi5 2016 года, всё ещё актуален.
     

  • 1.4, Anonnnym (?), 00:11, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ждем, когда устройства типа микрофона можно будет не монопольно захватывать
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:14, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В нем используется openjdk 11
    Не прошло и 10 лет
     
  • 1.6, flexagoon (ok), 00:15, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздно новость вышла, все эксперты спят вместо того чтобы писать комменты на опеннете. И где мне тогда читать про ужасные зонды от гугла и про то насколько Андроид 4 лучше чем 13?
     
     
  • 2.8, Rndanon (?), 00:26, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я эксперт и не сплю. Нет андроида кроме 7 и запись разговора с линии пророк его.
     
     
  • 3.14, Z (??), 01:12, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > запись разговора с линии

    Кто-то еще общается голосом через стандартные звонки??? У меня года эдак с 2017 почти все личные контакты в мессенджеры перешли. С линии звонят только всякого рода курьеры, таксисты и доставщики, изредка спамеры.

     
  • 2.10, Аноним (10), 00:46, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда они так торопятся с новыми версиями. Я ещё на Android 4.4.
     
     
  • 3.13, Z (??), 01:07, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я ещё на Android 4.4.

    Довольно распространённая версия, почему-то многих знаю кто на четвёрке сидит. И в то же время редко кого встретишь на седьмом или даже восьмом.

     

  • 1.9, Аноним (9), 00:38, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Книги в Гугле не читают.
    Или сами свой Android не юзают.
     
     
  • 2.12, Z (??), 01:05, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > сами свой Android не юзают

    Это как в среде опенсорса. Идёшь на конференцию – у всех макбуки с запущенной macOS и linux в виртуалке 🤔🤣

     

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