Первый бета-выпуск мобильной платформы Android 13

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|2.3, Ононимус (?), 00:09, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно СВОИ телефоны гугл поддерживает долго. Остальные по-разному, в зависимости от наглости производителя.
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|2.7, Анон01 (?), 00:17, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну у меня pixel 3 из 2018 и android 12L это официально последняя прошивка для него так что 4 года плюс один год после выхода гугл поддерживает старые версии андроид обновлениями безопасности так что 5 лет, но говорят что начиная с pixel 6 поддержка будет расширена до 7-8 лет.
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|2.11, Z (??), 01:02, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У эпла обновления кумулятивные – всё и сразу (браузер, почта, иные приложения), а на андроид несколько иной подход. У меня древний телефон, которому 7 лет, он давным давно не поддерживается, а обновления на софт приходят постоянно, в т.ч. встроенный gmail, браузер и т.д. Не обновляются только фичи самой операционки.
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|1.6, flexagoon (ok), 00:15, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поздно новость вышла, все эксперты спят вместо того чтобы писать комменты на опеннете. И где мне тогда читать про ужасные зонды от гугла и про то насколько Андроид 4 лучше чем 13?
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|2.8, Rndanon (?), 00:26, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я эксперт и не сплю. Нет андроида кроме 7 и запись разговора с линии пророк его.
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|3.14, Z (??), 01:12, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> запись разговора с линии
Кто-то еще общается голосом через стандартные звонки??? У меня года эдак с 2017 почти все личные контакты в мессенджеры перешли. С линии звонят только всякого рода курьеры, таксисты и доставщики, изредка спамеры.
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|2.10, Аноним (10), 00:46, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда они так торопятся с новыми версиями. Я ещё на Android 4.4.
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|3.13, Z (??), 01:07, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я ещё на Android 4.4.
Довольно распространённая версия, почему-то многих знаю кто на четвёрке сидит. И в то же время редко кого встретишь на седьмом или даже восьмом.
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|2.12, Z (??), 01:05, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> сами свой Android не юзают
Это как в среде опенсорса. Идёшь на конференцию – у всех макбуки с запущенной macOS и linux в виртуалке 🤔🤣
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