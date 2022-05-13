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Опубликован multipass 1.9, инструментарий для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

13.05.2022 11:52

Компания Canonical опубликовала выпуск инструментария multipass 1.9, предназначенного для упрощения установки различных версий Ubuntu в виртуальных машинах, запускаемых в системах виртуализации Linux, Windows и macOS. Multipass позволяет разработчику одной командой без дополнительных настроек запустить нужную версию Ubuntu в виртуальной машине, например, для экспериментов или проверки работы своего приложения. Для запуска виртуальной машины в Linux используется KVM, в Windows - Hyper-V, а в macOS - HyperKit. Также возможно использование для выполнения виртуальных машин VirtualBox. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрой установки multipass в Ubuntu подготовлен snap-пакет.

Multipass самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии. Для настройки может применяться cloud-init. Предусмотрена возможность как монтирования дисковых разделов в виртуальное окружение (команда "multipass mount"), так и передачи отдельных файлов между хост-системой и виртуальной машиной (команда "multipass transfer"). Поддерживается полная интеграция установленной виртуальной машины с основным рабочим столом (добавляются пиктограммы приложений, системное меню и уведомления).

В новой версии реализована возможность аутентификации клиента для запуска multipass под непривилегированным пользователем. Для платформы macOS добавлена поддержка перевода виртуальных машин в спящий режим и обеспечена возможность запуска локального мини-облака (связывание запущенных виртуальных окружений с сетевыми интерфейсами хост-системы для организации доступа к виртуальным машинам из внешних сетей). Предоставлена возможность запуска Ubuntu 22.04 в macOS и Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com//blog/linux...)
  2. OpenNews: Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  4. OpenNews: Выпуск системы управления инфраструктурой виртуализации oVirt 4.5.0
  5. OpenNews: Проект Celestial развивает сборку Ubuntu с Flatpak вместо Snap
  6. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57182-multipass
Ключевые слова: multipass, virtual
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:56, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересный инструмент, надо попробовать. Ubuntu лучший дистрибутив по моему мнению
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:37, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, надо попробовать для запуска проприетарного Хромога.
     
     
  • 3.7, iPony129412 (?), 12:58, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле?
    Оно же не умеет в графику.
     
     
  • 4.8, Аноним (6), 13:07, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто не умеет: Ubuntu или KVM/VirtualBox?
     
     
  • 5.10, iPony129412 (?), 13:26, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто не умеет: Ubuntu или KVM/VirtualBox?

    Multipass

     
     
  • 6.14, Аноним (6), 13:50, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он предназначен для развёртывания образов. А сама Ubuntu выполняется в KVM.
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:31, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и не лучший, нов его пользу сделали выбор. Если пользовательский софт - то убунта. Ред-хат и клоны не ставятся на десктопы, по моему мнению.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 12:01, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Оно без Rosetta на macOS может? 🤨

    Надо попробовать. А то пользуюсь UTM

    https://mac.getutm.app/

     
  • 1.4, m (??), 12:11, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KVM + "Virtual Machine Manager" не то же самое делает?
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 12:25, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:12, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал-экспериментировал наверное года два назад, cloud init конфиги прикольные, но vagrant уже как-то привычнее.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:29, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну все, девопсы настолько отупели, что дернуть дебустрап для них стало слишком сложно. Одной командой формируется root fs! Никаких мутных образов, все актуальное и подписанное из репозиториев (можно даже использовать собственный репозиторий). Куда проще, казалось бы. Для экспериментов или проверки чрута хватит более чем. Опять же с пробросом устройств и сети никаких проблем.

    Если нужно что-то мутить с капабилитис, LXC/LXD как вариант (и опять же там какие хочешь дистрибутивы, все в пару ключей при создании контейнера).
    И только если нужна другая архитектура, нужен KVM/QEMU. И опять таки, с установкой любых ОС там никаких проблем, виртменеджер есть уже многие годы.

    Достаточно не использовать винду на локалхосте! И не быть отупевшим от маркетинга cloud-васьком.

     
     
  • 2.13, Аноним (12), 13:33, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    САБЖ инструмент для тестирования софт разработчика. Просто и легкий инструмет. Или я чего-то не понял?
     

  • 1.15, ананоша (?), 14:15, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    man NixOS
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:31, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каноникал же ушёл из России => не нужен
     
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 15:20, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут есть хоть один, кто пользовался их платной поддержкой?
     

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