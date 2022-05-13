Опубликован multipass 1.9, инструментарий для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

Компания Canonical опубликовала выпуск инструментария multipass 1.9, предназначенного для упрощения установки различных версий Ubuntu в виртуальных машинах, запускаемых в системах виртуализации Linux, Windows и macOS. Multipass позволяет разработчику одной командой без дополнительных настроек запустить нужную версию Ubuntu в виртуальной машине, например, для экспериментов или проверки работы своего приложения. Для запуска виртуальной машины в Linux используется KVM, в Windows - Hyper-V, а в macOS - HyperKit. Также возможно использование для выполнения виртуальных машин VirtualBox. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрой установки multipass в Ubuntu подготовлен snap-пакет.

Multipass самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии. Для настройки может применяться cloud-init. Предусмотрена возможность как монтирования дисковых разделов в виртуальное окружение (команда "multipass mount"), так и передачи отдельных файлов между хост-системой и виртуальной машиной (команда "multipass transfer"). Поддерживается полная интеграция установленной виртуальной машины с основным рабочим столом (добавляются пиктограммы приложений, системное меню и уведомления).

В новой версии реализована возможность аутентификации клиента для запуска multipass под непривилегированным пользователем. Для платформы macOS добавлена поддержка перевода виртуальных машин в спящий режим и обеспечена возможность запуска локального мини-облака (связывание запущенных виртуальных окружений с сетевыми интерфейсами хост-системы для организации доступа к виртуальным машинам из внешних сетей). Предоставлена возможность запуска Ubuntu 22.04 в macOS и Windows.



