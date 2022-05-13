Опубликован multipass 1.9, инструментарий для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

|
|1.1, Аноним (1), 11:56, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Интересный инструмент, надо попробовать. Ubuntu лучший дистрибутив по моему мнению
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.14, Аноним (6), 13:50, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так он предназначен для развёртывания образов. А сама Ubuntu выполняется в KVM.
|
|2.12, Аноним (12), 13:31, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может и не лучший, нов его пользу сделали выбор. Если пользовательский софт - то убунта. Ред-хат и клоны не ставятся на десктопы, по моему мнению.
|
|1.4, m (??), 12:11, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
KVM + "Virtual Machine Manager" не то же самое делает?
|
|1.9, Аноним (9), 13:12, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пробовал-экспериментировал наверное года два назад, cloud init конфиги прикольные, но vagrant уже как-то привычнее.
|
|1.11, Аноним (11), 13:29, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну все, девопсы настолько отупели, что дернуть дебустрап для них стало слишком сложно. Одной командой формируется root fs! Никаких мутных образов, все актуальное и подписанное из репозиториев (можно даже использовать собственный репозиторий). Куда проще, казалось бы. Для экспериментов или проверки чрута хватит более чем. Опять же с пробросом устройств и сети никаких проблем.
Если нужно что-то мутить с капабилитис, LXC/LXD как вариант (и опять же там какие хочешь дистрибутивы, все в пару ключей при создании контейнера).
И только если нужна другая архитектура, нужен KVM/QEMU. И опять таки, с установкой любых ОС там никаких проблем, виртменеджер есть уже многие годы.
Достаточно не использовать винду на локалхосте! И не быть отупевшим от маркетинга cloud-васьком.
|
|
|
|2.13, Аноним (12), 13:33, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
САБЖ инструмент для тестирования софт разработчика. Просто и легкий инструмет. Или я чего-то не понял?
|