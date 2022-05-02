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Компания Oracle опубликовала утилиту для перевода приложений с Solaris 10 на Solaris 11.4

02.05.2022 13:33

Компания Oracle опубликовала утилиту sysdiff, упрощающую перенос старых приложений из Solaris 10 в окружение на базе Solaris 11.4. В связи с переходом Solaris 11 на систему пакетов IPS (Image Packaging System) и прекращением поддержки пакетов SVR4, прямой перенос приложений с имеющимися зависимостями затруднён, несмотря на сохранение бинарной совместимости, поэтому до сих пор одним из наиболее простых вариантов миграции был запуск отдельного изолированного окружения Solaris 10 внутри системы с Solaris 11.4.

Утилита sysdiff позволяет выделить связанные с приложением файлы и перенести их в окружение с Solaris 11.4, не тратя ресурсы на поддержание отдельной изолированной зоны с Solaris 10. Sysdiff анализирует указанное окружение с Solaris 10 и формирует IPS-пакеты для исполняемых файлов, библиотек, данных, файлов конфигурации и прочих компонентов, не связанных с операционной системой. Подготовленные IPS-пакты изначально адаптированы для выполнения в окружении с Solaris 11.4 и доступа к файлам, используемым в окружении Solaris 10. Утилита поддерживает только запуск из Solaris 11.4, поэтому при необходимости переноса отдельных установок с Solaris 10, работающих поверх оборудования, их вначале нужно преобразовать в изолированное окружение solaris10, запускаемое в Solaris 11.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU44
  4. OpenNews: Возможность генерации фиктивных подписей ECDSA в Java SE. Уязвимости в MySQL, VirtualBox и Solaris
  5. OpenNews: Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, прекратит поддержку архитектуры SPARC
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2021.04, продолжающего развитие OpenSolaris
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57122-sysdiff
Ключевые слова: sysdiff, solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 13:45, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Но зачем?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:08, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С сша-ах много компнаний, юзающих солярку. И на линукс многие не собираются, тем там того, что есть в солярке.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:07, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала создадут себе проблему, потом героически её решают.
     
     
  • 4.12, Аноним (2), 17:22, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыли спросить великого специалиста?
     
  • 2.4, Zenitur (ok), 14:13, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем же, зачем Apple делала комфортный переход с Mac OS на Mac OS X как для разработчиков приложений (Carbon API), так и для конечных пользователей (виртуальная машина для запуска Mac OS 9 прог)
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:13, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего только не придумают, лишь бы Арчиком не пользоваться...
     
     
  • 2.7, iZEN (ok), 14:48, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее уж FreeBSD.
     
     
  • 3.8, Ooiiii (?), 15:40, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetBSD?
     
     
  • 4.9, Смузихлёб (ok), 16:23, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    BolgenOS
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:52, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Им просто пофиг на мнение вантузятнега. Вот когда сам перейдёшь на фрибзд...
     
     
  • 4.13, iZEN (ok), 18:38, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходи, кто мешает? Я в 2006 году перешёл.
     

  • 1.5, Корец (?), 14:20, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Утилита sysdiff позволяет выделить связанные с приложением файлы

    Довольно странно. Разве этим не занимается пакетный менеджер или тут про что-то другое?

     
     
  • 2.6, Какаянахренразница (ok), 14:36, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько я понял, изменился формат пакетов И пакетный менеджер.
     
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