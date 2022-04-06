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Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 5

06.04.2022 13:58

Состоялся релиз Zulip 5, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

  • Пользователям предоставлена возможность установки статусов в форме emoji в дополнение к статусным сообщениям. Статусные emoji показываются в боковой панели, ленте сообщений и поле составления сообщения. Анимация в emoji воспроизводится только при наведении указателя мыши на символ.
  • Переделано оформление поля составления сообщения и расширены возможности редактирования. Добавлены кнопки форматирования для выделения текста жирным или курсивом, вставки ссылок и добавления времени. Для больших сообщений поле ввода теперь может расширяться, вплоть до раскрытия на весь экран.
  • Добавлена возможность пометки тем решёнными, что удобно использовать для наглядной пометки завершения работы над теми или иными задачами.
  • В сообщении разрешена вставка до 20 изображений, которые теперь отображаются с выравниванием по сетке. Переделан интерфейс для просмотра изображений в полноэкранном режиме, в котором улучшено масштабирование, панорамирование и отображение меток.
  • Изменён стиль всплывающих подсказок и диалогов.
  • Предоставлена возможность выставления конктекстных ссылок на сообщение или чат при разборе проблем, общении в форуме, работе с электронной почтой и любых других применениях. Для постоянных ссылок обеспечено перенаправление на актуальное сообщение, в случае переноса сообщения в другую тему или раздел. Добавлена поддержка выставления ссылок на отдельные сообщения в нити обсуждения.
  • Добавлена функция для отображения содержимого разделов публикаций (stream) в Web с возможностью просмотра без создания учётной записи.
  • Администратору предоставлена возможность определения персональных настроек, применяемых по умолчанию для новых пользователей. Например, можно изменить тему оформления и набор пиктограмм, включить вывод уведомлений и т.п.
  • Добавлена поддержка отправки приглашений, срок действия которых ограничен. При блокировки пользователя обеспечена автоматическая блокировка и всех отправленных им приглашений.
  • На сервере реализована возможность аутентификации при помощи протокола OpenID Connect, в дополнение к таким методам, как SAML, LDAP, Google, GitHub и Azure Active Directory. При аутентификации через SAML появилась поддержка синхронизации произвольных полей профиля и автоматического создания учётной записи. Добавлена поддержка протокола SCIM для синхронизации учётных записей с внешней БД.
  • Добавлена поддержка запуска сервера на системах с архитектурой ARM, включая компьютеры Apple с чипом M1.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zulip.com/2022/03...)
  2. OpenNews: Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 4.0
  3. OpenNews: Dropbox открыл код платформы группового обмена сообщениями Zulip
  4. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
  6. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Mattermost 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56978-zulip
Ключевые слова: zulip, messenger
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:46, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Анимированные эможи? Зачем?
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:47, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это лучше jabber?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:27, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А они для разного. Корпоративные чатики с рабочими вопросами и приколами - в этом, либо уже заслуженно шифрованное общение - в джабере. Первый удобный, второй лёгкий и почти вымер, но ему до сих пор доверяют.
     
     
  • 3.12, йцу (?), 15:32, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tox и Element чем-то средним из зол представляется. Вот элемент бы еще залатали добротно, тогда ничего не нужно больше по сути - звонки катинки видео шифрование.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 15:41, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Tox как корпоративная программа обмена сообщениями? Оригинально-с.
     
     
  • 5.15, Аноним (9), 15:54, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Челвоек спрашивает относительно джаббера, не до оригинальности.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:54, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django.
    >Добавлена поддержка запуска сервера на системах с архитектурой ARM, включая компьютеры Apple с чипом M1.

    Для ARM какой-то особенный Python нужен?

     
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 15:15, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может у них там нативные модули используются.
     

  • 1.5, Аноним (-), 14:57, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Залупы тут есть?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:47, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отстал от табора?
     

  • 1.6, Аноним (4), 14:58, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Клиент на Electron - ненужно.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:18, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие есть альтернативы?
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 15:30, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клиент на си. Это 10 мегабайт оперативной памяти вместо 3000 мегабайт, бонусом отсутствие паразитной нагрузки на процессор и видеокарту.
     
     
  • 4.19, Аноним (8), 16:17, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вместо 3000 мегабайт

    Николай Носов. Фантазеры.

    Плюс не указал, на каком тулките разрабатывать.

     
  • 3.11, Аноним (9), 15:30, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Element, Slack )
    Наверное Tox да Jabber остались. А у кого еще открыта серверная часть?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 16:08, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Matrix как замена Jabber и Jami как замена Tox
     

  • 1.16, Ан (??), 16:04, 06/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mattermost гораздо лучше и написан на Go, а не на тормозном Питоне. В Акронисе его используют для внутреннего общения.
     
     
  • 2.17, Ан (??), 16:05, 06/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но раз уж про Зулип речь, у него уже 5.1 вышла версия, а не 5.0.
     

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