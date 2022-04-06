Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 5

Состоялся релиз Zulip 5, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Пользователям предоставлена возможность установки статусов в форме emoji в дополнение к статусным сообщениям. Статусные emoji показываются в боковой панели, ленте сообщений и поле составления сообщения. Анимация в emoji воспроизводится только при наведении указателя мыши на символ.

Переделано оформление поля составления сообщения и расширены возможности редактирования. Добавлены кнопки форматирования для выделения текста жирным или курсивом, вставки ссылок и добавления времени. Для больших сообщений поле ввода теперь может расширяться, вплоть до раскрытия на весь экран.

Добавлена возможность пометки тем решёнными, что удобно использовать для наглядной пометки завершения работы над теми или иными задачами.

В сообщении разрешена вставка до 20 изображений, которые теперь отображаются с выравниванием по сетке. Переделан интерфейс для просмотра изображений в полноэкранном режиме, в котором улучшено масштабирование, панорамирование и отображение меток.

Изменён стиль всплывающих подсказок и диалогов.

Предоставлена возможность выставления конктекстных ссылок на сообщение или чат при разборе проблем, общении в форуме, работе с электронной почтой и любых других применениях. Для постоянных ссылок обеспечено перенаправление на актуальное сообщение, в случае переноса сообщения в другую тему или раздел. Добавлена поддержка выставления ссылок на отдельные сообщения в нити обсуждения.

Добавлена функция для отображения содержимого разделов публикаций (stream) в Web с возможностью просмотра без создания учётной записи.

Администратору предоставлена возможность определения персональных настроек, применяемых по умолчанию для новых пользователей. Например, можно изменить тему оформления и набор пиктограмм, включить вывод уведомлений и т.п.

Добавлена поддержка отправки приглашений, срок действия которых ограничен. При блокировки пользователя обеспечена автоматическая блокировка и всех отправленных им приглашений.

На сервере реализована возможность аутентификации при помощи протокола OpenID Connect, в дополнение к таким методам, как SAML, LDAP, Google, GitHub и Azure Active Directory. При аутентификации через SAML появилась поддержка синхронизации произвольных полей профиля и автоматического создания учётной записи. Добавлена поддержка протокола SCIM для синхронизации учётных записей с внешней БД.

Добавлена поддержка запуска сервера на системах с архитектурой ARM, включая компьютеры Apple с чипом M1.



