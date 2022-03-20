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Выпуск Lakka 4.0, дистрибутива для создания игровых консолей

20.03.2022 20:24

Состоялся релиз дистрибутива Lakka 4.0, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Системное окружение обновлено до пакетной базы LibreELEC 10.0.2 (прошлая ветка была основана на LibreELEC 9.x).
  • Пакет RetroArch обновлён до версии 1.10.1.
  • Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки superbroswar и sameduck.
  • Пакет Mesa обновлён до версии 22.0. Ядро Linux обновлено до версии 5.10.103.
  • Большинство сборок для ARM-устройств переведено на использование архитектуры aarch64.
  • Добавлена поддержка дополнительных устройств на чипах Allwinner и Amlogic.
  • Полностью переписан порт для игровой приставки Nintendo Switch.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lakka.tv/articles/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 10.0.2
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 3.7, дистрибутива для создания игровых консолей. Особенности SteamOS 3
  4. OpenNews: Выпуск Lakka 3.0, дистрибутива для создания игровых консолей
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56885-lakka
Ключевые слова: lakka, game, libreelec, retroarch
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (2), 21:00, 20/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    А что мешает поставить тот же арч и накачать всяких эмуляторов?)
     
     
  • 3, piligrim (??), 21:08, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лень
     
  • 4, Аноним (4), 21:11, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну попробуй,сделай. Удачи!
     

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