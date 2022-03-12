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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.1

12.03.2022 22:56

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.1, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Среди добавленных улучшений в Blender 3.1:

  • Для системы рендеринга Cycles реализован бэкенд для ускорения выполнения отрисовки с использованием графического API Metal. Бэкенд разработан компанией Apple для ускорения работы Blender на компьютерах Apple с графическими картами AMD или ARM-процессорами M1.
  • Реализована возможность рендеринга объекта "Облако точек" (Point Cloud) напрямую через движок Cycles для создания таких сущностей, как песок и брызги. Облака точек могут генерироваться геометрическими нодами или импортироваться из других программ. Значительно повышена эффективность работы с памятью системы рендеринга Cycles. Добавлена новая нода "Point Info", позволяющая получить доступ к данным отдельных точек.
  • Обеспечено использование GPU для ускорения работы модификатора кусочного построения гладких поверхностей (Subdivision).
  • Значительно ускорено редактирование полигональных сеток.
  • Реализована индексация в браузере подключаемых элементов (Asset Browser), упрощающем работу с различными дополнительными объектами, материалами и блоками окружения.
  • В редакторе изображений обеспечена возможность работы с изображениями очень большого размера (например с разрешением на уровне 52K).
  • На несколько порядков повышена скорость экспорта файлов в форматах .obj и .fbx, благодаря переписыванию кода для экспорта с Python на C++. Например, если раньше экспорт большого проекта в файл Fbx занимал 20 минут, то теперь время экспорта удалось сократить до 20 секунд.
  • В реализации геометрических нод сокращено потребление памяти (до 20%), улучшена поддержка многопоточности и вычисления нодовых схем.
  • Добавлено 19 новых нод для процедурного моделирования. В том числе добавлены ноды для экструзии (Extrude), масштабирования элементов (Scale Elements), чтения полей из индексов (Field at Index) и полей накопления (Accumulate Field). Предложены новые инструменты моделирования мешей.
  • В редакторе графов предложены новые инструменты для анимации.
  • Улучшен интерфейс пользователя. Предоставлена возможность автоматического показа списка отфильтрованных нод при перетаскивании мышью сокетов, что позволяет видеть только те типы сокетов, к которым возможно подключение. В экземпляры добавлена поддержка определения собственных динамических атрибутов. Реализована возможность пометки групп нод как подключаемых элементов (Asset), а также перемещения в режиме drag&drop из браузера подключаемых элементов в ноды геометрии, шейдинга и постобработки.
  • Добавлены новые модификаторы в систему двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющую создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). В инструменте заливки разрешено использование отрицательных значений для неполной заливки по контуру для создания эффектов с окантовкой.
  • Расширены возможности нелинейного видеоредактора. Добавлена поддержка перемещения в режиме drag&drop блоков данных и элементов при предпросмотре.
  • В интерфейсе моделирования предоставлена возможность придания отдельным вершинам произвольной остроты.
  • Добавлена поддержка технологии Pixar OpenSubdiv для моделирования, рендеринга и экспорта в форматах Alembic и USD.
  • В состав включено дополнение Copy Global Transform для привязки трансформации одного объекта к другому для обеспечения их связной анимации.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.0
  3. OpenNews: Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright
  4. OpenNews: Сайт Blender отключён из-за попытки взлома
  5. OpenNews: Компания Apple вошла в число ключевых спонсоров проекта Blender
  6. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56840-blender
Ключевые слова: blender
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, uis (ok), 23:08, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Например, если раньше экспорт большого проекта в файл Fbx занимал 20 минут, то теперь время экспорта удалось сократить до 20 секунд.

    В 60 раз быстрее? Чёт мало. Вот сделают в две секунды, будет хорошо

    А вообще блендер крут.

    А активно минусующие пусть напишут, что их так раздражает?

     
     
  • 2.3, Dzen Python (ok), 23:11, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не получится. Алгоритм упаковки-распаковки Попова-Бабушкина уже запатентован и является проприентарным.
     
     
  • 3.9, uis (ok), 23:20, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где патентуют алгоритмы?
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 00:59, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не в рассии
     
     
  • 5.23, uis (ok), 01:03, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не в рассии

    И вроде даже не в США. Япония?

     

  • 1.2, Dzen Python (ok), 23:10, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не так давно, по астрономическим меркам, была шутка: "что быстрее превратится в операционную систему: acdsee или nero?". Мне кажется, что блендер.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:15, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не угадал systemd
     
     
  • 3.10, uis (ok), 23:22, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из названия понятно
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:16, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что лишнего по-вашему есть в Blender'е?
     
     
  • 3.11, keydon (ok), 23:24, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он комбайн, а как известно лучше "делиться"
     
  • 2.20, Sluggard (ok), 00:48, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это шутка тех, кто не слышал про EMACS?
     

  • 1.4, Аноним (5), 23:14, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это тот самый, который самый лучший видеоредактор для Линукс?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:15, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший опенсорсный видеоредактор! Местами конечно уступает cinelerra, но в целом вполне достойно! А моделирование я так и не осилил, к тому же третьесортная программа и стоит ли вообще осиливать в ней.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:17, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Opensource на деньги корпорастов не нужен.
     
     
  • 2.12, Аноним (6), 23:24, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это GPL, какие могут быть претензии? Большие продукты без вливаний бабла не живут, тем более когда надо конкурировать с серьёзной проприетарщиной.
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 23:39, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только вот потом появляются всякие systemг и прочие ненужности. Где корпов нет - нет и пропихивания всякого непотребство.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 23:49, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет клопов - нет денег
    Нет денег - нет развития
    Нет развития - не появляются нинужна
    Profit!
     
     
  • 5.15, Аноним (14), 23:50, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпов же, ну, автозамена!
     
  • 5.16, uis (ok), 00:00, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет клопов - нет денег

    Нет клопов - некому кровь пить

     
  • 2.17, prokoudine (ok), 00:00, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно. Художник должен быть бедным. Кому должен? Да неважно! Должен.
     

  • 1.18, СССР (?), 00:02, 13/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    остались еще бараны с вопросами?

    "На несколько порядков повышена скорость экспорта файлов в форматах .obj и .fbx, благодаря переписыванию кода для экспорта с Python на C++. Например, если раньше экспорт большого проекта в файл Fbx занимал 20 минут, то теперь время экспорта удалось сократить до 20 секунд."

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:21, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осталось понять почему сразу на крестах не написали и до дзена будет рукой подать.
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 01:01, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    малолетки
     
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