Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.1

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|1.1, uis (ok), 23:08, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Например, если раньше экспорт большого проекта в файл Fbx занимал 20 минут, то теперь время экспорта удалось сократить до 20 секунд.
В 60 раз быстрее? Чёт мало. Вот сделают в две секунды, будет хорошо
А вообще блендер крут.
А активно минусующие пусть напишут, что их так раздражает?
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|2.3, Dzen Python (ok), 23:11, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не получится. Алгоритм упаковки-распаковки Попова-Бабушкина уже запатентован и является проприентарным.
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|1.2, Dzen Python (ok), 23:10, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не так давно, по астрономическим меркам, была шутка: "что быстрее превратится в операционную систему: acdsee или nero?". Мне кажется, что блендер.
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|1.6, Аноним (6), 23:15, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучший опенсорсный видеоредактор! Местами конечно уступает cinelerra, но в целом вполне достойно! А моделирование я так и не осилил, к тому же третьесортная программа и стоит ли вообще осиливать в ней.
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|2.12, Аноним (6), 23:24, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это GPL, какие могут быть претензии? Большие продукты без вливаний бабла не живут, тем более когда надо конкурировать с серьёзной проприетарщиной.
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|3.13, Аноним (8), 23:39, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только вот потом появляются всякие systemг и прочие ненужности. Где корпов нет - нет и пропихивания всякого непотребство.
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|4.14, Аноним (14), 23:49, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет клопов - нет денег
Нет денег - нет развития
Нет развития - не появляются нинужна
Profit!
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|5.16, uis (ok), 00:00, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет клопов - нет денег
Нет клопов - некому кровь пить
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|1.18, СССР (?), 00:02, 13/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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остались еще бараны с вопросами?
"На несколько порядков повышена скорость экспорта файлов в форматах .obj и .fbx, благодаря переписыванию кода для экспорта с Python на C++. Например, если раньше экспорт большого проекта в файл Fbx занимал 20 минут, то теперь время экспорта удалось сократить до 20 секунд."
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|2.19, Аноним (19), 00:21, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Осталось понять почему сразу на крестах не написали и до дзена будет рукой подать.
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