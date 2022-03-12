Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.1

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.1, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Среди добавленных улучшений в Blender 3.1: Для системы рендеринга Cycles реализован бэкенд для ускорения выполнения отрисовки с использованием графического API Metal. Бэкенд разработан компанией Apple для ускорения работы Blender на компьютерах Apple с графическими картами AMD или ARM-процессорами M1.

Реализована возможность рендеринга объекта "Облако точек" (Point Cloud) напрямую через движок Cycles для создания таких сущностей, как песок и брызги. Облака точек могут генерироваться геометрическими нодами или импортироваться из других программ. Значительно повышена эффективность работы с памятью системы рендеринга Cycles. Добавлена новая нода "Point Info", позволяющая получить доступ к данным отдельных точек.

Обеспечено использование GPU для ускорения работы модификатора кусочного построения гладких поверхностей (Subdivision).

Значительно ускорено редактирование полигональных сеток.

Реализована индексация в браузере подключаемых элементов (Asset Browser), упрощающем работу с различными дополнительными объектами, материалами и блоками окружения.

В редакторе изображений обеспечена возможность работы с изображениями очень большого размера (например с разрешением на уровне 52K).

На несколько порядков повышена скорость экспорта файлов в форматах .obj и .fbx, благодаря переписыванию кода для экспорта с Python на C++. Например, если раньше экспорт большого проекта в файл Fbx занимал 20 минут, то теперь время экспорта удалось сократить до 20 секунд.

В реализации геометрических нод сокращено потребление памяти (до 20%), улучшена поддержка многопоточности и вычисления нодовых схем.

Добавлено 19 новых нод для процедурного моделирования. В том числе добавлены ноды для экструзии (Extrude), масштабирования элементов (Scale Elements), чтения полей из индексов (Field at Index) и полей накопления (Accumulate Field). Предложены новые инструменты моделирования мешей.

В редакторе графов предложены новые инструменты для анимации.

Улучшен интерфейс пользователя. Предоставлена возможность автоматического показа списка отфильтрованных нод при перетаскивании мышью сокетов, что позволяет видеть только те типы сокетов, к которым возможно подключение. В экземпляры добавлена поддержка определения собственных динамических атрибутов. Реализована возможность пометки групп нод как подключаемых элементов (Asset), а также перемещения в режиме drag&drop из браузера подключаемых элементов в ноды геометрии, шейдинга и постобработки.

Добавлены новые модификаторы в систему двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющую создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). В инструменте заливки разрешено использование отрицательных значений для неполной заливки по контуру для создания эффектов с окантовкой.

Расширены возможности нелинейного видеоредактора. Добавлена поддержка перемещения в режиме drag&drop блоков данных и элементов при предпросмотре.

В интерфейсе моделирования предоставлена возможность придания отдельным вершинам произвольной остроты.

Добавлена поддержка технологии Pixar OpenSubdiv для моделирования, рендеринга и экспорта в форматах Alembic и USD.

В состав включено дополнение Copy Global Transform для привязки трансформации одного объекта к другому для обеспечения их связной анимации.







