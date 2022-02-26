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Выпуск компоновщика Mold 1.1, развиваемого разработчиком LLVM lld

26.02.2022 15:19

Опубликован выпуск компоновщика Mold, который может применяться в качестве более быстрой прозрачной замены GNU linker на Linux-системах. Проект развивает автор компоновщика LLVM lld. Ключевой особенностью Mold является очень высокая скорость связывания объектных файлов, заметно опережающая компоновщики GNU gold и LLVM lld (компоновка в Mold выполняется со скоростью, всего в два раза медленнее простого копирования файлов утилитой cp). Код написан на языке С++ (C++20) и распространяется под лицензией AGPLv3.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка оптимизации на этапе связывания (LTO, Link Time Optimization). LTO-оптимизации отличаются учётом состояния всех файлов, участвующих в процессе сборки в то время, как традиционные режимы оптимизации оптимизируют каждый файл по отдельности и не учитывают условия вызова функций, определённых в других файлах. Если раньше при обнаружении файлов с промежуточным кодом (IR) GCC или LLVM вызывались соответствующие компоновщики ld.bfd или ld.lld, то теперь Mold обрабатывает IR-файлы самостоятельно и использует Linker Plugin API, также применяемый в компоновщиках GNU ld и GNU gold. Скорость при включении LTO лишь незначительно опережает другие компоновщики, так как основное время тратится на выполнение оптимизации кода, а не компоновку.
  • Добавлена поддержка архитектуры RISC-V (RV64) на стороне хоста и целевых платформ.
  • Добавлена опция "--emit-relocs" для включения режима копирования секций перемещений адресов (relocation) из входных файлов в итоговые для последующего применения оптимизаций на этапе после связывания.
  • Добавлена опция "--shuffle-sections" для рандомизации порядка следования секций до фиксации их адресов в виртуальном адресном пространстве.
  • Добавлены опции "--print-dependencies" и "--print-dependencies=full" для вывода в формате CSV информации о зависимостях между входными файлами, что, например, можно использовать для анализа причин подключения при компоновке определённых объектных файлов или при проведении работы по минимизации зависимостей между файлами.
  • Добавлены опци "--warn-once" и "--warn-textrel".
  • Исключена зависимость от libxxhash.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rui314/mold...)
  2. OpenNews: Первый стабильный релиз компоновщика Mold, развиваемого разработчиком LLVM lld
  3. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 13.0
  4. OpenNews: Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код
  5. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 11
  6. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.38
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56766-mold
Ключевые слова: mold, linker
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, InuYasha (??), 16:03, 26/02/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто-нибудь пробовал - как оно на практике?
     
     
  • 4, Аноним (-), 16:16, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ungoogled-chromium с ним намного быстрее собирается.
     

  • 2, А где же каменты (?), 16:05, 26/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Лицензия неправильная, в *bsd не возьмут.
     
     
  • 3, Аноним (3), 16:15, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > Лицензия неправильная, в *bsd не возьмут.

    Попробуй читать дальше заголовка.
    >> Note: I'm looking for a sponsor who wants to purchase the copyright

    of this work and relicense it under a more liberal license such as
    the MIT license. For now, mold is released under the GNU AGPL v3.
    >>

     
  • 5, Аноним (5), 16:18, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому нужны твои поехавшие бздюки, также известные как противники свободы?
     
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