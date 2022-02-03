Выпуск системной библиотеки Glibc 2.35

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|2.2, Аноним (2), 18:05, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она отдельной надстройкой в дистрибутивах добавлялась, а сейчас встроена в Glibc.
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|3.3, Аноним (3), 18:07, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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а как ее убрать обратно? просто не всем нужен юникод, тем более если сидишь в ядерной консоли (поставил зеленые буквы кстати)
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|4.7, Урри (ok), 18:37, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто не используй.
А кому надо - те будут использовать.
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|6.12, Аноним (12), 18:48, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда используй другую реализацию. Glibc это не про чистоту и минимализм, кмк
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|6.31, Массоны Рептилоиды (?), 21:07, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> я за чистоту и минимализм, ничего лишнего быть не должно
От прокладки между креслом и клавиатурой не пытался избавиться?
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|4.14, Аноним (14), 18:51, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Локаль занимает около 400 КБ, из которых 346 КБ составляют данные LC_CTYPE для Unicode, и требует отдельной установки (не встроена в Glibc).
КО: Не ставь.
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|4.15, Аноним (14), 18:52, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>если сидишь в ядерной консоли (поставил зеленые буквы кстати)
Как без прокрутки живётся-то?
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|4.16, Аноним (-), 19:03, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а как ее убрать обратно?
Если вы про командный интепретатор типа bash или csh, то там локали глобально и легко настриваются, ничего убирать не надо. Можете систему настроить на язык родных осин.
Если вы про ядро, то в ядре давным давно UTF-8. UTF-8 придумали отцы юниксоиды Кен Томпсон и Роб Пайк, в него ASCII входит как подмножество, в виде первого блока символов.
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|3.4, макпыф (ok), 18:11, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Она отдельной надстройкой в дистрибутивах добавлялась
Вы про localedef?
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|5.35, макпыф (ok), 21:52, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> патч есть левый который дистры накладывали
У меня ни каких патчей нет
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|7.39, макпыф (ok), 22:10, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И мозгов тоже.
Похоже что у тебя.
./configure <...>
make
make install
localedef -i POSIX -f UTF-8 C.UTF-8 2> /dev/null || true
Все работает. export LANG=C.UTF-8
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|1.5, Смузихлёб (?), 18:32, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Библиотеки не нужны. Бинарник должен быть самодостаточным, как это было в DOS'е (золотое время, эх…).
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|2.6, Аноним (3), 18:36, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Зажигалки не нужны. Человек должен быть самодостаточным, как это было в палеолите (золотое время, эх…).
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|2.11, Аноним (14), 18:47, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ДОС однозадачный, и там пофиг, что одна программа займёт всю память. А что будет, если все нынешние приложения скомпилировать статически? Либо 128 гигов рамы стаь, либо вечный своп.
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|3.18, Аноним (18), 19:32, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужных приложений одновременно в пределах 10 обычно запущено, так что большого оверхеда не будет.
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|3.19, Аноним (19), 19:34, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Либо 128 гигов рамы стаь
Вы против технического прогресса? Вы неолуддит?
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|4.25, Kusb (?), 20:09, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я как консерватор против неолуддитов и за старых луддитов.
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|5.27, Аноним (27), 20:42, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам срочно нужно выкинуть унитаз! Это все происки смузихлебов!
Лучше дыры в полу, только дыра в полу во дворе! Нечаво еще и трубы в дом тащить!
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|6.34, Аноним (-), 21:44, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вам срочно нужно выкинуть унитаз! Это все происки смузихлебов!
> Лучше дыры в полу, только дыра в полу во дворе!
Унитазу уже не одна сотня лет, вообще-то. Так что попробуй еще раз.
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|3.26, Аноним (26), 20:15, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 128 гигов рамы ставь
Надо писать программы на С и tui, а не эти ваши электроны... и 640 кб хватит всем.
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|4.29, Аноним (29), 21:04, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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640 не хватит, но хватит гораздо меньше, конечно, чем пожирают современные десктопы.
Кстати, TUI DE ещё не изобрели? :)
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|5.32, Аноним (26), 21:41, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати, TUI DE ещё не изобрели?
https://github.com/netxs-group/vtm
Не на все задачи текстового интерфейса хватит, но на офисы и почты вполне достаточно.
И на какие-нибудь автоматизированные системы тоже. Бухгалтерии, формы налоговые, таможенные и так далее...
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|3.36, Смузихлёб (?), 21:58, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 128 гигов рамы
Практически современный стандарт. У меня вон 64 гига, добрую половину которых съедают вкладки браузера. А если серьезно, под банарником имелось ввиду отсылка к контейнерам типа AppImage. История развивается по спирали.
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|1.13, Аноним (-), 18:51, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В функции семейства printf добавлены спецификаторы формата "%b" и "%B" для вывода целых чисел в двоичном представлении.
Оу щет! Для вывода двоичного кода исторически использовался какой-то трюк с битовыми сдвигами. В Стандартной библиотеке 2011 года новый спецификатор? Неожиданно. Сишка медленно изменяется.
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|1.20, Аноним (20), 19:36, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В генту убрали юз custom-cflags на крайнем ебилде. Печаль, всего-то надо было убедится что -fsemantic-interposition включен. Мейнтейнеры генту сломали мне глибц своей libxcrypt, теперь вместо того чтобы разгребать свои косяки решили вообще сделать вид что так и надо.
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|2.22, Аноним (20), 19:42, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё они в прошлом году сломали песочницы браузеров (фф и хрома, опять же через кривую glibc), теперь притянули сотню перловых пакетов непонятно зачем и какие-то инсталляторы питона. Никогда желание найти дистрибутив с более квалифицированными мейнтейнерами не было так велико. Правда, подозреваю что там не лучше и вариантов вообще не будет, тут как-то всё работает ещё.
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|1.21, Неуклюжий танцор (?), 19:39, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В функции семейства printf добавлены спецификаторы формата "%b" и "%B" > для вывода целых чисел в двоичном представлении.
Лучше поздно, чем никогда
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|2.23, OpenEcho (?), 19:51, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Лучше поздно, чем никогда
И спасибо что реализованно не через dlopen(), а то эта "свободная" библиотека не может жить без опоры на зависимости, такое у нее понимание свободы
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|1.37, Аноним (37), 21:59, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Обьясните не сведующему, почему мир использует C только в системных утилитах, но не использует его во всем остальном, используя php, java и другие быдло языки. Это же идеальный язык. А для тех кто не хочет работать с памятью придумыли rust и go. Зачем нам другие языки, если этих трех для всего хватит?
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