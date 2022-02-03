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Выпуск системной библиотеки Glibc 2.35

03.02.2022 17:48

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.35, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 66 разработчиков.

Из реализованных в Glibc 2.35 улучшений можно отметить:

  • Добавлена поддержка локали "C.UTF-8", включающей правила сортировки для всех Unicode-кодов, но для экономии места ограниченной использованием ASCII-диапазонов в функциях fnmatch, regexec и regcomp. Локаль занимает около 400 КБ, из которых 346 КБ составляют данные LC_CTYPE для Unicode, и требует отдельной установки (не встроена в Glibc).
  • Данные кодировок, информация о типах символов и таблицы транслитерации обновлены для поддержки спецификации Unicode 14.0.0.
  • В <math.h> и <tgmath.h> реализованы функции и макросы, округляющие результат до более узкого типа: fsqrt, fsqrtl, dsqrtl, ffma, ffmal, dfmal, fMsqrtfN, fMsqrtfNx, fMxsqrtfN, fMxsqrtfNx, fMfmafN, fMfmafNx, fMxfmafN и fMxfmafNx. Функции описаны в спецификациях TS 18661-1:2014, TS 18661-3:2015 и добавлены в черновик будущего Си-стандарта ISO C2X.
  • В <math.h> и <tgmath.h> реализованы функции и макросы для нахождения минимума и максимума чисел с плавающей запятой с типами float, long double, _FloatN и _FloatNx, описанные в спецификации IEEE 754-2019 и добавленные в черновик будущего Си-стандарта ISO C2X: fmaximum, fmaximum_num, fmaximum_mag, fmaximum_mag_num, fminimum, fminimum_num, fminimum_mag, fminimum_mag_num.
  • В <math.h> добавлены константы для чисел с плавающей запятой одинарной точности: M_Ef, M_LOG2Ef, M_LOG10Ef, M_LN2f, M_LN10f, M_PIf, M_PI_2f, M_PI_4f, M_1_PIf, M_2_PIf, M_2_SQRTPIf, M_SQRT2f и M_SQRT1_2f.
  • Для функций exp10 в заголовочный файл <tgmath.h> добавлены соответствующие макроcы, не привязанные к конкретным типам.
  • В <stdio.h> добавлен макрос _PRINTF_NAN_LEN_MAX, предложенный в черновике стандарта ISO C2X.
  • В функции семейства printf добавлены спецификаторы формата "%b" и "%B" для вывода целых чисел в двоичном представлении.
  • В системе динамического связывания реализован новый алгоритм сортировки DSO, использующий метод поиска в глубину (DFS) для решения проблем с производительностью при обработке зацикленных зависимостей. Для выбора алгоритма сортировки DSO предложен параметр glibc.rtld.dynamic_sort, которому можно присвоить значение "1" для отката на старый алгоритм.
  • В ABI добавлена поддержка новой функции '__memcmpeq', применяемой компиляторами для оптимизации использования 'memcmp', в случае если возвращаемое данной функцией значение используется только для проверки статуса завершения операции.
  • Добавлена поддержка автоматической регистрации потоков, используя системный вызов rseq (restartable sequences), предоставляемый начиная с ядра Linux 4.18. Системный вызов rseq позволяет организовать неразрывное выполнение группы инструкций, не прерываемой и подтверждающей результат последней инструкцией в группе. По сути предоставляется средство для очень быстрого атомарного выполнения операций, которые в случае прерывания другим потоком очищаются и предпринимается повторная попытка выполнения.
  • Добавлена символическая ссылка /usr/bin/ld.so.
  • Обеспечена сборка по умолчанию всех исполняемых файлов встроенных программ и тестового набора в режиме PIE (position independent executable). Для отключения данного поведения предусмотрена опция "--disable-default-pie".
  • Для Linux добавлена настройка glibc.malloc.hugetlb, позволяющая переключить реализацию malloc на использование системного вызова madvise с флагом MADV_HUGEPAGE для mmap и sbrk или напрямую использовать большие страницы памяти через указание флага MAP_HUGETLB в вызовах mmap. В первом случае можно добиться увеличения производительности, если Transparent Huge Pages используются в режиме madvise, а во втором предоставляется возможность использования зарезервированных системой больших страниц (Huge Pages).
  • Добавлена функция _dl_find_object, которую можно использовать для добавления информации о раскрутке стека вызовов (unwind).
  • Добавлена поддержка архитектуры OpenRISC (or1k-linux-gnu) в режиме программной обработки операций с плавающей запятой (soft-float). Для работы порта требуется binutils 2.35, GCC 11, и ядро Linux 5.4.
  • Добавлен сборочный флаг "--with-rtld-early-cflags", при помощи которого можно указать дополнительные флаги компиляции, используемые при сборке начального кода для динамического связывания.
  • Для платформы Linux добавлена функция epoll_pwait2, отличающаяся от epoll_wait указанием таймаута с наносекундной точностью.
  • Добавлена функция posix_spawn_file_actions_addtcsetpgrp_np, исключающая состояния гонки при установке управляющего терминала для нового процесса.
  • Для приложений, компилируемых с Glibc и GCC 12+, реализован режим защиты "_FORTIFY_SOURCE=3", выявляющий возможные переполнения буфера при выполнении строковых функций, определённых в заголовочном файле string.h. Отличие от режима "_FORTIFY_SOURCE=2" сводится к дополнительным проверкам, которые потенциально могут приводить к снижению производительности.
  • Прекращена поддержка расширений Intel MPX (Memory Protection Extensions), используемых для проверки указателей на соблюдение границ областей памяти (указанная технология не получила распространения и уже удалена из GCC и LLVM).
  • Объявлен устаревшим и будет удалён в следующем выпуске механизм prelink и связанные с ним переменные окружения LD_TRACE_PRELINKING и LD_USE_LOAD_BIAS.

    Устранены уязвимости:

    • CVE-2022-23218, CVE-2022-23219 - переполнение буфера в функциях svcunix_create и clnt_create, вызванное копированием в стек содержимого параметра с именем файла без проверки размера копируемых данных. Для приложений, собранных без защиты стека и использующих протокол "unix", уязвимость может привести к организации выполнения кода злоумышленника при обработке очень длинных имён файлов.
    • CVE-2021-3998 - уязвимость в функции realpath(), вызванная возвращением при определённых условиях некорректного значения, содержащего неочищенные остаточные данные из стека. Для SUID-root программы fusermount уязвимость можно использовать для получения конфиденциальных сведений из памяти процесса, например, для получения сведений об указателях.
    • CVE-2021-3999 - однобайтовое переполнение буфера в функции getcwd(). Проблема вызвана ошибкой, присутствующей с 1995 года. Для вызова переполнения достаточно в отдельном пространстве имён точек монтирования выполнить вызов chdir() для каталога "/".


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.34
  3. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая вызвать крах чужого процесса
  4. OpenNews: Уязвимости в OpenSSL, Glibc, util-linux, драйверах i915 и vmwgfx
  5. OpenNews: Проект Glibc отменил обязательную передачу прав на код Фонду СПО
  6. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.4.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56631-glibc
Ключевые слова: glibc
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, макпыф (ok), 18:04, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Добавлена поддержка локали "C.UTF-8"

    Она же вроде давно была?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:05, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она отдельной надстройкой в дистрибутивах добавлялась, а сейчас встроена в Glibc.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 18:07, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    а как ее убрать обратно? просто не всем нужен юникод, тем более если сидишь в ядерной консоли (поставил зеленые буквы кстати)
     
     
  • 4.7, Урри (ok), 18:37, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто не используй.

    А кому надо - те будут использовать.

     
     
  • 5.8, Аноним (3), 18:42, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    я за чистоту и минимализм, ничего лишнего быть не должно
     
     
  • 6.10, Аноним (10), 18:47, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй мюсли.
     
  • 6.12, Аноним (12), 18:48, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда используй другую реализацию. Glibc это не про чистоту и минимализм, кмк
     
  • 6.24, Kusb (?), 20:05, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему я тебя знаю.
    :)
     
     
  • 7.30, Массоны Рептилоиды (?), 21:05, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KOI8-R?
     
  • 6.31, Массоны Рептилоиды (?), 21:07, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > я за чистоту и минимализм, ничего лишнего быть не должно

    От прокладки между креслом и клавиатурой не пытался избавиться?

     
  • 4.14, Аноним (14), 18:51, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Локаль занимает около 400 КБ, из которых 346 КБ составляют данные LC_CTYPE для Unicode, и требует отдельной установки (не встроена в Glibc).

    КО: Не ставь.

     
  • 4.15, Аноним (14), 18:52, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если сидишь в ядерной консоли (поставил зеленые буквы кстати)

    Как без прокрутки живётся-то?

     
     
  • 5.28, bircoph (ok), 20:51, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему без?
    man screen
     
  • 4.16, Аноним (-), 19:03, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а как ее убрать обратно?

    Если вы про командный интепретатор типа bash или csh, то там локали глобально и легко настриваются, ничего убирать не надо. Можете систему настроить на язык родных осин.

    Если вы про ядро, то в ядре давным давно UTF-8. UTF-8 придумали отцы юниксоиды Кен Томпсон и Роб Пайк, в него ASCII входит как подмножество, в виде первого блока символов.

     
  • 3.4, макпыф (ok), 18:11, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Она отдельной надстройкой в дистрибутивах добавлялась

    Вы про localedef?

     
     
  • 4.33, муу (?), 21:41, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    патч есть левый который дистры накладывали
     
     
  • 5.35, макпыф (ok), 21:52, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > патч есть левый который дистры накладывали

    У меня ни каких патчей нет

     
     
  • 6.38, муу (?), 22:08, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И мозгов тоже.
     
     
  • 7.39, макпыф (ok), 22:10, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И мозгов тоже.

    Похоже что у тебя.

    ./configure <...>
    make
    make install
    localedef -i POSIX -f UTF-8 C.UTF-8 2> /dev/null || true

    Все работает. export LANG=C.UTF-8

     

  • 1.5, Смузихлёб (?), 18:32, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Библиотеки не нужны. Бинарник должен быть самодостаточным, как это было в DOS'е (золотое время, эх…).
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 18:36, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Зажигалки не нужны. Человек должен быть самодостаточным, как это было в палеолите (золотое время, эх…).
     
  • 2.9, Урри (ok), 18:43, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В DOSе бинарник не был самодостаточным. Например, для использования мыши надо было грузить библиотеку мыши и юзать экспортируемые ею функции через INT33.

    Желающие глубже ознакомиться с темой отправляются, например, на http://www.gabrielececchetti.it/Teaching/CalcolatoriElettronici/Docs/i8086_an (ну или к книгам, у меня пара томов лежит с описанием всевозможных интов).

    А еще были оверлеи...

     
  • 2.11, Аноним (14), 18:47, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ДОС однозадачный, и там пофиг, что одна программа займёт всю память. А что будет, если все нынешние приложения скомпилировать статически? Либо 128 гигов рамы стаь, либо вечный своп.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 19:32, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужных приложений одновременно в пределах 10 обычно запущено, так что большого оверхеда не будет.
     
  • 3.19, Аноним (19), 19:34, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Либо 128 гигов рамы стаь

    Вы против технического прогресса? Вы неолуддит?

     
     
  • 4.25, Kusb (?), 20:09, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как консерватор против неолуддитов и за старых луддитов.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 20:42, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам срочно нужно выкинуть унитаз! Это все происки смузихлебов!
    Лучше дыры в полу, только дыра в полу во дворе! Нечаво еще и трубы в дом тащить!
     
     
  • 6.34, Аноним (-), 21:44, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вам срочно нужно выкинуть унитаз! Это все происки смузихлебов!
    > Лучше дыры в полу, только дыра в полу во дворе!

    Унитазу уже не одна сотня лет, вообще-то. Так что попробуй еще раз.

     
  • 3.26, Аноним (26), 20:15, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 128 гигов рамы ставь

    Надо писать программы на С и tui, а не эти ваши электроны... и 640 кб хватит всем.

     
     
  • 4.29, Аноним (29), 21:04, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    640 не хватит, но хватит гораздо меньше, конечно, чем пожирают современные десктопы.

    Кстати, TUI DE ещё не изобрели? :)

     
     
  • 5.32, Аноним (26), 21:41, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, TUI DE ещё не изобрели?

    https://github.com/netxs-group/vtm

    Не на все задачи текстового интерфейса хватит, но на офисы и почты вполне достаточно.

    И на какие-нибудь автоматизированные системы тоже. Бухгалтерии, формы налоговые, таможенные и так далее...

     
     
  • 6.41, Аноним (41), 22:52, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не tui
     
  • 3.36, Смузихлёб (?), 21:58, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 128 гигов рамы

    Практически современный стандарт. У меня вон 64 гига, добрую половину которых съедают вкладки браузера. А если серьезно, под банарником имелось ввиду отсылка к контейнерам типа AppImage. История развивается по спирали.

     

  • 1.13, Аноним (-), 18:51, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В функции семейства printf добавлены спецификаторы формата "%b" и "%B" для вывода целых чисел в двоичном представлении.

    Оу щет! Для вывода двоичного кода исторически использовался какой-то трюк с битовыми сдвигами. В Стандартной библиотеке 2011 года новый спецификатор? Неожиданно. Сишка медленно изменяется.

     
  • 1.20, Аноним (20), 19:36, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В генту убрали юз custom-cflags на крайнем ебилде. Печаль, всего-то надо было убедится что -fsemantic-interposition включен. Мейнтейнеры генту сломали мне глибц своей libxcrypt, теперь вместо того чтобы разгребать свои косяки решили вообще сделать вид что так и надо.
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 19:42, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё они в прошлом году сломали песочницы браузеров (фф и хрома, опять же через кривую glibc), теперь притянули сотню перловых пакетов непонятно зачем и какие-то инсталляторы питона. Никогда желание найти дистрибутив с более квалифицированными мейнтейнерами не было так велико. Правда, подозреваю что там не лучше и вариантов вообще не будет, тут как-то всё работает ещё.
     

  • 1.21, Неуклюжий танцор (?), 19:39, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В функции семейства printf добавлены спецификаторы формата "%b" и "%B" > для вывода целых чисел в двоичном представлении.

    Лучше поздно, чем никогда

     
     
  • 2.23, OpenEcho (?), 19:51, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Лучше поздно, чем никогда

    И спасибо что реализованно не через dlopen(), а то эта "свободная" библиотека не может жить без опоры на зависимости, такое у нее понимание свободы

     

  • 1.37, Аноним (37), 21:59, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обьясните не сведующему, почему мир использует C только в системных утилитах, но не использует его во всем остальном, используя php, java и другие быдло языки. Это же идеальный язык. А для тех кто не хочет работать с памятью придумыли rust и go. Зачем нам другие языки, если этих трех для всего хватит?
     
     
  • 2.40, Аноним (27), 22:47, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто ты так с++ и java в быдлоязыки записал...
     

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