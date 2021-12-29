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Выпуск модуля LKRG 0.9.2 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

29.12.2021 13:15

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.9.2 (Linux Kernel Runtime Guard), предназначенного для выявления и блокирования атак и нарушений целостности структур ядра. Например, модуль может защитить от несанкционированного внесения изменений в работающее ядро и попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Модуль подходит как для организации защиты от эксплоитов уже известных уязвимостей ядра Linux (например, в ситуациях когда в системе проблематично обновить ядро), так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Об особенностях реализации LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта.

Среди изменений в новой версии:

  • Обеспечена совместимость с ядрами Linux с 5.14 по 5.16-rc, а также с обновлениями LTS-ядер 5.4.118+, 4.19.191+ и 4.14.233+.
  • Добавлена поддержка различных конфигураций CONFIG_SECCOMP.
  • Добавлена поддержка параметра ядра "nolkrg" для деактивации LKRG на этапе загрузки.
  • Устранено ложное срабатывание из-за состояния гонки при обработке SECCOMP_FILTER_FLAG_TSYNC.
  • Налажена возможность использования настройки CONFIG_HAVE_STATIC_CALL в ядрах Linux 5.10+ для блокирования состояний гонки при выгрузке других модулей.
  • Обеспечено сохранение в логе имён модулей, заблокированных при использовании настройки lkrg.block_modules=1.
  • Реализовано размещение sysctl-настроек в файле /etc/sysctl.d/01-lkrg.conf
  • Добавлен файл конфигурации dkms.conf для системы DKMS (Dynamic Kernel Module Support), используемой для сборки сторонних модулей после обновления ядра.
  • Улучшена и обновлена поддержка отладочных сборок и систем непрерывной интеграции.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.9.0 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: В ядро Linux 5.4 приняты патчи для ограничения доступа root к внутренностям ядра
  4. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  5. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
  6. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56430-lkrg
Ключевые слова: lkrg, kernel, linux
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:23, 29/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    есть ли защита такого уровня для BSD?
     
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