Выпуск cache-bench 0.2.0 для исследования эффективности кэширования файлов

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Спустя 7 месяцев после предыдущего релиза вышел cache-bench 0.2.0. Cache-bench - это Python скрипт, позволяющий оценить влияние настроек виртуальной памяти (vm.swappiness, vm.watermark_scale_factor, Multigenerational LRU Framework и прочих) на производительность задач, выполнение которых зависит от кэширования файловых операций чтения, особенно в условиях нехватки памяти. Код открыт под лицензией CC0.
Код скрипта в версии 0.2.0 почти полностью переписан. Теперь вместо чтения файлов из указанной директории (в новой версии опция -d удалена) производится чтение из одного файла фрагментами указанного размера в случайном порядке.
Добавлены опции:
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--file - путь к файлу, из которого будет производиться чтение.
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--chunk - размер фрагмента в кибибайтах, по умолчанию 64.
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--mmap - читать из memory-mapped файлового объекта вместо чтения из файлового дескриптора.
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--preread - перед началом теста предварительно прочитать (кэшировать) указанный файл путем последовательного чтения фрагментами размером 1 MiB.
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--bloat - добавлять считываемые фрагменты в список с целью увеличения потребления памяти процессом и создания в дальнейшем нехватки памяти.
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--interval - интервал вывода (логирования) результатов в секундах.