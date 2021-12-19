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Выпуск cache-bench 0.2.0 для исследования эффективности кэширования файлов

19.12.2021 11:17

Спустя 7 месяцев после предыдущего релиза вышел cache-bench 0.2.0. Cache-bench - это Python скрипт, позволяющий оценить влияние настроек виртуальной памяти (vm.swappiness, vm.watermark_scale_factor, Multigenerational LRU Framework и прочих) на производительность задач, выполнение которых зависит от кэширования файловых операций чтения, особенно в условиях нехватки памяти. Код открыт под лицензией CC0.

Код скрипта в версии 0.2.0 почти полностью переписан. Теперь вместо чтения файлов из указанной директории (в новой версии опция -d удалена) производится чтение из одного файла фрагментами указанного размера в случайном порядке.

Добавлены опции:

  • --file - путь к файлу, из которого будет производиться чтение.
  • --chunk - размер фрагмента в кибибайтах, по умолчанию 64.
  • --mmap - читать из memory-mapped файлового объекта вместо чтения из файлового дескриптора.
  • --preread - перед началом теста предварительно прочитать (кэшировать) указанный файл путем последовательного чтения фрагментами размером 1 MiB.
  • --bloat - добавлять считываемые фрагменты в список с целью увеличения потребления памяти процессом и создания в дальнейшем нехватки памяти.
  • --interval - интервал вывода (логирования) результатов в секундах.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/hakavlad/ca...)
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Автор новости: hakavlad
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56376-cache
Ключевые слова: cache
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:24, 19/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Теперь вместо чтения файлов из указанной директории (в новой версии опция -d удалена) производится чтение из одного файла фрагментами указанного размера в случайном порядке.

    Так это же ухудшение.

     
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