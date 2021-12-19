Выпуск cache-bench 0.2.0 для исследования эффективности кэширования файлов

Спустя 7 месяцев после предыдущего релиза вышел cache-bench 0.2.0. Cache-bench - это Python скрипт, позволяющий оценить влияние настроек виртуальной памяти (vm.swappiness, vm.watermark_scale_factor, Multigenerational LRU Framework и прочих) на производительность задач, выполнение которых зависит от кэширования файловых операций чтения, особенно в условиях нехватки памяти. Код открыт под лицензией CC0.

Код скрипта в версии 0.2.0 почти полностью переписан. Теперь вместо чтения файлов из указанной директории (в новой версии опция -d удалена) производится чтение из одного файла фрагментами указанного размера в случайном порядке.

Добавлены опции: