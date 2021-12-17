Релиз youtube-dl 2021.12.17

После шести месяцев разработки опубликован выпуск утилиты youtube-dl 2021.12.17, предоставляющей интерфейс командной строки для загрузки звука и видео из YouTube и многих других сайтов и online-сервисов, включая VK, YandexVideo, RUTV, Rutube, PeerTube, Vimeo, Instagram, Twitter и Steam. Код проекта написан на языке Python и распространяется в форме общественного достояния. Из изменений можно отметить: Обновлены шаблоны для извлечения сигнатур со страниц YouTube, что позволило решить проблемы, возникшие после изменения JavaScript-кода YouTube. Повышена надёжность обработки вызовов get_video_info processing и добавлен обход запросов get_video_info, что решило проблемы с загрузкой видео с выставленными возрастными ограничениями. Обновлён список альтернативных серверов для доступа к YouTube, использующих web-фронтэнд Invidious.

При ошибках обеспечен вывод отладочных данных, возвращаемых пакетом FFmpeg.

Улучшена поддержка извлечения контента из серверов PeerTube.

Для сайта Pornhub обеспечена возможность извлечения видео с сервера pornhubthbh7ap3u.onion в анонимной сети Tor, реализовано определение ограничений доступа в зависимости от географического местоположения пользователя, решены проблемы с пропусканием видео наивысшего качества.

Решены проблемы при извлечении контента из сервисов appleconnect, periscope, bilibili, umg.de, egghead, tvthek и nrk.

Прекращена поддержка сервиса liveleak.



