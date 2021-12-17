Релиз youtube-dl 2021.12.17

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|1.1, Аноним (1), 20:34, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Оно ещё живо? Удивительно. Припоминаю, что дисконнектило меньше yt-dlp, но ютуб последнее время смотреть просто невозможно в принципе. А ещё оно в отличие от yt-dlp могло скачать некоторые видео, которые тот не мог скачать (сейчас он скачивает то видео, я не знаю в чём проблема была). Попробую сабж в ближайшее время.
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|2.3, Урри (ok), 20:39, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Смени провайдера, поставь юблок - ютуб прекрасно будет работать.
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|4.24, Урри (ok), 21:32, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том, что быстро, без рекламы и куча качественного превосходного контента. Например, документальных фильмов об окружающей нас природе. Или научных программах, правдиво рассказывающих о науке и человеке. И т.д.
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|3.9, Аноним (1), 20:48, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будет, ютуб сам по себе умирает постоянно. Это больше про то, как реагирует на 403 от ютуба, когда используешь для просмотра стрима. А остальные сайты просто банят тебя, когда пытаешься скачивать.
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|2.28, Ant (??), 22:00, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Молодцы, вот это я понимаю поддержка, вот это киллер-фича! Скоро так и на вебкамсайтах можно будет подглядывать бесплатно закрытые приваты!
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|1.4, Урри (ok), 20:39, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А скорость для youtube-dl все равно ютуб режет до 64КБ/сек.
Есть у кого рецепт как победить?
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|2.25, Урри (ok), 21:39, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо Аноним и васян!!
Иногда опеннет - все еще старый добрый полезный опеннет.
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|1.5, Аноним (5), 20:41, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>После шести месяцев разработки
Скорее после шести месяцев отсутствия этой разработки. Единственный мейнтейнер тупо пропал куда-то в начале лета. Все, кто активно использовал эту тулзу, уже свалили на yt-dlp
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|1.6, Gannet (ok), 20:44, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я думал, ему уже капут и перешёл на yt-dlp. Что же теперь актуальнее использовать?
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|1.12, Аноним (12), 20:58, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Круто, что ожил, но… После обновления так же адски тормозит, как и раньше, видео в 1080p с ютуба через mpv смотреть невозможно. С yt-dlp такой проблемы нет.
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|1.14, Аноним (14), 21:01, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а можно для танкистов: что это такое?
вот есть у меня ff с ublock/umatrix/sponsorblock, проблем вроде нет. а эта штука что делает в принципе?
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|2.16, Аноним (15), 21:03, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ff с ublock/umatrix/sponsorblock
> проблем вроде нет
тут проблемы в другом месте надо бы проверить
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|3.26, Урри (ok), 21:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И спасает от корпорастов иногда. А то они любят закрывать доступ ко всему подряд.
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|1.19, Аноним (19), 21:26, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В премиум подписке есть официальная кнопка скачать видео. Не говоря уже про отключение рекламы на всех девайсах для 5-ти членов семьи. За несчастные $5.5 в месяц. $1 бакс на человека, камон.
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|2.27, Аноним (27), 21:55, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет смысла расписывать, проще перейти сразу к заключени
ю: "Ты Дурак?".
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|1.20, Аноним (19), 21:26, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В премиум подписке есть официальная кнопка скачать видео. Не говоря уже про отключение рекламы на всех девайсах для 5-ти членов семьи. За несчастные $5.5 в месяц. $1 бакс на человека, камон.
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