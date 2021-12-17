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Релиз youtube-dl 2021.12.17

17.12.2021 18:56

После шести месяцев разработки опубликован выпуск утилиты youtube-dl 2021.12.17, предоставляющей интерфейс командной строки для загрузки звука и видео из YouTube и многих других сайтов и online-сервисов, включая VK, YandexVideo, RUTV, Rutube, PeerTube, Vimeo, Instagram, Twitter и Steam. Код проекта написан на языке Python и распространяется в форме общественного достояния.

Из изменений можно отметить:

  • Обновлены шаблоны для извлечения сигнатур со страниц YouTube, что позволило решить проблемы, возникшие после изменения JavaScript-кода YouTube. Повышена надёжность обработки вызовов get_video_info processing и добавлен обход запросов get_video_info, что решило проблемы с загрузкой видео с выставленными возрастными ограничениями. Обновлён список альтернативных серверов для доступа к YouTube, использующих web-фронтэнд Invidious.
  • При ошибках обеспечен вывод отладочных данных, возвращаемых пакетом FFmpeg.
  • Улучшена поддержка извлечения контента из серверов PeerTube.
  • Для сайта Pornhub обеспечена возможность извлечения видео с сервера pornhubthbh7ap3u.onion в анонимной сети Tor, реализовано определение ограничений доступа в зависимости от географического местоположения пользователя, решены проблемы с пропусканием видео наивысшего качества.
  • Решены проблемы при извлечении контента из сервисов appleconnect, periscope, bilibili, umg.de, egghead, tvthek и nrk.
  • Прекращена поддержка сервиса liveleak.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ytdl-org/yo...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 4.0
  3. OpenNews: Релиз yt-dlp 2021.09.02 - форка youtube-dl с расширенными возможностями
  4. OpenNews: GitHub учредил службу для защиты разработчиков от необоснованных DMCA-блокировок
  5. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  6. OpenNews: Новый выпуск youtube-dl 2020.11.01.1
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Дон Ягон
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56366-youtube-dl
Ключевые слова: youtube-dl, youtube
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:34, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Оно ещё живо? Удивительно. Припоминаю, что дисконнектило меньше yt-dlp, но ютуб последнее время смотреть просто невозможно в принципе. А ещё оно в отличие от yt-dlp могло скачать некоторые видео, которые тот не мог скачать (сейчас он скачивает то видео, я не знаю в чём проблема была). Попробую сабж в ближайшее время.
     
     
  • 2.3, Урри (ok), 20:39, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Смени провайдера, поставь юблок - ютуб прекрасно будет работать.
     
     
  • 3.8, Bdfybec (?), 20:46, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в чем это "прекрасно" выражается?
     
     
  • 4.24, Урри (ok), 21:32, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В том, что быстро, без рекламы и куча качественного превосходного контента. Например, документальных фильмов об окружающей нас природе. Или научных программах, правдиво рассказывающих о науке и человеке. И т.д.
     
  • 3.9, Аноним (1), 20:48, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет, ютуб сам по себе умирает постоянно. Это больше про то, как реагирует на 403 от ютуба, когда используешь для просмотра стрима. А остальные сайты просто банят тебя, когда пытаешься скачивать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:35, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Для сайта Pornhub обеспечена возможность ...

    Годно!

     
     
  • 2.28, Ant (??), 22:00, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодцы, вот это я понимаю поддержка, вот это киллер-фича! Скоро так и на вебкамсайтах можно будет подглядывать бесплатно закрытые приваты!
     

  • 1.4, Урри (ok), 20:39, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А скорость для youtube-dl все равно ютуб режет до 64КБ/сек.

    Есть у кого рецепт как победить?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:53, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    yt-dlp
     
  • 2.17, Васян (?), 21:09, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставить yt-dlp
     
  • 2.25, Урри (ok), 21:39, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо Аноним и васян!!

    Иногда опеннет - все еще старый добрый полезный опеннет.

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:41, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >После шести месяцев разработки

    Скорее после шести месяцев отсутствия этой разработки. Единственный мейнтейнер тупо пропал куда-то в начале лета. Все, кто активно использовал эту тулзу, уже свалили на yt-dlp

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:01, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ходили слухи, что автор успешно ковиднулся
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:02, 17/12/2021 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     

  • 1.6, Gannet (ok), 20:44, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думал, ему уже капут и перешёл на yt-dlp. Что же теперь актуальнее использовать?
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:45, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главный разработчик перевёл себя в список неактивных: https://github.com/ytdl-org/youtube-dl/commit/21b759057502c6e70d51011cfb3fb86d
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:48, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без sponsorblock - закопать! yt-dlp - тащит.
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:58, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, что ожил, но… После обновления так же адски тормозит, как и раньше, видео в 1080p с ютуба через mpv смотреть невозможно. С yt-dlp такой проблемы нет.
     
  • 1.14, Аноним (14), 21:01, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а можно для танкистов: что это такое?
    вот есть у меня ff с ublock/umatrix/sponsorblock, проблем вроде нет. а эта штука что делает в принципе?
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 21:03, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ff с ublock/umatrix/sponsorblock
    > проблем вроде нет

    тут проблемы в другом месте надо бы проверить

     
  • 2.21, Аноним (21), 21:30, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скачивает видео для оффлайн-просмотра.
     
     
  • 3.26, Урри (ok), 21:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И спасает от корпорастов иногда. А то они любят закрывать доступ ко всему подряд.
     

  • 1.18, Nicholass (?), 21:14, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть, воздержанцы?
     
  • 1.19, Аноним (19), 21:26, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В премиум подписке есть официальная кнопка скачать видео. Не говоря уже про отключение рекламы на всех девайсах для 5-ти членов семьи. За несчастные $5.5 в месяц. $1 бакс на человека, камон.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 21:55, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет смысла расписывать, проще перейти сразу к заключени
    ю: "Ты Дурак?".
     

  • 1.20, Аноним (19), 21:26, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В премиум подписке есть официальная кнопка скачать видео. Не говоря уже про отключение рекламы на всех девайсах для 5-ти членов семьи. За несчастные $5.5 в месяц. $1 бакс на человека, камон.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:30, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, мы в курсе.
     

  • 1.23, Аноним (23), 21:31, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    достаточно зарег. на удобном экземрляре, порезать лишние ublock -ом
    и не морочится https://redirect.invidious.io/
    ВСЕМ ДОБРА ДРУЗЬЯ и ставьте лайки)))))))!!!
     

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