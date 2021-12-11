Кандидат в релизы Wine 7.0

2.5 , Аноним ( 3 ), 10:21, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В новых версиях иногда возможны регрессии, о которых следует сообщать разработчикам в виде сообщения об ошибках на https://bugs.winehq.org

3.12 , Аноним ( 8 ), 10:42, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сайт у них просто зачётнейший

2.6 , Аноним ( 7 ), 10:22, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Часто потому что её обновили. Другая версия работать не будет и ту версию ты не достанешь.

2.10 , Аноним ( 8 ), 10:41, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А получается что одна игра идёт на Wine 1.6, но на Wine 6 уже не запускается, почему так? это СПО, детка, никаких гарантий, и уж тем более на такой срок

