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Кандидат в релизы Wine 7.0

11.12.2021 10:04

Началось тестирование первого кандидата в релизы Wine 7.0, открытой реализации WinAPI. Кодовая база переведена на стадию заморозки перед релизом, который ожидается в середине января. По сравнению с выпуском Wine 6.23 закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 211 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Предложена новая реализация драйвера джойстика для WinMM (Windows Multimedia API).
  • Все Unix-библиотеки Wine переведена на программный интерфейс на основе системных вызовов.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Sea of Thieves, EVE Online Client, World of Warships, Everquest, Houkago Cinderella.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: NIK Dfine2, YouTube Movie Maker, cMUD 3.34, OpenMPT, dgVoodoo Control Panel, DTS Encoder Suite, Glyph.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.23
  3. OpenNews: Выпуск WineVDM 0.8, прослойки для запуска 16-разрядных приложений Windows
  4. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56327-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, морошка ягодка такая (?), 10:14, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Diablo 2 на нём запустится?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:19, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, запустится.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:38, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ремейк лучше не запускать наверно, за 3 банили.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:42, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За такое говно лучше ни цента не платить.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:40, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и даже Diablo III
     

  • 1.2, Дмитрий (??), 10:17, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господа, подскажите, почему последняя версия Wine, не всегда лучше подходит по версии winehq? Я думал что все последующие версии включают все из старых версий + новое. А получается что одна игра идёт на Wine 1.6, но на Wine 6 уже не запускается, почему так?
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 10:21, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В новых версиях иногда возможны регрессии, о которых следует сообщать разработчикам в виде сообщения об ошибках на https://bugs.winehq.org
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 10:42, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сайт у них просто зачётнейший
     
  • 2.6, Аноним (7), 10:22, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто потому что её обновили. Другая версия работать не будет и ту версию ты не достанешь.
     
  • 2.10, Аноним (8), 10:41, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А получается что одна игра идёт на Wine 1.6, но на Wine 6 уже не запускается, почему так?

    это СПО, детка, никаких гарантий, и уж тем более на такой срок

     

  • 1.4, Аноним (-), 10:20, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Кандидат в релизы Wine 7.0

    И тут дуалбутчики возбудились.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:43, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял к чему это, но я - линуксо-соляровский дуалбутчик. И иногда поюзывал вайн раньше.
     

  • 1.9, microcoder (ok), 10:40, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже какой год пилят его, каждый раз ченджлоги как портянки выглядят, но виндузятное API так и не покрывают полностью. Это же сколько там системных вызовов в этой винде? Миллиарды?
     
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