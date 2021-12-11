Кандидат в релизы Wine 7.0

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|1.2, Дмитрий (??), 10:17, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господа, подскажите, почему последняя версия Wine, не всегда лучше подходит по версии winehq? Я думал что все последующие версии включают все из старых версий + новое. А получается что одна игра идёт на Wine 1.6, но на Wine 6 уже не запускается, почему так?
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|2.6, Аноним (7), 10:22, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часто потому что её обновили. Другая версия работать не будет и ту версию ты не достанешь.
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|2.10, Аноним (8), 10:41, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А получается что одна игра идёт на Wine 1.6, но на Wine 6 уже не запускается, почему так?
это СПО, детка, никаких гарантий, и уж тем более на такой срок
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|2.13, Аноним (13), 10:43, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понял к чему это, но я - линуксо-соляровский дуалбутчик. И иногда поюзывал вайн раньше.
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|1.9, microcoder (ok), 10:40, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже какой год пилят его, каждый раз ченджлоги как портянки выглядят, но виндузятное API так и не покрывают полностью. Это же сколько там системных вызовов в этой винде? Миллиарды?
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