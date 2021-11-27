Выпуск GhostBSD 21.11.24

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|1.1, Аноним (1), 08:38, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если вам интересно, что это, то это дистрибутив PCBSD (RIP). С тех пор как TrueOS (RIP) окончательно всё, я не уверен что ребята потянут свой дериватив FreeBSD (RIP).
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|2.5, Аноним (5), 08:51, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь надо пояснять, что PC-BSD отличалась от ванильной фряхи системой инициализации, по-моему там была openrc. После того как разработка PC-BSD прекратилась, автор Джихостины не потянул поддержку openrc и вернулся на ванильную Фряху. Ну в принципе и так молодец, что хоть такое делает.
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|2.6, Аноним (5), 08:54, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужны, нужно больше Во-первых это не форк. Fork анг. переводится как вилка. Вилка, ответвление. Я не думаю что Джихостина имеет ответвление кодовой базы Фряхи. Джихостина это и есть "rомплект поставки" distributive по английски.
Чем больше дистрибутивов Фряхи, тем ниже порог вхождения, тем больше аудитория, тем больше популярность, тем больше шансов, что она не загнется.
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|2.9, Аноним (9), 09:19, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Нескучные форки фряхи ненужны, потому что есть сама фряха
Пусть будут. Даже не смотря на то, что "сама фряха" не очень-то и есть. ОС без перспектив и ЦА, слишком нестабильная последние лет 10, и сильно отставшая от конкурентов в техническом плане.
Я же только пожелаю им удачи.
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|1.3, Аноньимъ (ok), 08:41, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Приятно, что проект живой.
Последнее время всё больше опасений за будущее фрюши.
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|2.7, Аноним (5), 08:55, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полностью разделяют твои опасения. Анонимы, делайте свои дистрибутивы Фряхи, посмотрите сколько сред рабочего стола новых появилось. А сколько нескучных обоев в сети найти можно.
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|1.8, Аноним (5), 08:57, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У этой Джихостины есть какой-то графический пакетный менеджер, репозиторий?
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|2.12, анон (?), 09:48, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, есть гуевый пакетник. Так же есть гуевая обновлялка системы. На сколько помню, там линукслятор уже идёт из коробки, поэтому софта приличное количество. Но репы не свои - обычные фряхины пакеты.
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|1.10, Daemon (??), 09:23, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Free и Open сомневаюсь что загнутся. Вот Net может. На встраиваемую технику ставят пингвина. Черти не в моде.
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|3.13, Аноним (13), 10:20, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и все BSD. Сколько ни пробовал, постоянные проблемы с поддержкой аппаратуры.
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|4.15, Аноним (15), 11:47, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там надо иногда ручками капелку доделывать дрова под конкретные модели железа, как правило просто модификацией каких-нибудь сигнатур.
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|3.14, Аноним (15), 11:46, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NetBSD сильна моделью драйверов. Все альтернативные оси типа Haiku тащут дрова с NetBSD.
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|4.16, Аноним (15), 11:58, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что по сути делает её единственной чем-то реально интересной BSD-ой. Ценность FreeBSD и OpenBSD в сравнении с Linux в последнее время несколько упала (в т.ч. из-за развития ZFS на Linux) и какая от них кому-то польза уже не очевидно. А NetBSD интересна портабельностью и дровами.
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