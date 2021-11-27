Выпуск GhostBSD 21.11.24

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 21.11.24, построенного на базе FreeBSD 13-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.6 ГБ).

В новой версии в состав включена утилита ghostbsd-version для отображения версии GhostBSD, базовой версии FreeBSD, использованного ядра FreeBSD и системного окружения. В репозиторий добавлен пакет repos с информацией о текущей версии репозитория. В систему сведения о номере версии добавлены в файл /etc/version, обновляемый инструментарием ghostbsd-build и менеджером установки обновлений. В диалоге, показываемом после завершения установки обновлений, кнопка перезапуска теперь отображается первой справа.



