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Выпуск GhostBSD 21.11.24

27.11.2021 08:32

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 21.11.24, построенного на базе FreeBSD 13-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.6 ГБ).

В новой версии в состав включена утилита ghostbsd-version для отображения версии GhostBSD, базовой версии FreeBSD, использованного ядра FreeBSD и системного окружения. В репозиторий добавлен пакет repos с информацией о текущей версии репозитория. В систему сведения о номере версии добавлены в файл /etc/version, обновляемый инструментарием ghostbsd-build и менеджером установки обновлений. В диалоге, показываемом после завершения установки обновлений, кнопка перезапуска теперь отображается первой справа.

  1. Главная ссылка к новости (https://ghostbsd.org/ghostbsd_...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Chimera Linux, сочетающий ядро Linux с окружением FreeBSD
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 130R-20210508
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.6, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.1
  6. OpenNews: Выпуск GhostBSD 21.09.06
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56241-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:38, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если вам интересно, что это, то это дистрибутив PCBSD (RIP). С тех пор как TrueOS (RIP) окончательно всё, я не уверен что ребята потянут свой дериватив FreeBSD (RIP).
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:51, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь надо пояснять, что PC-BSD отличалась от ванильной фряхи системой инициализации, по-моему там была openrc. После того как разработка PC-BSD прекратилась, автор Джихостины не потянул поддержку openrc и вернулся на ванильную Фряху. Ну в принципе и так молодец, что хоть такое делает.
     

  • 1.2, Жявамэн (?), 08:41, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нескучные форки фряхи ненужны, потому что есть сама фряха
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 08:54, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужны, нужно больше Во-первых это не форк. Fork анг. переводится как вилка. Вилка, ответвление. Я не думаю что Джихостина имеет ответвление кодовой базы Фряхи. Джихостина это и есть "rомплект поставки" distributive по английски.
    Чем больше дистрибутивов Фряхи, тем ниже порог вхождения, тем больше аудитория, тем больше популярность, тем больше шансов, что она не загнется.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:19, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Нескучные форки фряхи ненужны, потому что есть сама фряха

    Пусть будут. Даже не смотря на то, что "сама фряха" не очень-то и есть. ОС без перспектив и ЦА, слишком нестабильная последние лет 10, и сильно отставшая от конкурентов в техническом плане.
    Я же только пожелаю им удачи.

     

  • 1.3, Аноньимъ (ok), 08:41, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Приятно, что проект живой.
    Последнее время всё больше опасений за будущее фрюши.
     
     
  • 2.4, lockywolf (ok), 08:49, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Последние лет 20.
     
  • 2.7, Аноним (5), 08:55, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полностью разделяют твои опасения. Анонимы, делайте свои дистрибутивы Фряхи, посмотрите сколько сред рабочего стола новых появилось. А сколько нескучных обоев в сети найти можно.
     

  • 1.8, Аноним (5), 08:57, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У этой Джихостины есть какой-то графический пакетный менеджер, репозиторий?
     
     
  • 2.12, анон (?), 09:48, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть гуевый пакетник. Так же есть гуевая обновлялка системы. На сколько помню, там линукслятор уже идёт из коробки, поэтому софта приличное количество. Но репы не свои - обычные фряхины пакеты.
     

  • 1.10, Daemon (??), 09:23, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Free и Open сомневаюсь что загнутся. Вот Net может. На встраиваемую технику ставят пингвина. Черти не в моде.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:48, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да и штульман с ней, нетка всё равно неузабельна.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:20, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и все BSD. Сколько ни пробовал, постоянные проблемы с поддержкой аппаратуры.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:47, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там надо иногда ручками капелку доделывать дрова под конкретные модели железа, как правило просто модификацией каких-нибудь сигнатур.
     
  • 3.14, Аноним (15), 11:46, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetBSD сильна моделью драйверов. Все альтернативные оси типа Haiku тащут дрова с NetBSD.
     
     
  • 4.16, Аноним (15), 11:58, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что по сути делает её единственной чем-то реально интересной BSD-ой. Ценность FreeBSD и OpenBSD в сравнении с Linux в последнее время несколько упала (в т.ч. из-за развития ZFS на Linux) и какая от них кому-то польза уже не очевидно. А NetBSD интересна портабельностью и дровами.
     
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