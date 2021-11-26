Проект elfshaker развивает систему контроля версий для ELF-файлов

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|1.3, Аноним (3), 11:10, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Отличный проект, жаль только написан на расте. Ждем аналога на православном C/C++.
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|2.10, Аноним (10), 11:49, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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заминусовали, наверное, обладатели терабайт оперативки, которые могут себе позволить запускать исполинские бинарники раста
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|3.13, Аноним (3), 11:57, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже не пытайся, рациональные аргументы растоманам не интересны. Это же сектанты.
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|1.5, Аноним (5), 11:15, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Забавно видеть, как растохейтеры в комментариях к другим новостям уверяли, что на расте нет ни одного полезного проекта, а значит раст плохой и не нужен. Здесь же пишут, что проект хороший, но плохо, что на расте. Circular reasoning, не иначе.
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|2.7, AHOHuM (?), 11:20, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да по большому счету всем же наверняка пофигу что за ЯП - вызывает раздражение только мания все переписать также как есть, но только на другом ЯП...
И ладно бы переписывали прототип на что-то по серьезнее, а то с одного нормального на другой нормальный...
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|3.8, Аноним (8), 11:36, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вызывает раздражение только мания все переписать также как есть
Это уже сто лет с нами - BSDшники (особенно OpenBSD) очень любят все переписывать, попутно урезая функциональность (якобы "ради безопасности", по факту "лень пилить, мне еще 100500 проектов переписать надо").
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|2.9, Аноним (8), 11:38, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Забавно видеть, как растохейтеры в комментариях к другим новостям уверяли, что на расте нет ни одного полезного проекта, а значит раст плохой и не нужен.
Ну, почти все полезные проекты на сях ведут свою историю из дремучих годов.
В последние лет 10 _новых_ полезных проектов на сях действительно мало.
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|2.12, Аноним (3), 11:52, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полезность раста хорошо демонстрируется тем фактом, что в качестве примера для сжатия бинарника выбран gcc.
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|1.6, Иваня (?), 11:17, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Видел ранее в трендах гитхаба, но не придал этому проекту значения, думал очередная мало кому нужная поделка на расте, но оказывается полезная тулза. Добавил в закладки.🤥
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