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Проект elfshaker развивает систему контроля версий для ELF-файлов

26.11.2021 10:44

Опубликован первый выпуск проекта elfshaker, развивающего систему управления версий для двоичных файлов, оптимизированную для отслеживания изменений в исполняемых файлах в формате ELF. Система хранит бинарные патчи между файлами, позволяет извлекать нужную версию по ключу, что значительно ускоряет выполнение операции "git bisect" и сильно сокращает размер используемого дискового пространства. Код проекта распространяется под лицензией Apache-2.0.

Программа примечательна высокой эффективностью хранения бинарных изменений в большом числе похожих бинарных файлов, например, полученных в процессе инкрементальных сборок одного проекта. В частности, результаты двух тысяч пересборок компилятора Clang (каждая пересборка отражает изменение после каждого коммита) могут быть сохранены в одном pack-файле, размером 100 МБ, что в 4000 раз меньше, чем потребовалось бы при раздельном хранении.

Извлечение любого состояния из данного файла занимает 2-4 секунды (в 60 раз быстрее операции "git bisect" над кодом LLVM), что позволяет быстро извлечь нужную версию исполняемых файлов проекта без пересборки из исходных текстов или хранения копии каждой версии ранее собранного исполняемого файла.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/elfshaker/e...)
  2. OpenNews: Cosmopolitan - стандартная Си-библиотека и формат кроссплатформенных исполняемых файлов
  3. OpenNews: Выпуск Hobbits 0.21, визуализатора для реверс-инжиниринга бинарных файлов
  4. OpenNews: Анализ использования фрагментов уязвимых библиотек в исполняемом коде
  5. OpenNews: Доступен редактор бинарных данных GNU Poke 1.0
  6. OpenNews: Выпуск языка описания бинарных форматов Kaitai Struct 0.9
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56234-elf
Ключевые слова: elf, git, cvs, binary, rust
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:10, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Отличный проект, жаль только написан на расте. Ждем аналога на православном C/C++.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:49, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    заминусовали, наверное, обладатели терабайт оперативки, которые могут себе позволить запускать исполинские бинарники раста
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 11:57, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не пытайся, рациональные аргументы растоманам не интересны. Это же сектанты.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:15, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Забавно видеть, как растохейтеры в комментариях к другим новостям уверяли, что на расте нет ни одного полезного проекта, а значит раст плохой и не нужен. Здесь же пишут, что проект хороший, но плохо, что на расте. Circular reasoning, не иначе.
     
     
  • 2.7, AHOHuM (?), 11:20, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да по большому счету всем же наверняка пофигу что за ЯП - вызывает раздражение только мания все переписать также как есть, но только на другом ЯП...
    И ладно бы переписывали прототип на что-то по серьезнее, а то с одного нормального на другой нормальный...
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:36, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вызывает раздражение только мания все переписать также как есть

    Это уже сто лет с нами - BSDшники (особенно OpenBSD) очень любят все переписывать, попутно урезая функциональность (якобы "ради безопасности", по факту "лень пилить, мне еще 100500 проектов переписать надо").

     
  • 2.9, Аноним (8), 11:38, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Забавно видеть, как растохейтеры в комментариях к другим новостям уверяли, что на расте нет ни одного полезного проекта, а значит раст плохой и не нужен.

    Ну, почти все полезные проекты на сях ведут свою историю из дремучих годов.
    В последние лет 10 _новых_ полезных проектов на сях действительно мало.

     
  • 2.12, Аноним (3), 11:52, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полезность раста хорошо демонстрируется тем фактом, что в качестве примера для сжатия бинарника выбран gcc.
     

  • 1.6, Иваня (?), 11:17, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Видел ранее в трендах гитхаба, но не придал этому проекту значения, думал очередная мало кому нужная поделка на расте, но оказывается полезная тулза. Добавил в закладки.🤥
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 11:50, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пиши мемуары, с удовольствием прочитаем
     

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