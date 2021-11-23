Выпуск VirtualBox 6.1.30

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|2.3, _hide_ (ok), 11:45, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это же не вэб сайт Вашего работодателя, так что не пускайте слюни, ручонки держите в карманах.
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|2.5, Zenitur (ok), 11:50, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там интерфейс на Qt5. Должно работать без целенаправленной адаптации под Wayland.
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|3.14, iPony129412 (?), 13:20, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там интерфейс на Qt5. Должно работать без целенаправленной адаптации под Wayland
Глупость лютая. Это не калькулятор, там много завязок именно на иксы.
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|1.9, Аноним (9), 12:32, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Устранено аварийное завершение работы при разборе файла /etc/vbox/networks.conf.
Весь линукс такой. Парсить выхлоп команд, парсить файлы, пытаться дописать свою строчку в системный файл.
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|2.13, Аноним (13), 13:05, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, причём тут это, когда у остальных всё то же самое, только ещё хуже бывает. И гораздо сложнее. Под остальными я подразумеваю проприетарные системы, поклонником которых ты очевидно являешься.
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|1.10, Аноним (10), 12:32, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>автоматической установкой операционных систем в гостевых окружениях.
Что это?
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|2.15, iPony129412 (?), 13:28, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это автоматическая установка гостей без вопросов к пользователю (unattended install)
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|2.16, НяшМяш (ok), 13:42, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Unattended install. Когда винда или линукс устанавливаются автоматически по заданному файлу сценария без диалогов типа "далее". Было в виртуалбоксе примерно всегда.
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|1.12, svsd_val (ok), 12:54, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Весьма годно, наконец то буфер обмена починили =) А то в случайное время ломался )
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|1.17, Rev (?), 14:01, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> регрессивное изменение, не позволявшее запускать виртуальные машины при использовании режима Hyper-V в Windows 10
А оно разве юзабельное вообще? В режиме Hyper-V оно ведь еле-еле волочится.
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