Выпуск VirtualBox 6.1.30

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.30, в котором отмечено 18 исправлений. Основные изменения: Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена начальная поддержка ядра Linux 5.16.

В специфичные для дистрибутивов deb- и rpm-пакеты с компонентами для хостов с Linux внесены исправления, решающие проблемы с автоматической установкой операционных систем в гостевых окружениях.

В дополнениях для гостевых систем с Linux разрешено выполнение только одного экземпляра VBoxDRMClient.

В реализации совместного буфера обмена улучшено взаимодействие между хост-системой и гостевым окружением в ситуациях, когда гостевая система не информирует о наличии данных в буфере обмена.

В менеджере виртуальных машин устранено проявляющееся начиная с версии 6.1.28 регрессивное изменение, не позволявшее запускать виртуальные машины при использовании режима Hyper-V в Windows 10.

В графическом интерфейсе решена проблема с невозможностью завершить работу мастера начальной настройки после попытки выбора внешнего образа. Решены проблемы с выбором настроек на системах без поддержки аппаратной виртуализации. Устранена проблема с сохранением скриншотов в Windows. В настройках хранилища налажено использование интерфейса drag&drop с нажатием одной кнопки мыши на системах с сервером X11.

Устранено аварийное завершение работы при разборе файла /etc/vbox/networks.conf.

Исправлена ошибка в коде обработки режима блокировки накопителя DVD.



