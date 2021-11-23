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Выпуск VirtualBox 6.1.30

23.11.2021 10:48

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.30, в котором отмечено 18 исправлений. Основные изменения:

  • Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена начальная поддержка ядра Linux 5.16.
  • В специфичные для дистрибутивов deb- и rpm-пакеты с компонентами для хостов с Linux внесены исправления, решающие проблемы с автоматической установкой операционных систем в гостевых окружениях.
  • В дополнениях для гостевых систем с Linux разрешено выполнение только одного экземпляра VBoxDRMClient.
  • В реализации совместного буфера обмена улучшено взаимодействие между хост-системой и гостевым окружением в ситуациях, когда гостевая система не информирует о наличии данных в буфере обмена.
  • В менеджере виртуальных машин устранено проявляющееся начиная с версии 6.1.28 регрессивное изменение, не позволявшее запускать виртуальные машины при использовании режима Hyper-V в Windows 10.
  • В графическом интерфейсе решена проблема с невозможностью завершить работу мастера начальной настройки после попытки выбора внешнего образа. Решены проблемы с выбором настроек на системах без поддержки аппаратной виртуализации. Устранена проблема с сохранением скриншотов в Windows. В настройках хранилища налажено использование интерфейса drag&drop с нажатием одной кнопки мыши на системах с сервером X11.
  • Устранено аварийное завершение работы при разборе файла /etc/vbox/networks.conf.
  • Исправлена ошибка в коде обработки режима блокировки накопителя DVD.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.28
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
  6. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 6.1
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Leonid Yuriev
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56212-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучшая открытая виртуалка для оффтопика!
     
     
  • 2.6, protonesso (?), 11:58, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но есть же кему
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:42, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сколько майнеров напихали в этот раз?
     
     
  • 2.3, _hide_ (ok), 11:45, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это же не вэб сайт Вашего работодателя, так что не пускайте слюни, ручонки держите в карманах.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:46, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В wayland еще не научили?
     
     
  • 2.5, Zenitur (ok), 11:50, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там интерфейс на Qt5. Должно работать без целенаправленной адаптации под Wayland.
     
     
  • 3.14, iPony129412 (?), 13:20, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там интерфейс на Qt5. Должно работать без целенаправленной адаптации под Wayland

    Глупость лютая. Это не калькулятор, там много завязок именно на иксы.

     
  • 2.11, aaaaa (?), 12:45, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    та вроде уже давно
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:32, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Устранено аварийное завершение работы при разборе файла /etc/vbox/networks.conf.

    Весь линукс такой. Парсить выхлоп команд, парсить файлы, пытаться дописать свою строчку в системный файл.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:05, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, причём тут это, когда у остальных всё то же самое, только ещё хуже бывает. И гораздо сложнее. Под остальными я подразумеваю проприетарные системы, поклонником которых ты очевидно являешься.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:32, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >автоматической установкой операционных систем в гостевых окружениях.

    Что это?

     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 13:28, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это автоматическая установка гостей без вопросов к пользователю (unattended install)
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 13:42, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unattended install. Когда винда или линукс устанавливаются автоматически по заданному файлу сценария без диалогов типа "далее". Было в виртуалбоксе примерно всегда.
     
     
  • 3.18, iPony129412 (?), 14:03, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну с версии 5.2 — это трудно назвать «примерно всегда»
     

  • 1.12, svsd_val (ok), 12:54, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весьма годно, наконец то буфер обмена починили =) А то в случайное время ломался )
     
  • 1.17, Rev (?), 14:01, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > регрессивное изменение, не позволявшее запускать виртуальные машины при использовании режима Hyper-V в Windows 10

    А оно разве юзабельное вообще? В режиме Hyper-V оно ведь еле-еле волочится.

     
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 14:04, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну типа того, глючно и еле волочится
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:34, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему VBox так хреново работает на MacOS?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:40, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это макось. На ней все хреново работает.
     

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