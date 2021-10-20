Выпуск VirtualBox 6.1.28

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.28, в котором отмечено 23 исправления. Основные изменения: Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена начальная поддержка ядер 5.14 и 5.15, а также дистрибутива RHEL 8.5.

Для хостов с Linux улучшено определение установки модулей ядра для исключения лишних пересборок модулей.

В менеджере виртуальных машин решена проблема с доступном к отладочным регистрам при загрузке вложенных гостевых систем.

В графическом интерфейсе решены проблемы с прокруткой на сенсорных экранах.

В виртуальном графическом адаптере VMSVGA решена проблема с появлением чёрного экрана при изменении размера экрана после восстановления сохранённого состояния. В VMSVGA также налажена работа в дистрибутиве Linux Mint.

Исправлена проблема, приводившая к выводу сообщений об ошибках записи при использовании образов VHD.

Обновлена реализация устройства virtio-net и обеспечена корректная обработка отключения сетевого кабеля при нахождении виртуальной машины в сохранённом состоянии. Расширены возможности по управлению диапазонами адресов подсетей.

В NAT устранена проблема с безопасностью, связанная с обработкой запросов TFTP с относительными путями.

В звуковом драйвере решены проблемы с прекращением сеанса после перехода компьютера в спящий режим, а также с продолжением воспроизведения после создания снапшота при использовании эмулятора кодека AC'97.

В гостевых системах с Linux налажена настройка громкости линейного входа при эмуляции устройств HDA.

В привязках обеспечена поддержка Python 3.9.

Улучшена работа сервисов для обеспечения совместного доступа к буферу обмена через VRDP.

Добавлена поддержка гостевых систем с Windows 11.



