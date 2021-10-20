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Выпуск VirtualBox 6.1.28

20.10.2021 10:31

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.28, в котором отмечено 23 исправления.

Основные изменения:

  • Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена начальная поддержка ядер 5.14 и 5.15, а также дистрибутива RHEL 8.5.
  • Для хостов с Linux улучшено определение установки модулей ядра для исключения лишних пересборок модулей.
  • В менеджере виртуальных машин решена проблема с доступном к отладочным регистрам при загрузке вложенных гостевых систем.
  • В графическом интерфейсе решены проблемы с прокруткой на сенсорных экранах.
  • В виртуальном графическом адаптере VMSVGA решена проблема с появлением чёрного экрана при изменении размера экрана после восстановления сохранённого состояния. В VMSVGA также налажена работа в дистрибутиве Linux Mint.
  • Исправлена проблема, приводившая к выводу сообщений об ошибках записи при использовании образов VHD.
  • Обновлена реализация устройства virtio-net и обеспечена корректная обработка отключения сетевого кабеля при нахождении виртуальной машины в сохранённом состоянии. Расширены возможности по управлению диапазонами адресов подсетей.
  • В NAT устранена проблема с безопасностью, связанная с обработкой запросов TFTP с относительными путями.
  • В звуковом драйвере решены проблемы с прекращением сеанса после перехода компьютера в спящий режим, а также с продолжением воспроизведения после создания снапшота при использовании эмулятора кодека AC'97.
  • В гостевых системах с Linux налажена настройка громкости линейного входа при эмуляции устройств HDA.
  • В привязках обеспечена поддержка Python 3.9.
  • Улучшена работа сервисов для обеспечения совместного доступа к буферу обмена через VRDP.
  • Добавлена поддержка гостевых систем с Windows 11.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.26
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
  6. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56001-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:45, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прекрасно, теперь 11 Винду крутить можно, хоть пощупаю "это"
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:50, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Руки потом не забудь помыть.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:56, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я то и думал, чего оно у меня под предыдущей версией не обновлялось.
     

  • 1.3, devkornev (ok), 11:51, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Окна гостевых машин все еще нельзя перемещать по экрану?
     
     
  • 2.7, QwertyReg (ok), 12:01, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Более того, до сих пор не прикрутили настройки дисков к графике, только размер и можно выбрать, хочешь что-то большее, чем просто покрутить Убунточку в виртуалке - идёшь в консолечку.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:53, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Плохая программа. Видеокарта не пробрасывается, в 2д играх шрифты и видео глючат, 3д вообще не юзабельно. Лагает, встроенная самба не юзабельна практически. В том же planescape tornment дикие задержки на сейвах. Рекомендую VMware player, если надо венду эмулировать.
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 11:54, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ах да, ещё со звуком постоянные проблемы. Но поменьше чем у qemu.
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:44, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю. Эмуляция видеокарты в VB плохая. Это даже не надо потверждать это годы извесно, Мне 6 лет, это напоминание.  
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 12:47, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это даже не надо потверждать это годы извесно, мне 6 лет известно, это напоминание.  
     
  • 2.14, AlexYeCu_not_logged (?), 12:59, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >planescape tornment
    >Рекомендую VMware player

    Тут и Wine за глаза.

     
     
  • 3.15, Аноним (4), 13:06, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, за глаза или нет. Есть полно игр, в которых видео не воспроизводится или проблемы с текстом. Игры Eushully точно. Игры EasyGameStation. Sains;Gate, по-моему, тоже.
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 13:13, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 3D не юзабельно

    https://oracle.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=21000NMN

     

  • 1.5, Аноним (2), 11:53, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё еще глючит с вейлендом? Да куда оно денется кончено глючит.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 12:56, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Время от времени.
     

  • 1.8, Ванятка (?), 12:40, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём Virtualbox 7.x c эмуляцией TPM 2.0 и поддержкой проброса аппаратного ТРМ.
     
  • 1.13, AnyName (?), 12:58, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Шо? Апять?" дыры залатывают?
     
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