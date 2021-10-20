Выпуск VirtualBox 6.1.28

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|2.11, Аноним (11), 12:56, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я то и думал, чего оно у меня под предыдущей версией не обновлялось.
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|2.7, QwertyReg (ok), 12:01, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Более того, до сих пор не прикрутили настройки дисков к графике, только размер и можно выбрать, хочешь что-то большее, чем просто покрутить Убунточку в виртуалке - идёшь в консолечку.
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|1.4, Аноним (4), 11:53, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Плохая программа. Видеокарта не пробрасывается, в 2д играх шрифты и видео глючат, 3д вообще не юзабельно. Лагает, встроенная самба не юзабельна практически. В том же planescape tornment дикие задержки на сейвах. Рекомендую VMware player, если надо венду эмулировать.
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|2.6, Аноним (4), 11:54, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ах да, ещё со звуком постоянные проблемы. Но поменьше чем у qemu.
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|2.9, Аноним (-), 12:44, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подтверждаю. Эмуляция видеокарты в VB плохая. Это даже не надо потверждать это годы извесно, Мне 6 лет, это напоминание.
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|3.10, Аноним (-), 12:47, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это даже не надо потверждать это годы извесно, мне 6 лет известно, это напоминание.
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|3.15, Аноним (4), 13:06, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, за глаза или нет. Есть полно игр, в которых видео не воспроизводится или проблемы с текстом. Игры Eushully точно. Игры EasyGameStation. Sains;Gate, по-моему, тоже.
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|1.8, Ванятка (?), 12:40, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждём Virtualbox 7.x c эмуляцией TPM 2.0 и поддержкой проброса аппаратного ТРМ.
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