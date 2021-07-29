Выпуск VirtualBox 6.1.26

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:32, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Ну, не на морозе же его оставлять.

3.3 , Анонимкочно ( ? ), 11:50, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С 2014 года глюкалово. Что ни релиз - фикс старого, но добавлены новые мелкие баги. Так и работает через пень колоду иногда, но терпимо остальное время.

4.4 , Анонимкочно ( ? ), 11:52, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В эти месяцы как раз этот VMSVGA задрал - при перезагрузке м.б. залочка. Был хороший инструмент, стало пять лет назад подсобной приспособой.

4.5 , Аноним ( 2 ), 11:59, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Недавно пользовался сам, намучился с авто захватом мыши. Виртуалбокс в какой-то момент времени просто не "отпускает" курсор. Ты выводишь его за пределы экрана гостевой системы, а курсор не меняется (в хостовой системе другая тема курсора). Кликать им в гостевой уже нельзя. При этом по горячим клавишам он уже тоже не "отпускается". Так и пришлось отказаться от интеграции и руками управлять захватом курсора, от греха. Благо на минут 20 нужен был виртуалбокс.

4.7 , Аноним ( 7 ), 13:15, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так это суть программирования в принципе :)

Ничего нового :)

4.16 , Аноним ( 16 ), 19:30, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Откуда вы такие руко*опые берётесь? Почему у меня с незапамятных времён всё работает и проблем нет. И пользую каждый день.

