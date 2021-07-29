Выпуск VirtualBox 6.1.26

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|1.1, Аноним (1), 11:26, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>внесённое в прошлом выпуске регрессивное изменение, из-за которого наблюдалось смещение курсора мыши при использовании виртуального адаптера VMSVGA в конфигурации с несколькими мониторами.
Зачем вносили?
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|3.3, Анонимкочно (?), 11:50, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С 2014 года глюкалово. Что ни релиз - фикс старого, но добавлены новые мелкие баги.
Так и работает через пень колоду иногда, но терпимо остальное время.
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|4.4, Анонимкочно (?), 11:52, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В эти месяцы как раз этот VMSVGA задрал - при перезагрузке м.б. залочка.
Был хороший инструмент, стало пять лет назад подсобной приспособой.
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|4.5, Аноним (2), 11:59, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно пользовался сам, намучился с авто захватом мыши. Виртуалбокс в какой-то момент времени просто не "отпускает" курсор. Ты выводишь его за пределы экрана гостевой системы, а курсор не меняется (в хостовой системе другая тема курсора). Кликать им в гостевой уже нельзя. При этом по горячим клавишам он уже тоже не "отпускается".
Так и пришлось отказаться от интеграции и руками управлять захватом курсора, от греха. Благо на минут 20 нужен был виртуалбокс.
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|4.7, Аноним (7), 13:15, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так это суть программирования в принципе :)
Ничего нового :)
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|4.16, Аноним (16), 19:30, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда вы такие руко*опые берётесь? Почему у меня с незапамятных времён всё работает и проблем нет. И пользую каждый день.
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|2.12, iPony129412 (?), 17:22, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Virtual box — это x86 виртуализация.
Работать на Raspberry PI оно не будет скорее всего никогда.
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|1.9, Аноним (9), 13:57, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не хотят исправить запрет х64 образов для старых систем?
Вообще не на чем теперь тестировать х64 ОС.
Другое по для виртуализации и подавно не работает.
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|1.10, Аноним (10), 15:27, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как и предыдущий релиз - при каждой загрузке хоста заново компилит модули ядра, засранцы.
Лечится подменой vboxdrv.sh на версию из 6.1.22.
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|3.13, Аноним (13), 19:00, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Xubuntu. Это имеет значение? Детально скрипт не разбирал, но видно, что проверку наличия модулей там изменили.
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|1.14, Аноним (16), 19:28, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая штука, молодцы.
Гоблины из всяких дава васяна продакшен могут курить.
А штука реально удобная и достоиных альтернатив нет.
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|1.18, нах.. (?), 21:13, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В VBoxManage решены проблемы с определением операционной системы для iso-образов Ubuntu 20.10 с поддержкой автоматической установки.
Лишнее, домохозяйки должны страдать хлеще вантузятникоа.
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