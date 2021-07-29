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Выпуск VirtualBox 6.1.26

29.07.2021 11:07

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.26, в котором отмечено 5 исправлений.

Основные изменения:

  • В дополнениях для платформы Linux устранено внесённое в прошлом выпуске регрессивное изменение, из-за которого наблюдалось смещение курсора мыши при использовании виртуального адаптера VMSVGA в конфигурации с несколькими мониторами.
  • В драйвере VMSVGA устранено появление артефактов на экране при восстановлении сохранённого состояния виртуальной машины.
  • Устранена проблема с выводом звука при использовании CUE-метаданных с информацией о треках в образе CD/DVD.
  • В режиме VBoxHeadless обеспечено сохранение состояния виртуальной машины при завершении работы хост-окружения.
  • В VBoxManage решены проблемы с определением операционной системы для iso-образов Ubuntu 20.10 с поддержкой автоматической установки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.24
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.22
  5. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.20
  6. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55558-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним (1), 11:26, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >внесённое в прошлом выпуске регрессивное изменение, из-за которого наблюдалось смещение курсора мыши при использовании виртуального адаптера VMSVGA в конфигурации с несколькими мониторами.

    Зачем вносили?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:32, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ну, не на морозе же его оставлять.
     
     
  • 3.3, Анонимкочно (?), 11:50, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С 2014 года глюкалово. Что ни релиз - фикс старого, но добавлены новые мелкие баги.

    Так и работает через пень колоду иногда, но терпимо остальное время.

     
     
  • 4.4, Анонимкочно (?), 11:52, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В эти месяцы как раз этот VMSVGA задрал - при перезагрузке м.б. залочка.

    Был хороший инструмент, стало пять лет назад подсобной приспособой.

     
  • 4.5, Аноним (2), 11:59, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно пользовался сам, намучился с авто захватом мыши. Виртуалбокс в какой-то момент времени просто не "отпускает" курсор. Ты выводишь его за пределы экрана гостевой системы, а курсор не меняется (в хостовой системе другая тема курсора). Кликать им в гостевой уже нельзя. При этом по горячим клавишам он уже тоже не "отпускается".

    Так и пришлось отказаться от интеграции и руками управлять захватом курсора, от греха. Благо на минут 20 нужен был виртуалбокс.

     
  • 4.7, Аноним (7), 13:15, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так это суть программирования в принципе :)
    Ничего нового :)
     
  • 4.16, Аноним (16), 19:30, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда вы такие руко*опые берётесь? Почему у меня с незапамятных времён всё работает и проблем нет. И пользую каждый день.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:12, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тыщу лет не пользовался, на малинке уже работает?
     
     
  • 2.8, Аноньимъ (ok), 13:36, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот.
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 17:22, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Virtual box — это x86 виртуализация.
    Работать на Raspberry PI оно не будет скорее всего никогда.
     
     
  • 3.15, Аноним (16), 19:28, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты *урань. На малинке оно и не нужно.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:57, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не хотят исправить запрет х64 образов для старых систем?
    Вообще не на чем теперь тестировать х64 ОС.
    Другое по для виртуализации и подавно не работает.
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:27, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как и предыдущий релиз - при каждой загрузке хоста заново компилит модули ядра, засранцы.
    Лечится подменой vboxdrv.sh на версию из 6.1.22.
     
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 17:20, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя гёнту или арч?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:00, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xubuntu. Это имеет значение? Детально скрипт не разбирал, но видно, что проверку наличия модулей там изменили.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 20:48, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нужен xfce, не обязательно использовать ubuntu
     

  • 1.14, Аноним (16), 19:28, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая штука, молодцы.

    Гоблины из всяких дава васяна продакшен могут курить.

    А штука реально удобная и достоиных альтернатив нет.

     
  • 1.18, нах.. (?), 21:13, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В VBoxManage решены проблемы с определением операционной системы для iso-образов Ubuntu 20.10 с поддержкой автоматической установки.

    Лишнее, домохозяйки должны страдать хлеще вантузятникоа.

     
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