Выпуск Tcl/Tk 8.6.12

Вообще правильней было бы рассматривать вопрос, чем Tcl лучше Python и какие имеет недостатки для определения области применения. А то можно поставить вопрос "Чем JS лучше Python?"

Например по когнитивной языковой нагрузке у Tcl, насколько я знаю, конкурентов нет (от сего пьяным на нем программировать и можно).