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Выпуск Tcl/Tk 8.6.12

06.11.2021 12:20

После 10 месяцев разработки представлен релиз Tcl/Tk 8.6.12, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач. Например, для web-разработки, создания сетевых приложений, администрирования систем и тестирования. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

В новой версии:

  • В Tk продолжена работа по улучшению поддержки платформы macOS. Обеспечена совместимость с macOS 12.1 "Monterey". Улучшена поддержка пиксельных форматов.
  • Реализовано новое виртуальное событие "TkWorldChanged".
  • Добавлены новые клавиатурные коды CodeInput, SingleCandidate, MultipleCandidate, PreviousCandidate.
  • Добавлена поддержка кода ошибки EILSEQ, определённого в стандарте POSIX.
  • Устранена уязвимость CVE-2021-35331, позволяющая выполнить код при обработке сборочной утилитой nmakehelp специально оформленных файлов.
  • Устранена серия проблем, приводящих к зависанию или аварийному завершению работы.
  • Добавлена поддержка спецификации Unicode 14. Реализованы некоторые строковые операции над Emoji.
  • Обновлены включённые в базовую поставку пакеты Itcl 4.2.2, sqlite3 3.36.0, Thread 2.8.7, TDBC* 1.1.3, dde 1.4.4, platform 1.0.18.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/tcl/...)
  2. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.11
  3. OpenNews: Новый выпуск Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android
  4. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.10
  5. OpenNews: Языку Tcl исполнилось 30 лет
  6. OpenNews: Релиз Tcl/Tk 8.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56114-tcl
Ключевые слова: tcl, tk
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Dzen Python (ok), 12:46, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Эх, сколько воспоминаний... Когда кто шутит, что даже ужранный в дуплю инженер сможет наваять на тикле рабочий код - запомните, это не шутка.
     
  • 1.4, bsd user (?), 13:21, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чем питон лучше ткл? вроде везде питон, а тикль умер 0_o
     
     
  • 2.5, Alice Ventus (?), 13:30, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Может, обилием библиотек. Не вижу аналогов numpy, pandas, matplotlib для этого вашего тикля. Может, ищу плохо.
     
     
  • 3.6, yaanon (?), 13:37, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tkinter тоже в тиклах отсутствует
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:43, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Обилие библиотек - это следствие, а не изначальная причина популярности.
     
  • 2.9, annon (?), 13:47, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ничем не лучше, просто мода сменилась.
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:13, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет мороки с expr
     
  • 2.20, псевдонимус (?), 16:52, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем. Он всем хуже кроме ложной "простоты".
     
  • 2.25, PaleMoon (?), 17:21, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Обилием синтаксического сахара и стандартизацией методологических подходов.
         Благодаря гибкости Tcl легко возникло множество реализаций ООП.
         В эпоху империализма проще ограничения накладывать централизированно при разработке языка,
             чем путем наложения гайдлайном по разработке и последующим административным контролем.
        
    2. Страндартным способом разработки IDE. В Tcl свойства объектов уж сильно динамичны, и, например, корректно определить их перечень можно только в рантайме.

    Вообще правильней было бы рассматривать вопрос, чем Tcl лучше Python и какие имеет недостатки для определения области применения. А то можно поставить вопрос "Чем JS лучше Python?"

    Например по когнитивной языковой нагрузке у Tcl, насколько я знаю, конкурентов нет (от сего пьяным на нем программировать и можно).

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:43, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно. Но скучно.
     
  • 1.10, mos87 (ok), 14:03, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я просто хочу плюсануть - как это работает на опеннете?
     
     
  • 2.13, капитан Очевидность спешит на помощь (?), 14:40, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    берешь и пишешь плюс один или +1 или жмеш на плюсик справа вверху сообщения
     
     
  • 3.14, mos87 (ok), 15:01, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто плюсик нажать не канает? чо надо еще сделать
     
     
  • 4.17, Растоманя (ok), 15:33, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здесь +/- не работает. Я вчера этот вопрос задавал, админша всю ветку снесла
     
  • 4.19, Аноним (19), 16:29, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > просто плюсик нажать не канает? чо надо еще сделать

    Счетчик обновляется только после комментария.

     

  • 1.12, Растоманя (ok), 14:13, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-то этим еще пользуется?!
     
  • 1.15, Анонн (?), 15:08, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Древнее зло пробудилось!
    Хотя странно, что оно еще шевелится.
     
     
  • 2.16, Анонн (?), 15:12, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беру свои слова назад, с его использованием написана куча узкоспециализированного софта (https://wiki.tcl-lang.org/page/Who+Uses+Tcl), наверное поэтому еще не сдохло.
     
     
  • 3.21, Scipot (?), 17:06, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылка сломана
     
     
  • 4.23, Scipot (?), 17:08, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сори со ссылкой всё нормально,телефон открыл ссылку неправильно
     
  • 2.26, AfterLife (ok), 17:25, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поеш гавна
     

  • 1.18, Алексей Морозов (ok), 15:42, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализовано новое виртуальное событие "TkWorldChanged".

    Наконец-то они это заметили! Теперь заживем!

     
     
  • 2.24, AfterLife (ok), 17:11, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поеш гавна
     

  • 1.22, AfterLife (ok), 17:07, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поеш гавна
     

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