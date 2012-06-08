Выпуск Tcl/Tk 8.6.12

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|1.3, Dzen Python (ok), 12:46, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Эх, сколько воспоминаний... Когда кто шутит, что даже ужранный в дуплю инженер сможет наваять на тикле рабочий код - запомните, это не шутка.
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|2.5, Alice Ventus (?), 13:30, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Может, обилием библиотек. Не вижу аналогов numpy, pandas, matplotlib для этого вашего тикля. Может, ищу плохо.
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|3.8, Аноним (8), 13:43, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Обилие библиотек - это следствие, а не изначальная причина популярности.
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|2.25, PaleMoon (?), 17:21, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Обилием синтаксического сахара и стандартизацией методологических подходов.
Благодаря гибкости Tcl легко возникло множество реализаций ООП.
В эпоху империализма проще ограничения накладывать централизированно при разработке языка,
чем путем наложения гайдлайном по разработке и последующим административным контролем.
2. Страндартным способом разработки IDE. В Tcl свойства объектов уж сильно динамичны, и, например, корректно определить их перечень можно только в рантайме.
Вообще правильней было бы рассматривать вопрос, чем Tcl лучше Python и какие имеет недостатки для определения области применения. А то можно поставить вопрос "Чем JS лучше Python?"
Например по когнитивной языковой нагрузке у Tcl, насколько я знаю, конкурентов нет (от сего пьяным на нем программировать и можно).
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|4.17, Растоманя (ok), 15:33, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Здесь +/- не работает. Я вчера этот вопрос задавал, админша всю ветку снесла
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|4.19, Аноним (19), 16:29, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> просто плюсик нажать не канает? чо надо еще сделать
Счетчик обновляется только после комментария.
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