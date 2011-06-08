Выпуск Tcl/Tk 8.6.11

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|2.4, Аноним (4), 11:26, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зайди на оф сайт и посмотри как пишется, говорят так-тикль только русские, англоговорящие называют тикль-ток.
Учи матчасть.
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|1.5, annon (?), 11:37, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> В Tk существенно улучшена поддержка платформы macOS
Ой, неужели в новом релизе починили ошибку линковки Tk 8.6 с Tcl 8.6 на маке, которую я наблюдал всего неделю назад и несколько часов на их ужасном сайте пытался найти связь между закрытым багом и кодом :D?
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|1.6, ДмитрийСССР (?), 11:38, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Проведена чистка от использования терминов Master и Slave.
И эти туда же. Ну ё моё, когда этот даунизм закончится? Хватит прогибаться под всех угнетённых и оскорблённых
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