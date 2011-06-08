Выпуск Tcl/Tk 8.6.11

После года разработки представлен релиз Tcl/Tk 8.6.11, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач. Например, для web-разработки, создания сетевых приложений, администрирования систем и тестирования. Код проекта распространяется под лицензией BSD. В новой версии: В Tk существенно улучшена поддержка платформы macOS, в том числе переписана реализация обработчиков нажатия клавиш, добавлен тёмный режим оформления и переделана система меню.

Проведена чистка от использования терминов Master и Slave.

Решены проблемы, специфичные для платформы Windows.

Переработана обработка 4-байтовых последовательностей UTF-8. Добавлена поддержка спецификации Unicode 13.

Расширены возможности форматирования дат и улучшена поддержка часовых поясов.

Добавлена возможность выделения и копирования текста из неактивных виджетов.

В ttk::scrollbar добавлена поддержка обработчиков колеса мыши.

Улучшен интерфейс выделения текста в виджетах.

В виджеты Ttk добавлена опция "-cursor".

В диалоге fontchooser обеспечен показ стилей шрифтов с учётом интернационализации.

Обновлены включённые в базовую поставку пакеты Itcl 4.2.1, sqlite3 3.34.0, Thread 2.8.6, TDBC* 1.1.2, http 2.9.5, tcltest 2.5.3, registry 1.3.5, dde 1.4.3, opt 0.4.8, platform 1.0.15.



