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Выпуск Tcl/Tk 8.6.11

05.01.2021 11:10

После года разработки представлен релиз Tcl/Tk 8.6.11, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач. Например, для web-разработки, создания сетевых приложений, администрирования систем и тестирования. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

В новой версии:

  • В Tk существенно улучшена поддержка платформы macOS, в том числе переписана реализация обработчиков нажатия клавиш, добавлен тёмный режим оформления и переделана система меню.
  • Проведена чистка от использования терминов Master и Slave.
  • Решены проблемы, специфичные для платформы Windows.
  • Переработана обработка 4-байтовых последовательностей UTF-8. Добавлена поддержка спецификации Unicode 13.
  • Расширены возможности форматирования дат и улучшена поддержка часовых поясов.
  • Добавлена возможность выделения и копирования текста из неактивных виджетов.
  • В ttk::scrollbar добавлена поддержка обработчиков колеса мыши.
  • Улучшен интерфейс выделения текста в виджетах.
  • В виджеты Ttk добавлена опция "-cursor".
  • В диалоге fontchooser обеспечен показ стилей шрифтов с учётом интернационализации.
  • Обновлены включённые в базовую поставку пакеты Itcl 4.2.1, sqlite3 3.34.0, Thread 2.8.6, TDBC* 1.1.2, http 2.9.5, tcltest 2.5.3, registry 1.3.5, dde 1.4.3, opt 0.4.8, platform 1.0.15.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/tcl/...)
  2. OpenNews: Новый выпуск Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android
  3. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.10
  4. OpenNews: Языку Tcl исполнилось 30 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54353-tcl
Ключевые слова: tcl, tk, tcltk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:14, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Зачем было менять местами? Обычно говорят Tk/Tcl.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:26, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Надо же, а разработчики https://tcl.tk/software/tcltk/ не в курсе, как правильно говорить.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:26, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайди на оф сайт и посмотри как пишется, говорят так-тикль только русские, англоговорящие называют тикль-ток.
    Учи матчасть.
     
     
  • 3.12, банан (?), 15:00, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тэсээл-тэка
     

  • 1.2, OnTheEdge (ok), 11:25, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В свете недавних событий -- неплохая альтернатива кутям.
     
     
  • 2.8, soyboy2006 (?), 13:29, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь kde перепишут на Tcl/tk
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:57, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надеюсь KDE перепишут на Tcl/Tk

    на Tkinter же

     

  • 1.5, annon (?), 11:37, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > В Tk существенно улучшена поддержка платформы macOS

    Ой, неужели в новом релизе починили ошибку линковки Tk 8.6 с Tcl 8.6 на маке, которую я наблюдал всего неделю назад и несколько часов на их ужасном сайте пытался найти связь между закрытым багом и кодом :D?

     
  • 1.6, ДмитрийСССР (?), 11:38, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Проведена чистка от использования терминов Master и Slave.

    И эти туда же. Ну ё моё, когда этот даунизм закончится? Хватит прогибаться под всех угнетённых и оскорблённых

     
     
  • 2.11, СеменСеменыч777 (?), 14:14, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда этот даунизм закончится?

    когда ковидлобесие закончится, тогда и это тоже.

     
     
  • 3.13, банан (?), 15:04, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там переписали правильно, на барин и холоп
     

  • 1.7, Анан (?), 12:44, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    замена Qt?
     
  • 1.10, псевдонимус (?), 14:07, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Проведена чистка кода от..

    Хороший был язык(

     
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